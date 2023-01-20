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الجزائر... إيداع شريف ملال الحبس المؤقت
الجزائر... إيداع شريف ملال الحبس المؤقت
قضت محكمة جزائرية بسجن رئيس نادي "شبيبة القبائل" شريف ملال، مؤقتا بتهمة الفساد. 20.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-20T07:58+0000
2023-01-20T07:58+0000
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وأفادت وسائل إعلام جزائرية، بأن قاضي التحقيق في الغرفة الأولى لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي امحمد، أمر بإيداع رئيس شبيبة القبائل السابق، شريف ملال، الحبس المؤقت، لمتابعته في ملف فساد يتعلق بتحويل الأموال إلى الخارج.يذكر أن ملال كان متواجد رهن الرقابة القضائية، وسبق وأن سلطت محكمة الجنح بسيدي امحمد في وقت سابق حكما يقضي بإدانته بعقوبة شهرين حبسا نافذا و25 ألف دينار جزائري غرامة مالية نافذة بعدما تمت متابعته بتهمة القذف.يشار إلى أن شريف ملال ترأس نادي "شبيبة القبائل"، الناشط في بطولة دوري المحترفين الجزائري، من 2018 إلى 2021.
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المجتمع, رياضة, العالم العربي
المجتمع, رياضة, العالم العربي

الجزائر... إيداع شريف ملال الحبس المؤقت

07:58 GMT 20.01.2023
© Fotolia / Dianadudaمحكمة
محكمة - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2023
© Fotolia / Dianaduda
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قضت محكمة جزائرية بسجن رئيس نادي "شبيبة القبائل" شريف ملال، مؤقتا بتهمة الفساد.
وأفادت وسائل إعلام جزائرية، بأن قاضي التحقيق في الغرفة الأولى لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي امحمد، أمر بإيداع رئيس شبيبة القبائل السابق، شريف ملال، الحبس المؤقت، لمتابعته في ملف فساد يتعلق بتحويل الأموال إلى الخارج.
يذكر أن ملال كان متواجد رهن الرقابة القضائية، وسبق وأن سلطت محكمة الجنح بسيدي امحمد في وقت سابق حكما يقضي بإدانته بعقوبة شهرين حبسا نافذا و25 ألف دينار جزائري غرامة مالية نافذة بعدما تمت متابعته بتهمة القذف.
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في الحفل الختامي للقمة الحادية والثلاثين للجامعة العربية في العاصمة الجزائرية الجزائر في 2 نوفمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2023
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يشار إلى أن شريف ملال ترأس نادي "شبيبة القبائل"، الناشط في بطولة دوري المحترفين الجزائري، من 2018 إلى 2021.
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