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https://sputnikarabic.ae/20230119/نصر-الله-نريد-رئيسا-للبنان-شجاعا-ومستعدا-للتضحية-1072482723.html
نصر الله: نريد رئيسا للبنان شجاعا ومستعدا للتضحية
نصر الله: نريد رئيسا للبنان شجاعا ومستعدا للتضحية
قال الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، اليوم الخميس، إن بلاده تريد رئيسا للجمهورية شجاعًا وعلى استعداد للتضحية. 19.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-19T16:54+0000
2023-01-19T16:54+0000
إسرائيل
نصر الله
لبنان
العالم العربي
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وأفادت قناة "الميادين"، مساء اليوم الخميس، بأن تصريحات نصر الله جاءت في كلمة بمناسبة الذكرى الـ30 لانطلاقة المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق في بيروت، مؤكدًا أن اللبنانيين يبحثون عن رئيس للجمهورية من النوع الشجاع.وأشار الأمين العام لـ"حزب الله" إلى أن اللبنانيين أيضا يرغبون حكومة ومسؤولين من هذا النوع الشجاع، لافتًا إلى أن الشعب اللبناني يحتاج "دولة يقدم مسؤولوها المصلحة العامة على المصالح الشخصية ويواجهون الضغوط".وقال حسن نصر الله:وأفاد الأمين العام لـ"حزب الله" بأن "المغتربين اللبنانيين يتعرضون للخطر والاعتداء الأمريكي من خلال وضع رجال أعمال وتجار كبار على لوائح الإرهاب بتهم ظالمة".وأوضح أن هناك هما أساسيا يحكم لبنان ويتعلق بالملف الاقتصادي والمالي والنقدي، داعيًا الجميع إلى تحمل المسؤولية، وإنقاذ الوضع الاقتصادي والمالي في لبنان، مضيفًا أنه "لا نقاش في أن الوضع الاقتصادي صعب في لبنان وهذه نقطة إجماع، وهذا الأمر ليس استثنائيا، عالميا، وهناك عدة دول في العالم تعاني من أزمات اقتصادية خانقة".وطالب نصر الله بضرورة وضع رؤية للوضع الاقتصادي في لبنان، وعلى أساسها يتم وضع خطط وبرامج، مشيرًا إلى أنه من الأسباب الرئيسية لسوء الوضع الاقتصادي الحالي في بلاده هو "المحاصصة السياسية في المشاريع، والعقوبات والضغوط والحصار، وتبعات الحروب الداخلية وإعادة الإعمار، والحروب والاعتداءات الإسرائيلية والأحداث الإقليمية، ولا سيما ملف النازحين الذي يحمل لبنان أعباء كبيرة".
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إسرائيل, نصر الله, لبنان, العالم العربي
إسرائيل, نصر الله, لبنان, العالم العربي

نصر الله: نريد رئيسا للبنان شجاعا ومستعدا للتضحية

16:54 GMT 19.01.2023
© AFP 2023 / AL-MANARحسن نصر الله
حسن نصر الله - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2023
© AFP 2023 / AL-MANAR
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قال الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، اليوم الخميس، إن بلاده تريد رئيسا للجمهورية شجاعًا وعلى استعداد للتضحية.
وأفادت قناة "الميادين"، مساء اليوم الخميس، بأن تصريحات نصر الله جاءت في كلمة بمناسبة الذكرى الـ30 لانطلاقة المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق في بيروت، مؤكدًا أن اللبنانيين يبحثون عن رئيس للجمهورية من النوع الشجاع.
وأشار الأمين العام لـ"حزب الله" إلى أن اللبنانيين أيضا يرغبون حكومة ومسؤولين من هذا النوع الشجاع، لافتًا إلى أن الشعب اللبناني يحتاج "دولة يقدم مسؤولوها المصلحة العامة على المصالح الشخصية ويواجهون الضغوط".
وقال حسن نصر الله:
نحتاج إلى سلطة سياسية ودولة شجاعة تأخذ موقفا وتصمد وتتحدى وتتخذ قرارات جريئة.
وأفاد الأمين العام لـ"حزب الله" بأن "المغتربين اللبنانيين يتعرضون للخطر والاعتداء الأمريكي من خلال وضع رجال أعمال وتجار كبار على لوائح الإرهاب بتهم ظالمة".
وأوضح أن هناك هما أساسيا يحكم لبنان ويتعلق بالملف الاقتصادي والمالي والنقدي، داعيًا الجميع إلى تحمل المسؤولية، وإنقاذ الوضع الاقتصادي والمالي في لبنان، مضيفًا أنه "لا نقاش في أن الوضع الاقتصادي صعب في لبنان وهذه نقطة إجماع، وهذا الأمر ليس استثنائيا، عالميا، وهناك عدة دول في العالم تعاني من أزمات اقتصادية خانقة".
وطالب نصر الله بضرورة وضع رؤية للوضع الاقتصادي في لبنان، وعلى أساسها يتم وضع خطط وبرامج، مشيرًا إلى أنه من الأسباب الرئيسية لسوء الوضع الاقتصادي الحالي في بلاده هو "المحاصصة السياسية في المشاريع، والعقوبات والضغوط والحصار، وتبعات الحروب الداخلية وإعادة الإعمار، والحروب والاعتداءات الإسرائيلية والأحداث الإقليمية، ولا سيما ملف النازحين الذي يحمل لبنان أعباء كبيرة".
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