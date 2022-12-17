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https://sputnikarabic.ae/20221217/موسكو-عقوبات-أوروبا-ضدنا-ستفاقم-المشكلات-الاجتماعية-والاقتصادية-في-الاتحاد-الأوروبي-نفسه-1071291903.html
موسكو: عقوبات أوروبا ضدنا ستفاقم المشكلات الاجتماعية والاقتصادية في الاتحاد الأوروبي نفسه
موسكو: عقوبات أوروبا ضدنا ستفاقم المشكلات الاجتماعية والاقتصادية في الاتحاد الأوروبي نفسه
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم السبت، أن حزمة العقوبات الأوروبية الجديدة ضد روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا ستفاقم... 17.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-17T11:33+0000
2022-12-17T11:33+0000
روسيا
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وقالت زاخاروفا، في بيان نشر بموقع الخارجية الروسية "قادة الاتحاد الأوروبي غير قادرين على الخروج من الحلقة المفرغة للقيود والاعتراف بعدم جدوى جميع العقوبات ضد روسيا وسياسة الضغط على روسيا"، مضيفة "الحزمة الحالية سيكون لها نفس التأثير مثل جميع سابقاتها ستفاقم المشاكل الاجتماعية والاقتصادية في الاتحاد الأوروبي نفسه".وأضافت "إجراءات الاتحاد الأوروبي التقييدية تقوض الأمن الغذائي العالمي وإذا أخذت بروكسل الأمن الغذائي على محمل الجد، فيجب اتخاذ خطوات شاملة لاستبعاد التدابير التقييدية التي تؤثر على توريد الحبوب والأسمدة من روسيا".ونشر الاتحاد الأوروبي، أمس الجمعة، رسميًا حزمة العقوبات التاسعة المفروضة ضد روسيا.وتشمل قائمة العقوبات الجديدة وزراء الثقافة والكهرباء والتعليم الروس، إضافة لوزراء العمل والطوارئ والعدل.وتتضمن الحزمة مجموعة من القيود الاقتصادية الجديدة، بالإضافة إلى عقوبات شخصية ضد ما يقرب من 200 فرد ومنظمة.
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موسكو: عقوبات أوروبا ضدنا ستفاقم المشكلات الاجتماعية والاقتصادية في الاتحاد الأوروبي نفسه

11:33 GMT 17.12.2022
© Sputnik . Vitaly Belousovوزارة الخارجية الروسية، موسكو، روسيا 2 مارس 2022
وزارة الخارجية الروسية، موسكو، روسيا 2 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2022
© Sputnik . Vitaly Belousov
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صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم السبت، أن حزمة العقوبات الأوروبية الجديدة ضد روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا ستفاقم المشكلات الاجتماعية والاقتصادية في الاتحاد الأوروبي نفسه.
وقالت زاخاروفا، في بيان نشر بموقع الخارجية الروسية "قادة الاتحاد الأوروبي غير قادرين على الخروج من الحلقة المفرغة للقيود والاعتراف بعدم جدوى جميع العقوبات ضد روسيا وسياسة الضغط على روسيا"، مضيفة "الحزمة الحالية سيكون لها نفس التأثير مثل جميع سابقاتها ستفاقم المشاكل الاجتماعية والاقتصادية في الاتحاد الأوروبي نفسه".

وأضافت "إجراءات الاتحاد الأوروبي التقييدية تقوض الأمن الغذائي العالمي وإذا أخذت بروكسل الأمن الغذائي على محمل الجد، فيجب اتخاذ خطوات شاملة لاستبعاد التدابير التقييدية التي تؤثر على توريد الحبوب والأسمدة من روسيا".
ونشر الاتحاد الأوروبي، أمس الجمعة، رسميًا حزمة العقوبات التاسعة المفروضة ضد روسيا.
وتشمل قائمة العقوبات الجديدة وزراء الثقافة والكهرباء والتعليم الروس، إضافة لوزراء العمل والطوارئ والعدل.
وتتضمن الحزمة مجموعة من القيود الاقتصادية الجديدة، بالإضافة إلى عقوبات شخصية ضد ما يقرب من 200 فرد ومنظمة.
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