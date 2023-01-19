عربي
https://sputnikarabic.ae/20230119/سوليفان-وكوهين-يعقدان-لقاء-مرئيا-بمستشاري-الأمن-القومي-في-الإمارات-والبحرين-1072477138.html
سوليفان وكوهين يعقدان لقاء مرئيا بمستشاري الأمن القومي في الإمارات والبحرين
سوليفان وكوهين يعقدان لقاء مرئيا بمستشاري الأمن القومي في الإمارات والبحرين
عقد جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي الأمريكي، وتساحي هنغبي رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، لقاء مرئيا مع نظيريهما الإماراتي طحنون بن زايد آل نهيان،... 19.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-19T14:38+0000
2023-01-19T14:38+0000
العالم العربي
البحرين
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
إسرائيل
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/07/1c/1065670310_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_e3c713532c74808d335710ed4a26fac6.jpg
وأفادت صحيفة البيان، مساء اليوم الخميس، بأن الأمير طحنون بن زايد آل نهيان شارك كلا من سوليفان وكوهين وآل خليفة اجتماعا مرئيا بشأن التعاون والتنسيق بعدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.وبحث المسؤولون الأربعة عددا من الشراكات الواعدة في منطقة الشرق الأوسط، أهمها مجموعة I2U2 التي تضم إسرائيل والهند والإمارات والولايات المتحدة الأمريكية، فضلا عن منتدى "النقب" الذي عُقد في أبوظبي أخيرا.واستعرض المشاركون في الاجتماع المرئي التقدم الملحوظ بعد توقيع "الاتفاق الإبراهيمي"، وسبل تعزيز التكامل الإقليمي، خاصة مجالات الأمن المائي والغذائي والطاقة النظيفة والتكنولوجيا الناشئة والعلاقات التجارية.وأكدت الصحيفة أن المشاركين رحبوا باستضافة الإمارات للدورة الـ 28 من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية الخاصة بتغير المناخ (COP28) والتي ستعقد أواخر العام الحالي.واتفق المشاركون الأربعة، الإمارات والبحرين وإسرائيل وأمريكا، على مواصلة العمل والتنسيق في المجالات ذات الاهتمام المشترك.شهدت العاصمة الإماراتية أبو ظبي، في التاسع من الشهر الجاري، انطلاق المؤتمر التوجيهي لـ "منتدى النقب" الذي من المتوقع أن ينعقد في المغرب خلال الأشهر المقبلة.وشارك في الاجتماع وفود رفيعة المستوى من الدول الأعضاء الست: الإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر والمغرب والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل".وكان وزراء خارجية مصر والإمارات والمغرب والبحرين حضروا في مارس/آذار الماضي، في إسرائيل اللقاء الذي دعا إليه نظيرهم الإسرائيلي السابق يائير لابيد، وترأسه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، تحت مسمى "قمة النقب".ووقتها، انعقد اللقاء الذي وُصف في إسرائيل بالتاريخي في بلدة "سديه بوكير" في النقب، حيث أقام ودُفن أول رئيس حكومة لإسرائيل ديفيد بن غوريون.ووقعت إسرائيل، في سبتمبر/أيلول 2020، اتفاقين لتطبيع العلاقات مع كل من الإمارات والبحرين، تحت اسم "اتفاقيات أبراهام"، وفي وقت لاحق من العام نفسه انضمت إليه كل من المغرب والسودان.
https://sputnikarabic.ae/20230109/بمشاركة-إسرائيل-وأمريكا-ودول-عربية-انطلاق-المؤتمر-التوجيهي-لـمنتدى-النقب-في-أبو-ظبي-1072083326.html
البحرين
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/07/1c/1065670310_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_2029b1fc0afa7be212105c1f8cbaa0cd.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, البحرين, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, إسرائيل
العالم العربي, البحرين, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, إسرائيل

سوليفان وكوهين يعقدان لقاء مرئيا بمستشاري الأمن القومي في الإمارات والبحرين

14:38 GMT 19.01.2023
© AFP 2023 / KARIM SAHIBعلم الإمارات وعلم إسرائيل
علم الإمارات وعلم إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2023
© AFP 2023 / KARIM SAHIB
تابعنا عبرTelegram
عقد جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي الأمريكي، وتساحي هنغبي رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، لقاء مرئيا مع نظيريهما الإماراتي طحنون بن زايد آل نهيان، والبحريني ناصر بن حمد آل خليفة.
وأفادت صحيفة البيان، مساء اليوم الخميس، بأن الأمير طحنون بن زايد آل نهيان شارك كلا من سوليفان وكوهين وآل خليفة اجتماعا مرئيا بشأن التعاون والتنسيق بعدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.
وزراء خارجية البحرين مصر وإسرائيل وأمريكا والمغرب والإمارات في صورة جماعية بعد اجتماعهم في النقب - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2023
بمشاركة إسرائيل وأمريكا ودول عربية... انطلاق المؤتمر التوجيهي لـ"منتدى النقب" في أبو ظبي
9 يناير, 12:49 GMT
وبحث المسؤولون الأربعة عددا من الشراكات الواعدة في منطقة الشرق الأوسط، أهمها مجموعة I2U2 التي تضم إسرائيل والهند والإمارات والولايات المتحدة الأمريكية، فضلا عن منتدى "النقب" الذي عُقد في أبوظبي أخيرا.
واستعرض المشاركون في الاجتماع المرئي التقدم الملحوظ بعد توقيع "الاتفاق الإبراهيمي"، وسبل تعزيز التكامل الإقليمي، خاصة مجالات الأمن المائي والغذائي والطاقة النظيفة والتكنولوجيا الناشئة والعلاقات التجارية.
وأكدت الصحيفة أن المشاركين رحبوا باستضافة الإمارات للدورة الـ 28 من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية الخاصة بتغير المناخ (COP28) والتي ستعقد أواخر العام الحالي.
واتفق المشاركون الأربعة، الإمارات والبحرين وإسرائيل وأمريكا، على مواصلة العمل والتنسيق في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
شهدت العاصمة الإماراتية أبو ظبي، في التاسع من الشهر الجاري، انطلاق المؤتمر التوجيهي لـ "منتدى النقب" الذي من المتوقع أن ينعقد في المغرب خلال الأشهر المقبلة.
وشارك في الاجتماع وفود رفيعة المستوى من الدول الأعضاء الست: الإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر والمغرب والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل".
وكان وزراء خارجية مصر والإمارات والمغرب والبحرين حضروا في مارس/آذار الماضي، في إسرائيل اللقاء الذي دعا إليه نظيرهم الإسرائيلي السابق يائير لابيد، وترأسه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، تحت مسمى "قمة النقب".
ووقتها، انعقد اللقاء الذي وُصف في إسرائيل بالتاريخي في بلدة "سديه بوكير" في النقب، حيث أقام ودُفن أول رئيس حكومة لإسرائيل ديفيد بن غوريون.
ووقعت إسرائيل، في سبتمبر/أيلول 2020، اتفاقين لتطبيع العلاقات مع كل من الإمارات والبحرين، تحت اسم "اتفاقيات أبراهام"، وفي وقت لاحق من العام نفسه انضمت إليه كل من المغرب والسودان.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Крушение вертолета в городе Бровары в Киевской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:10 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала