https://sputnikarabic.ae/20230120/الصين-تستأنف-رحلات-السفر-الجماعية-ابتداء-من-فبراير-إلى-20-دولة-منها-روسيا-1072526747.html

الصين تستأنف رحلات السفر الجماعية ابتداء من فبراير إلى 20 دولة... منها روسيا

الصين تستأنف رحلات السفر الجماعية ابتداء من فبراير إلى 20 دولة... منها روسيا

أعلنت وزارة الثقافة والسياحة الصينية، اليوم الجمعة، أن وكالات السفر الصينية ستستأنف رحلات ‏جماعية إلى 20 دولة حول العالم اعتبارا من شهر فبراير/ شباط المقبل،... 20.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-20T16:31+0000

2023-01-20T16:31+0000

2023-01-20T16:31+0000

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وقالت الوزارة في بيان لها: "اعتبارا من 6 فبراير 2023، ستستأنف وكالات السفر وشركات السفر عبر الإنترنت في جميع أنحاء البلاد الجولات التجريبية الجماعية للخارج، وتوفير خدمات "تذاكر الطيران + الفنادق" للمواطنين الصينيين إلى البلدان المؤهلة"، وفقا لصحيفة "تشاينا ديلي" الصينية.وأشارت إلى أنه سيتم تنظيم جولات جماعية إلى روسيا، ومصر، والإمارات العربية المتحدة، وتايلاند، وإندونيسيا، وكمبوديا، وجزر المالديف، وسريلانكا، والفلبين، وماليزيا، وسنغافورة، ولاوس، وكينيا، وجنوب أفريقيا، وسويسرا، والمجر، ونيوزيلندا، وفيجي، وكوبا، والأرجنتين.وفي شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بدأت الحكومة الصينية في التخفيف تدريجيا من سياسة "عدم التسامح" مع وباء "كورونا" الخاصة بها، والتي كانت الأكثر صرامة في العالم، منذ ما يقرب من 3 سنوات.وفي الثامن من شهر يناير/ كانون الثاني الجاري، ألغت الصين اختبار "PCR" الإجباري، والعزل المركزي للأشخاص الذين يصلون إلى الصين.كما قالت السلطات الصينية إنها تعتزم استئناف تقديم الخدمات لإصدار التأشيرات العادية، وتصاريح الإقامة المؤقتة، وتصاريح الإقامة للمواطنين الأجانب، بما في ذلك تنفيذ إجراءات العبور بدون تأشيرة في غضون 24 و72 و144 ساعة، و إصدار تصاريح الدخول المؤقتة.

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