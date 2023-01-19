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https://sputnikarabic.ae/20230119/ليبيا-اشتباكات-بالأسلحة-الثقيلة-وانفجارات-قرب-مطار-طرابلس-الدولي-1072459877.html
ليبيا... اشتباكات بالأسلحة الثقيلة وانفجارات قرب مطار طرابلس الدولي
ليبيا... اشتباكات بالأسلحة الثقيلة وانفجارات قرب مطار طرابلس الدولي
اندلعت اشتباكات مسلحة عنيفة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة في العاصمة الليبية طرابلس، فجر اليوم الخميس، بين "مسلحين بالقرب من المطار الدولي، قبل أن تهدأ الأمور". 19.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-19T09:20+0000
2023-01-19T09:20+0000
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ونقل موقع "بوابة الوسط" الليبي، عن شهود عيان قولهم إنهم "سمعوا فجر اليوم الخميس، أصوات انفجارات، فيما بدا أنها رماية بسلاح ثقيل".وتحدث أحد الشهود عن "سماع 5 انفجارات قوية متلاحقة، تلتها أصوات رماية خفيفة"، مرجحا أن "تكون أصوات الانفجارات صادرة من محيط مطار طرابلس الدولي المحاذي لمنطقة قصر بن غشير، الذي يبعد حوالي 30 كم، عن العاصمة الليبية طرابلس".وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في نزاع بين حكومتين، واحدة برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، التي منحها البرلمان المنعقد في طبرق، أقصى شرق البلاد، ثقته، في مارس/ آذار الماضي.والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة، إلا عبر انتخابات.
https://sputnikarabic.ae/20220926/بعثة-الأمم-المتحدة-لدى-ليبيا-تدين-اشتباكات-الزاوية-وتؤكد-ضرورة-الحماية-غير-المشروطة-للمدنيين-1068278008.html
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أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي

ليبيا... اشتباكات بالأسلحة الثقيلة وانفجارات قرب مطار طرابلس الدولي

09:20 GMT 19.01.2023
© AFP 2023 / MAHMUD TURKIAاشتباكات في العاصمة طرابلس في ليبيا
اشتباكات في العاصمة طرابلس في ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2023
© AFP 2023 / MAHMUD TURKIA
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اندلعت اشتباكات مسلحة عنيفة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة في العاصمة الليبية طرابلس، فجر اليوم الخميس، بين "مسلحين بالقرب من المطار الدولي، قبل أن تهدأ الأمور".
ونقل موقع "بوابة الوسط" الليبي، عن شهود عيان قولهم إنهم "سمعوا فجر اليوم الخميس، أصوات انفجارات، فيما بدا أنها رماية بسلاح ثقيل".
أحداث العنف في طرابلس عاصمة ليبيا 28 أغسطس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2022
بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا تدين اشتباكات الزاوية وتؤكد ضرورة الحماية غير المشروطة للمدنيين
26 سبتمبر 2022, 15:02 GMT
وتحدث أحد الشهود عن "سماع 5 انفجارات قوية متلاحقة، تلتها أصوات رماية خفيفة"، مرجحا أن "تكون أصوات الانفجارات صادرة من محيط مطار طرابلس الدولي المحاذي لمنطقة قصر بن غشير، الذي يبعد حوالي 30 كم، عن العاصمة الليبية طرابلس".
وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في نزاع بين حكومتين، واحدة برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، التي منحها البرلمان المنعقد في طبرق، أقصى شرق البلاد، ثقته، في مارس/ آذار الماضي.
والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة، إلا عبر انتخابات.
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Крушение вертолета в городе Бровары в Киевской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:58 GMT
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