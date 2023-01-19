https://sputnikarabic.ae/20230119/لوكاشينكو-المحاولات-الغربية-لخنق-مينسك-وموسكو-فشلت--1072459035.html
لوكاشينكو: المحاولات الغربية "لخنق" مينسك وموسكو فشلت
لوكاشينكو: المحاولات الغربية "لخنق" مينسك وموسكو فشلت
صرح الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، بأن نتائج التنمية الاقتصادية والتعاون التجاري بين مينسك وموسكو عام 2022 تشير إلى فشل محاولات الغرب "لخنقهما". 19.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-19T08:48+0000
2023-01-19T08:48+0000
2023-01-19T08:51+0000
روسيا
سيرغي لافروف
لقاء
ألكسندر لوكاشينكو
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وقال لوكاشينكو خلال اجتماعه مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في مينسك، اليوم الخميس "محاولات خنقنا - كل من روسيا وبيلاروسيا - فشلت بالفعل. سنقف بالتأكيد ... لقد حددنا الاتجاهات التي يجب أن نتحرك فيها من أجل الحفاظ على سيادتنا من جميع النواحي - كل من روسيا وبيلاروسيا".وأشار رئيس بيلاروسيا إلى أن هناك بعض القضايا الملحة التي يحتاج إلى مناقشتها مع لافروف و"التشاور بشأن بعض الأمور".وأكد لوكاشينكو لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الذي يقوم بزيارة إلى مينسك، أن الجمهورية لن "تهتز" في الأمور المتعلقة بالأمن.وأوضح أن موسكو على علم بخطط "الجيران الغربيين وليس أوكرانيا فقط". "إنهم يحاولون استخدام أوكرانيا ضد بيلاروسيا أيضا. لكن ما يدهشني ويدهشني بسرور هو أن أوكرانيا لا تزال متماسكة، فهي لا تستفز ضد بيلاروسيا، على الرغم من أن جيراننا الغربيين يدفعون بها بنشاط. أنت تعرف من"."المشكلات المرتبطة بعمل روسيا في أوكرانيا ... كل ما وعدت به، كل ما تحتاجه روسيا في هذه الفترة الصعبة ... بالنسبة لنا - بالنسبة لروسيا وبيلاروسيا، نقوم بذلك. أعتقد أن سيرغي فيدوروفيتش (وزير خارجية بيلاروسيا سيرغي ألينك - محرر) سوف يخبركم بالتفصيل عن هذا".
https://sputnikarabic.ae/20230111/روسيا-وبيلاروسيا-تعززان-الدفاع-الجوي-لدى-قوات-الاتحاد-1072153127.html
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روسيا, سيرغي لافروف, لقاء, ألكسندر لوكاشينكو
روسيا, سيرغي لافروف, لقاء, ألكسندر لوكاشينكو
لوكاشينكو: المحاولات الغربية "لخنق" مينسك وموسكو فشلت
08:48 GMT 19.01.2023 (تم التحديث: 08:51 GMT 19.01.2023) تابعنا عبر
صرح الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، بأن نتائج التنمية الاقتصادية والتعاون التجاري بين مينسك وموسكو عام 2022 تشير إلى فشل محاولات الغرب "لخنقهما".
وقال لوكاشينكو خلال اجتماعه مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في مينسك، اليوم الخميس "محاولات خنقنا - كل من روسيا وبيلاروسيا - فشلت بالفعل. سنقف بالتأكيد ... لقد حددنا الاتجاهات التي يجب أن نتحرك فيها من أجل الحفاظ على سيادتنا من جميع النواحي - كل من روسيا وبيلاروسيا".
وأشار لوكاشينكو إلى أنه كان على اطلاع جيد بنتائج العام فيما يتعلق بالتنمية الاقتصادية في روسيا، مؤكدا أن بيلاروسيا لديها نفس النتائج تقريبا. وعبر عن ارتياحه لنتائج التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين العام الماضي رغم العقوبات الخارجية.
وأشار رئيس بيلاروسيا إلى أن هناك بعض القضايا الملحة التي يحتاج إلى مناقشتها مع لافروف و"التشاور بشأن بعض الأمور".
وأكد لوكاشينكو لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الذي يقوم بزيارة إلى مينسك، أن الجمهورية لن "تهتز" في الأمور المتعلقة بالأمن.
"في أي اتصالات بيننا وبين الغرب والدول الأخرى (محرر)، نقول إن روسيا لم تكن أبدًا ضد العالم (في أوكرانيا - محرر). من فضلك، دعنا نتفاوض. نحن مستعدون في هذا للمشاركة. يجب ألا تشك في ذلك. إذا كان هناك حاجة إلى شيء ما من جانبنا ويمكننا القيام به - وأنت تعرف جيدًا ما يمكننا فعله - قله بشكل مباشر، وسنعمل معا، جنبا إلى جنب. لن نتحرك هنا، ولن نلتف أبدا: أصبح الأمن اليوم بالنسبة لنا، وليس فقط بالنسبة لروسيا، أكثر أهمية بالنسبة لنا".
ألكسندر لوكاشينكو
رئيس بيلاروسيا
وأوضح أن موسكو على علم بخطط "الجيران الغربيين وليس أوكرانيا فقط". "إنهم يحاولون استخدام أوكرانيا ضد بيلاروسيا أيضا. لكن ما يدهشني ويدهشني بسرور هو أن أوكرانيا لا تزال متماسكة، فهي لا تستفز ضد بيلاروسيا، على الرغم من أن جيراننا الغربيين يدفعون بها بنشاط. أنت تعرف من".
"المشكلات المرتبطة بعمل روسيا في أوكرانيا ... كل ما وعدت به، كل ما تحتاجه روسيا في هذه الفترة الصعبة ... بالنسبة لنا - بالنسبة لروسيا وبيلاروسيا، نقوم بذلك. أعتقد أن سيرغي فيدوروفيتش (وزير خارجية بيلاروسيا سيرغي ألينك - محرر) سوف يخبركم بالتفصيل عن هذا".