https://sputnikarabic.ae/20230120/الصين-تستأنف-رحلات-السفر-الجماعية-ابتداء-من-فبراير-إلى-20-دولة-منها-روسيا-1072526747.html
الصين تستأنف رحلات السفر الجماعية ابتداء من فبراير إلى 20 دولة... منها روسيا
الصين تستأنف رحلات السفر الجماعية ابتداء من فبراير إلى 20 دولة... منها روسيا
أعلنت وزارة الثقافة والسياحة الصينية، اليوم الجمعة، أن وكالات السفر الصينية ستستأنف رحلات جماعية إلى 20 دولة حول العالم اعتبارا من شهر فبراير/ شباط المقبل،... 20.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-20T16:31+0000
2023-01-20T16:31+0000
2023-01-20T16:31+0000
الصين
روسيا
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104227/85/1042278593_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_f38c940a2db4185e46b547df02cd9582.jpg
وقالت الوزارة في بيان لها: "اعتبارا من 6 فبراير 2023، ستستأنف وكالات السفر وشركات السفر عبر الإنترنت في جميع أنحاء البلاد الجولات التجريبية الجماعية للخارج، وتوفير خدمات "تذاكر الطيران + الفنادق" للمواطنين الصينيين إلى البلدان المؤهلة"، وفقا لصحيفة "تشاينا ديلي" الصينية.وأشارت إلى أنه سيتم تنظيم جولات جماعية إلى روسيا، ومصر، والإمارات العربية المتحدة، وتايلاند، وإندونيسيا، وكمبوديا، وجزر المالديف، وسريلانكا، والفلبين، وماليزيا، وسنغافورة، ولاوس، وكينيا، وجنوب أفريقيا، وسويسرا، والمجر، ونيوزيلندا، وفيجي، وكوبا، والأرجنتين.وفي شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بدأت الحكومة الصينية في التخفيف تدريجيا من سياسة "عدم التسامح" مع وباء "كورونا" الخاصة بها، والتي كانت الأكثر صرامة في العالم، منذ ما يقرب من 3 سنوات.وفي الثامن من شهر يناير/ كانون الثاني الجاري، ألغت الصين اختبار "PCR" الإجباري، والعزل المركزي للأشخاص الذين يصلون إلى الصين.كما قالت السلطات الصينية إنها تعتزم استئناف تقديم الخدمات لإصدار التأشيرات العادية، وتصاريح الإقامة المؤقتة، وتصاريح الإقامة للمواطنين الأجانب، بما في ذلك تنفيذ إجراءات العبور بدون تأشيرة في غضون 24 و72 و144 ساعة، و إصدار تصاريح الدخول المؤقتة.
https://sputnikarabic.ae/20230103/بكين-سنتخذ-إجراءات-مناسبة-بشأن-الدول-التي-فرضت-قيود-كورونا-على-القادمين-من-الصين-1071876090.html
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104227/85/1042278593_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_3ec2bfcf9faad1142eaaa98b5062865d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الصين, روسيا, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, العالم
الصين, روسيا, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, العالم
الصين تستأنف رحلات السفر الجماعية ابتداء من فبراير إلى 20 دولة... منها روسيا
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الثقافة والسياحة الصينية، اليوم الجمعة، أن وكالات السفر الصينية ستستأنف رحلات جماعية إلى 20 دولة حول العالم اعتبارا من شهر فبراير/ شباط المقبل، بما في ذلك روسيا.
وقالت الوزارة في بيان لها: "اعتبارا من 6 فبراير 2023، ستستأنف وكالات السفر وشركات السفر عبر الإنترنت في جميع أنحاء البلاد الجولات التجريبية الجماعية للخارج، وتوفير خدمات "تذاكر الطيران + الفنادق" للمواطنين الصينيين إلى البلدان المؤهلة"، وفقا لصحيفة
"تشاينا ديلي" الصينية.
وأشارت إلى أنه سيتم تنظيم جولات جماعية إلى روسيا، ومصر، والإمارات العربية المتحدة، وتايلاند، وإندونيسيا، وكمبوديا، وجزر المالديف، وسريلانكا، والفلبين، وماليزيا، وسنغافورة، ولاوس، وكينيا، وجنوب أفريقيا، وسويسرا، والمجر، ونيوزيلندا، وفيجي، وكوبا، والأرجنتين.
وفي شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بدأت الحكومة الصينية في التخفيف تدريجيا من سياسة "عدم التسامح" مع وباء "كورونا" الخاصة بها، والتي كانت الأكثر صرامة في العالم، منذ ما يقرب من 3 سنوات.
وفي الثامن من شهر يناير/ كانون الثاني الجاري، ألغت الصين اختبار "PCR" الإجباري، والعزل المركزي للأشخاص الذين يصلون إلى الصين.
كما قالت السلطات الصينية إنها تعتزم استئناف تقديم الخدمات لإصدار التأشيرات العادية، وتصاريح الإقامة المؤقتة، وتصاريح الإقامة للمواطنين الأجانب، بما في ذلك تنفيذ إجراءات العبور بدون تأشيرة في غضون 24 و72 و144 ساعة، و إصدار تصاريح الدخول المؤقتة.