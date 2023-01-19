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وزير الخارجية الإسرائيلي: يجب ممارسة ضغوط هائلة وفورية على إيران
وزير الخارجية الإسرائيلي: يجب ممارسة ضغوط هائلة وفورية على إيران
دعا وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين إلى ممارسة ضغوط هائلة وفورية وشاملة على إيران في جميع المجالات لتغيير سلوكها. 19.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-19T16:01+0000
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جاء هذا خلال لقاء وزير الخارجية الإسرائيلي بمستشار الأمن القومي للولايات المتحدة، جيك سوليفان، بحسب موقع "أي نيوز 24".وقال الوزير الإسرائيلي إن "التعاون ضروري من أجل وقف البرنامج النووي الإيراني".وأضاف كوهين: "يجب ممارسة ضغوط هائلة وفورية وشاملة على إيران في كل المجالات التي فيها. لها مصلحة في إحداث تغيير في سلوكها".ووجه الوزير الإسرائيلي الشكر لسوليفان على دعم الإدارة الأمريكية لاتفاقات التطبيع معد الدول العربية المعروفة باسم اتفاقات "أبراهام".وبدأ مستشار الأمن القومي الأمريكي، يوم أمس الأربعاء، لقاءات ومحادثات في إسرائيل، بعد يوم من وصوله لإسرائيل.والتقى سوليفان، الخميس، برئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، وبرئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي، بالإضافة للرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ.
https://sputnikarabic.ae/20230119/سوليفان-وكوهين-يعقدان-لقاء-مرئيا-بمستشاري-الأمن-القومي-في-الإمارات-والبحرين-1072477138.html
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أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم
أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم

وزير الخارجية الإسرائيلي: يجب ممارسة ضغوط هائلة وفورية على إيران

16:01 GMT 19.01.2023
© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الانتقال إلى بنك الصورعلم إسرائيل
علم إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2023
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دعا وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين إلى ممارسة ضغوط هائلة وفورية وشاملة على إيران في جميع المجالات لتغيير سلوكها.
جاء هذا خلال لقاء وزير الخارجية الإسرائيلي بمستشار الأمن القومي للولايات المتحدة، جيك سوليفان، بحسب موقع "أي نيوز 24".
علم الإمارات وعلم إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2023
سوليفان وكوهين يعقدان لقاء مرئيا بمستشاري الأمن القومي في الإمارات والبحرين
14:38 GMT
وقال الوزير الإسرائيلي إن "التعاون ضروري من أجل وقف البرنامج النووي الإيراني".
وأضاف كوهين: "يجب ممارسة ضغوط هائلة وفورية وشاملة على إيران في كل المجالات التي فيها. لها مصلحة في إحداث تغيير في سلوكها".
ووجه الوزير الإسرائيلي الشكر لسوليفان على دعم الإدارة الأمريكية لاتفاقات التطبيع معد الدول العربية المعروفة باسم اتفاقات "أبراهام".
وبدأ مستشار الأمن القومي الأمريكي، يوم أمس الأربعاء، لقاءات ومحادثات في إسرائيل، بعد يوم من وصوله لإسرائيل.
والتقى سوليفان، الخميس، برئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، وبرئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي، بالإضافة للرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ.
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