https://sputnikarabic.ae/20230119/لوكاشينكو-المحاولات-الغربية-لخنق-مينسك-وموسكو-فشلت--1072459035.html

لوكاشينكو: المحاولات الغربية "لخنق" مينسك وموسكو فشلت

لوكاشينكو: المحاولات الغربية "لخنق" مينسك وموسكو فشلت

صرح الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، بأن نتائج التنمية الاقتصادية والتعاون التجاري بين مينسك وموسكو عام 2022 تشير إلى فشل محاولات الغرب "لخنقهما". 19.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-19T08:48+0000

2023-01-19T08:48+0000

2023-01-19T08:51+0000

روسيا

سيرغي لافروف

لقاء

ألكسندر لوكاشينكو

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وقال لوكاشينكو خلال اجتماعه مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في مينسك، اليوم الخميس "محاولات خنقنا - كل من روسيا وبيلاروسيا - فشلت بالفعل. سنقف بالتأكيد ... لقد حددنا الاتجاهات التي يجب أن نتحرك فيها من أجل الحفاظ على سيادتنا من جميع النواحي - كل من روسيا وبيلاروسيا".وأشار رئيس بيلاروسيا إلى أن هناك بعض القضايا الملحة التي يحتاج إلى مناقشتها مع لافروف و"التشاور بشأن بعض الأمور".وأكد لوكاشينكو لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الذي يقوم بزيارة إلى مينسك، أن الجمهورية لن "تهتز" في الأمور المتعلقة بالأمن.وأوضح أن موسكو على علم بخطط "الجيران الغربيين وليس أوكرانيا فقط". "إنهم يحاولون استخدام أوكرانيا ضد بيلاروسيا أيضا. لكن ما يدهشني ويدهشني بسرور هو أن أوكرانيا لا تزال متماسكة، فهي لا تستفز ضد بيلاروسيا، على الرغم من أن جيراننا الغربيين يدفعون بها بنشاط. أنت تعرف من"."المشكلات المرتبطة بعمل روسيا في أوكرانيا ... كل ما وعدت به، كل ما تحتاجه روسيا في هذه الفترة الصعبة ... بالنسبة لنا - بالنسبة لروسيا وبيلاروسيا، نقوم بذلك. أعتقد أن سيرغي فيدوروفيتش (وزير خارجية بيلاروسيا سيرغي ألينك - محرر) سوف يخبركم بالتفصيل عن هذا".

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روسيا, سيرغي لافروف, لقاء, ألكسندر لوكاشينكو