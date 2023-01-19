https://sputnikarabic.ae/20230119/وزير-الخارجية-الإسرائيلي-يجب-ممارسة-ضغوط-هائلة-وفورية-على-إيران-1072480833.html
وزير الخارجية الإسرائيلي: يجب ممارسة ضغوط هائلة وفورية على إيران
وزير الخارجية الإسرائيلي: يجب ممارسة ضغوط هائلة وفورية على إيران
دعا وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين إلى ممارسة ضغوط هائلة وفورية وشاملة على إيران في جميع المجالات لتغيير سلوكها. 19.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-19T16:01+0000
2023-01-19T16:01+0000
2023-01-19T16:01+0000
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جاء هذا خلال لقاء وزير الخارجية الإسرائيلي بمستشار الأمن القومي للولايات المتحدة، جيك سوليفان، بحسب موقع "أي نيوز 24".وقال الوزير الإسرائيلي إن "التعاون ضروري من أجل وقف البرنامج النووي الإيراني".وأضاف كوهين: "يجب ممارسة ضغوط هائلة وفورية وشاملة على إيران في كل المجالات التي فيها. لها مصلحة في إحداث تغيير في سلوكها".ووجه الوزير الإسرائيلي الشكر لسوليفان على دعم الإدارة الأمريكية لاتفاقات التطبيع معد الدول العربية المعروفة باسم اتفاقات "أبراهام".وبدأ مستشار الأمن القومي الأمريكي، يوم أمس الأربعاء، لقاءات ومحادثات في إسرائيل، بعد يوم من وصوله لإسرائيل.والتقى سوليفان، الخميس، برئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، وبرئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي، بالإضافة للرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ.
https://sputnikarabic.ae/20230119/سوليفان-وكوهين-يعقدان-لقاء-مرئيا-بمستشاري-الأمن-القومي-في-الإمارات-والبحرين-1072477138.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم
أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم
وزير الخارجية الإسرائيلي: يجب ممارسة ضغوط هائلة وفورية على إيران
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دعا وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين إلى ممارسة ضغوط هائلة وفورية وشاملة على إيران في جميع المجالات لتغيير سلوكها.
جاء هذا خلال لقاء وزير الخارجية الإسرائيلي بمستشار الأمن القومي للولايات المتحدة، جيك سوليفان، بحسب موقع
"أي نيوز 24".
وقال الوزير الإسرائيلي إن "التعاون ضروري من أجل وقف البرنامج النووي الإيراني".
وأضاف كوهين: "يجب ممارسة ضغوط هائلة وفورية وشاملة على إيران في كل المجالات التي فيها. لها مصلحة في إحداث تغيير في سلوكها".
ووجه الوزير الإسرائيلي
الشكر لسوليفان على دعم الإدارة الأمريكية لاتفاقات التطبيع معد الدول العربية المعروفة باسم اتفاقات "أبراهام".
وبدأ مستشار الأمن القومي الأمريكي، يوم أمس الأربعاء، لقاءات ومحادثات في إسرائيل، بعد يوم من وصوله لإسرائيل.
والتقى سوليفان، الخميس، برئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، وبرئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي، بالإضافة للرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ.