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https://sputnikarabic.ae/20230119/موسكو-وإسلام-آباد-تستعدان-لتوقيع-وثائق-بناء-خط-أنابيب-الغاز-التيار-الباكستاني-1072482937.html
موسكو وإسلام آباد تستعدان لتوقيع وثائق بناء خط أنابيب الغاز "التيار الباكستاني"
موسكو وإسلام آباد تستعدان لتوقيع وثائق بناء خط أنابيب الغاز "التيار الباكستاني"
صرح وزير الطاقة الروسي، نيكولاي شولغينوف، اليوم الخميس، أن روسيا وباكستان مستعدتان لتوقيع الوثائق اللازمة، من أجل بناء خط أنابيب الغاز "التيار الباكستاني". 19.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-19T17:17+0000
2023-01-19T17:17+0000
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إسلام أباد - سبوتنيك. وقال شولغينوف، في حديث لقناة "بي تي في وورلد" الباكستانية: "اليوم مستعدون للتوقيع على جميع المستندات اللازمة للعمل".وكان الوفد الروسي برئاسة شولغينوف وصل إلى باكستان، في 17 كانون الثاني/يناير الجاري، لإجراء محادثات ثنائية لمدة ثلاثة أيام، في إطار عمل اللجنة الحكومية الروسية الباكستانية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني.وتحدثت وسائل إعلام محلية عن أن السلطات الباكستانية تعتزم خلال المحادثات مناقشة اتفاق مع روسيا بشأن تجارة النفط والغاز الطبيعي المسال على أساس طويل الأجل.من المقرر أن يربط خط أنابيب الغاز "التيار الباكستاني"، المعروف سابقا باسم "شمال جنوب"، البنية التحتية لاستقبال الغاز الطبيعي المسال في موانئ كراتشي وجوادار جنوبي باكستان، بمحطات توليد الطاقة ومستهلكي الغاز الصناعي في منطقة كاسور (البنجاب) شمالي البلاد.ويبلغ طول الخط أكثر من 1.1 ألف كيلومتر، ومن المفترض أن تصل الإنتاجية إلى 12.3 مليار متر مكعب سنويا، ولكن شولغينوف أفاد في وقت سابق، بأن يمكن أن تصل إلى 16 مليار.
https://sputnikarabic.ae/20221111/باكستان-تنتظر-من-روسيا-الضوء-الأخضر-لاتفاق-مقايضة-العملات--1070042330.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن

موسكو وإسلام آباد تستعدان لتوقيع وثائق بناء خط أنابيب الغاز "التيار الباكستاني"

17:17 GMT 19.01.2023
© Depositphotos.com / Alex1-3خط أنابيب الغاز
خط أنابيب الغاز - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2023
© Depositphotos.com / Alex1-3
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صرح وزير الطاقة الروسي، نيكولاي شولغينوف، اليوم الخميس، أن روسيا وباكستان مستعدتان لتوقيع الوثائق اللازمة، من أجل بناء خط أنابيب الغاز "التيار الباكستاني".
إسلام أباد - سبوتنيك. وقال شولغينوف، في حديث لقناة "بي تي في وورلد" الباكستانية: "اليوم مستعدون للتوقيع على جميع المستندات اللازمة للعمل".
وكان الوفد الروسي برئاسة شولغينوف وصل إلى باكستان، في 17 كانون الثاني/يناير الجاري، لإجراء محادثات ثنائية لمدة ثلاثة أيام، في إطار عمل اللجنة الحكومية الروسية الباكستانية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني.
وتحدثت وسائل إعلام محلية عن أن السلطات الباكستانية تعتزم خلال المحادثات مناقشة اتفاق مع روسيا بشأن تجارة النفط والغاز الطبيعي المسال على أساس طويل الأجل.
روبل - سبوتنيك عربي, 1920, 11.11.2022
باكستان تنتظر من روسيا "الضوء الأخضر" لاتفاق مقايضة العملات
11 نوفمبر 2022, 05:40 GMT
من المقرر أن يربط خط أنابيب الغاز "التيار الباكستاني"، المعروف سابقا باسم "شمال جنوب"، البنية التحتية لاستقبال الغاز الطبيعي المسال في موانئ كراتشي وجوادار جنوبي باكستان، بمحطات توليد الطاقة ومستهلكي الغاز الصناعي في منطقة كاسور (البنجاب) شمالي البلاد.
ويبلغ طول الخط أكثر من 1.1 ألف كيلومتر، ومن المفترض أن تصل الإنتاجية إلى 12.3 مليار متر مكعب سنويا، ولكن شولغينوف أفاد في وقت سابق، بأن يمكن أن تصل إلى 16 مليار.
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