https://sputnikarabic.ae/20230112/وثيقة-الدول-المشاركة-في-قمة-النقب-تمهد-لمحادثات-سلام-بين-إسرائيل-والفلسطينيين--1072205875.html
وثيقة: الدول المشاركة في قمة النقب تمهد لمحادثات سلام بين إسرائيل والفلسطينيين
وثيقة: الدول المشاركة في قمة النقب تمهد لمحادثات سلام بين إسرائيل والفلسطينيين
كشفت وثيقة أن الدول المشاركة في إنشاء منتدى النقب، توافقت على إمكانية الاستفادة من التعاون الإقليمي لتمهيد الطريق لإطلاق محادثات سلام بين إسرائيل والفلسطينيين. 12.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-12T15:35+0000
2023-01-12T15:35+0000
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ويضم منتدى النقب، كلا من الولايات المتحدة وإسرائيل والإمارات ومصر والبحرين والمغرب.وذكر موقع "أكسيوز" أن الدول المشاركة تبنت ما يطلق عليه "إطار التعاون الإقليمي لمنتدى النقب" في نوفمبر/ تشرين الثاني.لكن بنود الاتفاق ظلت مخفية حتى اختتام الاجتماع الأول للمنتدى في أبو ظبي هذا الأسبوع.ومن بين أهداف المنتدى الواردة في الوثيقة إنشاء وتنفيذ مبادرات من شأنها تعزيز الاقتصاد الفلسطيني، وتحسين نوعية حياة الفلسطينيين.ويؤكد المشاركون أنه من الممكن تسخير العلاقات بين دول المنتدى، لبث قوة دافعة في "العلاقات الإسرائيلية الفلسطينية".ويهدف ذلك إلى تحقيق ما أطلقوا عليه "الحل التفاوضي للصراع الإسرائيلي الفلسطيني"، وتعزيزاً للجهود المطلوبة لتحقيق سلام عادل ودائم وشامل".وتبنت الحكومة الإسرائيلية السابقة المبادئ الواردة في الوثيقة. وكانت الحكومة الإسرائيلية السابقة أكثر اعتدالاً فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، على خلاف الحكومة الإسرائيلية الجديدة، المتشددة في هذه القضية.
https://sputnikarabic.ae/20221229/مجلس-الشورى-العماني-يحيل-تعديل-قانون-مقاطعة-إسرائيل-إلى-التشريعية-ومحللون-ينهي-محاولات-التطبيع-1071738500.html
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أخبار إسرائيل اليوم, تطبيع علاقات الدول العربية مع إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم, تطبيع علاقات الدول العربية مع إسرائيل
وثيقة: الدول المشاركة في قمة النقب تمهد لمحادثات سلام بين إسرائيل والفلسطينيين
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كشفت وثيقة أن الدول المشاركة في إنشاء منتدى النقب، توافقت على إمكانية الاستفادة من التعاون الإقليمي لتمهيد الطريق لإطلاق محادثات سلام بين إسرائيل والفلسطينيين.
ويضم منتدى النقب، كلا من الولايات المتحدة وإسرائيل والإمارات ومصر والبحرين والمغرب.
29 ديسمبر 2022, 14:38 GMT
وذكر موقع "أكسيوز"
أن الدول المشاركة تبنت ما يطلق عليه "إطار التعاون الإقليمي لمنتدى النقب" في نوفمبر/ تشرين الثاني.
لكن بنود الاتفاق ظلت مخفية حتى اختتام الاجتماع الأول للمنتدى في أبو ظبي هذا الأسبوع.
ومن بين أهداف المنتدى الواردة في الوثيقة إنشاء وتنفيذ مبادرات من شأنها تعزيز الاقتصاد الفلسطيني، وتحسين نوعية حياة الفلسطينيين.
ويؤكد المشاركون أنه من الممكن تسخير العلاقات بين دول المنتدى، لبث قوة دافعة في "العلاقات الإسرائيلية الفلسطينية".
ويهدف ذلك إلى تحقيق ما أطلقوا عليه "الحل التفاوضي للصراع الإسرائيلي الفلسطيني
"، وتعزيزاً للجهود المطلوبة لتحقيق سلام عادل ودائم وشامل".
وتبنت الحكومة الإسرائيلية السابقة المبادئ الواردة في الوثيقة. وكانت الحكومة الإسرائيلية السابقة أكثر اعتدالاً فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، على خلاف الحكومة الإسرائيلية الجديدة، المتشددة في هذه القضية.