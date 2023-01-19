https://sputnikarabic.ae/20230119/نتنياهو-تحركات-الفلسطينيين-الأخيرة-ضد-إسرائيل-تتطلب-ردا-1072473084.html
نتنياهو: تحركات الفلسطينيين الأخيرة ضد إسرائيل تتطلب ردا
نتنياهو: تحركات الفلسطينيين الأخيرة ضد إسرائيل تتطلب ردا
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، إن تحركات الفلسطينيين الأخيرة ضد إسرائيل تتطلب ردا. 19.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-19T13:17+0000
2023-01-19T13:17+0000
2023-01-19T13:17+0000
العالم العربي
إسرائيل
أخبار فلسطين اليوم
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وأفاد مكتب رئيس الوزراء أن تصريحات نتنياهو جاءت خلال لقائه مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، في إسرائيل، حيث أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي أن تحركات المسؤولين الفلسطينيين الدولية خلال الفترة الأخيرة تتطلب ردا من تل أبيب.وشدد نتنياهو على أنه يرى في الولايات المتحدة الأمريكية شريكا مخلصا في ملفات الأمن المشترك وتعزيز السلام، معربًا عن ثقته في تزايد العلاقات الأمريكية الإسرائيلية وتعميقها.وأوضح مكتب نتنياهو أن الأخير ناقش مع سوليفان أهمية تعميق وتعزيز "اتفاقيات أبراهام" وتوسيع دائرة السلام، مع التركيز على تحقيق تقدم مع المملكة العربية السعودية.وبحث رئيس الوزراء الإسرائيلي مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، الجهود المشتركة لوقف البرنامج النووي الإيراني وأنشطة إيران في المنطقة، موضحًا أن هناك التزام من الرئيس الأمريكي جو بايدن بعدم امتلاك إيران أسلحة نووية.يشار إلى أن هذه الزيارة الرسمية تعد الأولى لمسؤول أمريكي كبير بعد تولي الحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة بنيامين نتنياهو مهامها.
إسرائيل
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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العالم العربي, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم
العالم العربي, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم
نتنياهو: تحركات الفلسطينيين الأخيرة ضد إسرائيل تتطلب ردا
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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، إن تحركات الفلسطينيين الأخيرة ضد إسرائيل تتطلب ردا.
وأفاد مكتب رئيس الوزراء أن تصريحات نتنياهو جاءت خلال لقائه مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، في إسرائيل، حيث أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي أن تحركات المسؤولين الفلسطينيين الدولية خلال الفترة الأخيرة تتطلب ردا من تل أبيب.
وشدد نتنياهو على أنه يرى في الولايات المتحدة الأمريكية شريكا مخلصا في ملفات الأمن المشترك وتعزيز السلام، معربًا عن ثقته في تزايد العلاقات الأمريكية الإسرائيلية وتعميقها.
وأوضح مكتب نتنياهو أن الأخير ناقش مع سوليفان أهمية تعميق وتعزيز "اتفاقيات أبراهام" وتوسيع دائرة السلام
، مع التركيز على تحقيق تقدم مع المملكة العربية السعودية.
وبحث رئيس الوزراء الإسرائيلي مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان
، الجهود المشتركة لوقف البرنامج النووي الإيراني وأنشطة إيران في المنطقة، موضحًا أن هناك التزام من الرئيس الأمريكي جو بايدن بعدم امتلاك إيران أسلحة نووية.
يشار إلى أن هذه الزيارة الرسمية تعد الأولى لمسؤول أمريكي كبير بعد تولي الحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة بنيامين نتنياهو مهامها.