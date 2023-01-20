https://sputnikarabic.ae/20230120/الجيش-الأمريكي-يعلن-القبض-على-مسؤول-في-تنظيم-داعش-بسوريا-1072493815.html
الجيش الأمريكي يعلن القبض على مسؤول في تنظيم "داعش" بسوريا
الجيش الأمريكي يعلن القبض على مسؤول في تنظيم "داعش" بسوريا
أعلن الجيش الأمريكي، أن قواته نفذت عملية مشتركة مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، انتهت بالقبض على المسؤول الأمني والإعلامي لتنظيم "داعش" في سوريا. 20.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-20T07:14+0000
2023-01-20T07:14+0000
2023-01-20T07:15+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار سوريا اليوم
الجيش الأمريكي
العالم
العالم العربي
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/13/1072457392_0:123:3423:2048_1920x0_80_0_0_3c820a1ccab8d06b911dd2ee973bb4ca.jpg
وذكرت القيادة المركزية الأمريكية في بيان، أمس الخميس، أن العملية نفذت يوم الأربعاء 18 يناير/ كانون الثاني شرقي سوريا.وأضاف البيان أن المسؤول في "داعش" الذي تم القبض عليه، اشترك في تنفيذ وتسهيل عمليات التنظيم داخل المنطقة وخارجها.ونقل البيان عن المتحدث باسم القيادة المركزية جو بوتشينو، قوله إن العملية "تجدد التأكيد على التزام القيادة المركزية الصارم في المنطقة، وهزيمة تنظيم داعش بشكل نهائي".وأوضح بوتشينو أن إلقاء القبض على المسؤول في "داعش"، "سيحد من قدرة التنظيم على تخطيط وتنفيذ عمليات على مستوى العالم، تهدد الأمريكيين والشركاء والمدنيين الأبرياء".كما أشار إلى أن "داعش" (المحظور دوليا) لا يزال يمثل تهديداً للولايات المتحدة والشركاء في المنطقة، مضيفا أن القيادة المركزية "تحافظ على وجود كاف ومستمر لقواتها في المنطقة، وستواصل مواجهة التهديدات لأمن المنطقة".
https://sputnikarabic.ae/20221229/الجيش-الأمريكي-يعلن-تنفيذ-313-عملية-ضد-داعش-في-العراق-وسوريا-خلال-2022-1071743204.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/13/1072457392_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_3d3ec0515a92a10421c9f81c44fb0ca0.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار سوريا اليوم, الجيش الأمريكي, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار سوريا اليوم, الجيش الأمريكي, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن
الجيش الأمريكي يعلن القبض على مسؤول في تنظيم "داعش" بسوريا
07:14 GMT 20.01.2023 (تم التحديث: 07:15 GMT 20.01.2023) تابعنا عبر
أعلن الجيش الأمريكي، أن قواته نفذت عملية مشتركة مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، انتهت بالقبض على المسؤول الأمني والإعلامي لتنظيم "داعش" في سوريا.
وذكرت
القيادة المركزية الأمريكية في بيان، أمس الخميس، أن العملية نفذت يوم الأربعاء 18 يناير/ كانون الثاني شرقي سوريا.
وأضاف البيان أن المسؤول في "داعش" الذي تم القبض عليه، اشترك في تنفيذ وتسهيل عمليات التنظيم داخل المنطقة وخارجها.
29 ديسمبر 2022, 16:22 GMT
ونقل البيان عن المتحدث باسم القيادة المركزية جو بوتشينو، قوله إن العملية "تجدد التأكيد على التزام القيادة المركزية الصارم في المنطقة، وهزيمة تنظيم داعش بشكل نهائي".
وأوضح بوتشينو أن إلقاء القبض على المسؤول في "داعش
"، "سيحد من قدرة التنظيم على تخطيط وتنفيذ عمليات على مستوى العالم، تهدد الأمريكيين والشركاء والمدنيين الأبرياء".
كما أشار إلى أن "داعش" (المحظور دوليا) لا يزال يمثل تهديداً للولايات المتحدة
والشركاء في المنطقة، مضيفا أن القيادة المركزية "تحافظ على وجود كاف ومستمر لقواتها في المنطقة، وستواصل مواجهة التهديدات لأمن المنطقة".