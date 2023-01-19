https://sputnikarabic.ae/20230119/ليبيا-اشتباكات-بالأسلحة-الثقيلة-وانفجارات-قرب-مطار-طرابلس-الدولي-1072459877.html
ليبيا... اشتباكات بالأسلحة الثقيلة وانفجارات قرب مطار طرابلس الدولي
ليبيا... اشتباكات بالأسلحة الثقيلة وانفجارات قرب مطار طرابلس الدولي
اندلعت اشتباكات مسلحة عنيفة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة في العاصمة الليبية طرابلس، فجر اليوم الخميس، بين "مسلحين بالقرب من المطار الدولي، قبل أن تهدأ الأمور". 19.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-19T09:20+0000
2023-01-19T09:20+0000
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أخبار ليبيا اليوم
العالم العربي
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ونقل موقع "بوابة الوسط" الليبي، عن شهود عيان قولهم إنهم "سمعوا فجر اليوم الخميس، أصوات انفجارات، فيما بدا أنها رماية بسلاح ثقيل".وتحدث أحد الشهود عن "سماع 5 انفجارات قوية متلاحقة، تلتها أصوات رماية خفيفة"، مرجحا أن "تكون أصوات الانفجارات صادرة من محيط مطار طرابلس الدولي المحاذي لمنطقة قصر بن غشير، الذي يبعد حوالي 30 كم، عن العاصمة الليبية طرابلس".وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في نزاع بين حكومتين، واحدة برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، التي منحها البرلمان المنعقد في طبرق، أقصى شرق البلاد، ثقته، في مارس/ آذار الماضي.والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة، إلا عبر انتخابات.
https://sputnikarabic.ae/20220926/بعثة-الأمم-المتحدة-لدى-ليبيا-تدين-اشتباكات-الزاوية-وتؤكد-ضرورة-الحماية-غير-المشروطة-للمدنيين-1068278008.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي
ليبيا... اشتباكات بالأسلحة الثقيلة وانفجارات قرب مطار طرابلس الدولي
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اندلعت اشتباكات مسلحة عنيفة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة في العاصمة الليبية طرابلس، فجر اليوم الخميس، بين "مسلحين بالقرب من المطار الدولي، قبل أن تهدأ الأمور".
ونقل موقع
"بوابة الوسط" الليبي، عن شهود عيان قولهم إنهم "سمعوا فجر اليوم الخميس، أصوات انفجارات، فيما بدا أنها رماية بسلاح ثقيل".
26 سبتمبر 2022, 15:02 GMT
وتحدث أحد الشهود عن "سماع 5 انفجارات قوية متلاحقة، تلتها أصوات رماية خفيفة"، مرجحا أن "تكون أصوات الانفجارات صادرة من محيط مطار طرابلس الدولي المحاذي لمنطقة قصر بن غشير، الذي يبعد حوالي 30 كم، عن العاصمة الليبية طرابلس".
وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في نزاع بين حكومتين، واحدة برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، التي منحها البرلمان المنعقد في طبرق، أقصى شرق البلاد، ثقته، في مارس/ آذار الماضي.
والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة، إلا عبر انتخابات.