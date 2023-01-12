عربي
https://sputnikarabic.ae/20230112/وثيقة-الدول-المشاركة-في-قمة-النقب-تمهد-لمحادثات-سلام-بين-إسرائيل-والفلسطينيين--1072205875.html
وثيقة: الدول المشاركة في قمة النقب تمهد لمحادثات سلام بين إسرائيل والفلسطينيين
وثيقة: الدول المشاركة في قمة النقب تمهد لمحادثات سلام بين إسرائيل والفلسطينيين
كشفت وثيقة أن الدول المشاركة في إنشاء منتدى النقب، توافقت على إمكانية الاستفادة من التعاون الإقليمي لتمهيد الطريق لإطلاق محادثات سلام بين إسرائيل والفلسطينيين. 12.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-12T15:35+0000
2023-01-12T15:35+0000
أخبار إسرائيل اليوم
تطبيع علاقات الدول العربية مع إسرائيل
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/07/1c/1065670310_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_e3c713532c74808d335710ed4a26fac6.jpg
ويضم منتدى النقب، كلا من الولايات المتحدة وإسرائيل والإمارات ومصر والبحرين والمغرب.وذكر موقع "أكسيوز" أن الدول المشاركة تبنت ما يطلق عليه "إطار التعاون الإقليمي لمنتدى النقب" في نوفمبر/ تشرين الثاني.لكن بنود الاتفاق ظلت مخفية حتى اختتام الاجتماع الأول للمنتدى في أبو ظبي هذا الأسبوع.ومن بين أهداف المنتدى الواردة في الوثيقة إنشاء وتنفيذ مبادرات من شأنها تعزيز الاقتصاد الفلسطيني، وتحسين نوعية حياة الفلسطينيين.ويؤكد المشاركون أنه من الممكن تسخير العلاقات بين دول المنتدى، لبث قوة دافعة في "العلاقات الإسرائيلية الفلسطينية".ويهدف ذلك إلى تحقيق ما أطلقوا عليه "الحل التفاوضي للصراع الإسرائيلي الفلسطيني"، وتعزيزاً للجهود المطلوبة لتحقيق سلام عادل ودائم وشامل".وتبنت الحكومة الإسرائيلية السابقة المبادئ الواردة في الوثيقة. وكانت الحكومة الإسرائيلية السابقة أكثر اعتدالاً فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، على خلاف الحكومة الإسرائيلية الجديدة، المتشددة في هذه القضية.
https://sputnikarabic.ae/20221229/مجلس-الشورى-العماني-يحيل-تعديل-قانون-مقاطعة-إسرائيل-إلى-التشريعية-ومحللون-ينهي-محاولات-التطبيع-1071738500.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/07/1c/1065670310_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_2029b1fc0afa7be212105c1f8cbaa0cd.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار إسرائيل اليوم, تطبيع علاقات الدول العربية مع إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم, تطبيع علاقات الدول العربية مع إسرائيل

وثيقة: الدول المشاركة في قمة النقب تمهد لمحادثات سلام بين إسرائيل والفلسطينيين

15:35 GMT 12.01.2023
© AFP 2023 / KARIM SAHIBعلم الإمارات وعلم إسرائيل
علم الإمارات وعلم إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2023
© AFP 2023 / KARIM SAHIB
تابعنا عبرTelegram
كشفت وثيقة أن الدول المشاركة في إنشاء منتدى النقب، توافقت على إمكانية الاستفادة من التعاون الإقليمي لتمهيد الطريق لإطلاق محادثات سلام بين إسرائيل والفلسطينيين.
ويضم منتدى النقب، كلا من الولايات المتحدة وإسرائيل والإمارات ومصر والبحرين والمغرب.
صورة لمدينة مسقط عاصمة سلطنة عمان - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2022
محللون عمانيون: تعديل قانون مقاطعة إسرائيل ينهي محاولات التطبيع
29 ديسمبر 2022, 14:38 GMT
وذكر موقع "أكسيوز" أن الدول المشاركة تبنت ما يطلق عليه "إطار التعاون الإقليمي لمنتدى النقب" في نوفمبر/ تشرين الثاني.
لكن بنود الاتفاق ظلت مخفية حتى اختتام الاجتماع الأول للمنتدى في أبو ظبي هذا الأسبوع.
ومن بين أهداف المنتدى الواردة في الوثيقة إنشاء وتنفيذ مبادرات من شأنها تعزيز الاقتصاد الفلسطيني، وتحسين نوعية حياة الفلسطينيين.
ويؤكد المشاركون أنه من الممكن تسخير العلاقات بين دول المنتدى، لبث قوة دافعة في "العلاقات الإسرائيلية الفلسطينية".
ويهدف ذلك إلى تحقيق ما أطلقوا عليه "الحل التفاوضي للصراع الإسرائيلي الفلسطيني"، وتعزيزاً للجهود المطلوبة لتحقيق سلام عادل ودائم وشامل".
وتبنت الحكومة الإسرائيلية السابقة المبادئ الواردة في الوثيقة. وكانت الحكومة الإسرائيلية السابقة أكثر اعتدالاً فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، على خلاف الحكومة الإسرائيلية الجديدة، المتشددة في هذه القضية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:47 GMTТанк Т-80 отправляется для боевой стрельбы по позициям ВСУ в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 20:46 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала