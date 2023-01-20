https://sputnikarabic.ae/20230120/الجزائر-إيداع-شريف-ملال-الحبس-المؤقت-1072495383.html

الجزائر... إيداع شريف ملال الحبس المؤقت

الجزائر... إيداع شريف ملال الحبس المؤقت

قضت محكمة جزائرية بسجن رئيس نادي "شبيبة القبائل" شريف ملال، مؤقتا بتهمة الفساد. 20.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-20T07:58+0000

2023-01-20T07:58+0000

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وأفادت وسائل إعلام جزائرية، بأن قاضي التحقيق في الغرفة الأولى لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي امحمد، أمر بإيداع رئيس شبيبة القبائل السابق، شريف ملال، الحبس المؤقت، لمتابعته في ملف فساد يتعلق بتحويل الأموال إلى الخارج.يذكر أن ملال كان متواجد رهن الرقابة القضائية، وسبق وأن سلطت محكمة الجنح بسيدي امحمد في وقت سابق حكما يقضي بإدانته بعقوبة شهرين حبسا نافذا و25 ألف دينار جزائري غرامة مالية نافذة بعدما تمت متابعته بتهمة القذف.يشار إلى أن شريف ملال ترأس نادي "شبيبة القبائل"، الناشط في بطولة دوري المحترفين الجزائري، من 2018 إلى 2021.

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