https://sputnikarabic.ae/20230120/خبراء-يوضحون-الإجراءات-التي-قد-تتخذها-واشنطن-لتجنب-التخلف-عن-السداد-1072521938.html
خبراء يوضحون الإجراءات التي قد تتخذها واشنطن لتجنب التخلف عن السداد
خبراء يوضحون الإجراءات التي قد تتخذها واشنطن لتجنب التخلف عن السداد
أعلنت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، يوم الخميس، "إجراءات استثنائية"، فيما يتعلق بالإنجاز المقدر لسقف الدين الوطني ودعت المشرعين إلى زيادة حدود الاقتراض... 20.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-20T15:14+0000
2023-01-20T15:14+0000
2023-01-20T15:14+0000
اقتصاد
العالم
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أكدت رئيسة قسم تحليل الاقتصاد الكلي في شركة "فينام"، أولغا بيلينكايا، أن"هذا الموضوع مفضل للمساومة بين الجمهوريين والديمقراطيين، يطالب الجمهوريون بتخفيضات الإنفاق مقابل سقف أعلى، وتستمرالمؤامرة لأسابيع وشهور، ويقترب موعد التخلف الفني المزعوم، والأسواق قلقة، والكونغرس يتوصل إلى حل وسط مرة أخرى ويرفع سقف الديون مقابل بعض التنازلات من السلطة التنفيذية".وأشارت بيلينكايا إلى أن "السياسيين سيحاولون حل مشاكلهم، استعدادًا لحملة الانتخابات الرئاسية في العام المقبل، لكن من الواضح للجميع أن التخلف عن السداد في الولايات المتحدة من صنع الإنسان هو سيناريو ينطوي على تكاليف مرتفعة بشكل غير مقبول للميزانية الأمريكية، والأعمال التجارية، والسكان (تكلفة الاقتراض من أجل أن ترتفع بشكل حاد ولفترة طويلة) وبشكل عام للأسواق المالية العالمية".أشارإلى أنه "طالما ظل الدولارالأمريكي هو العملة الاحتياطية العالمية الرئيسية، فلا توجد أسباب موضوعية لتقصير مصدر هذه العملة، رغم أنه في هذه الحالة، توجد سياسة أكثر مسؤولية فيما يتعلق بعجز الميزانية والدين العام هو أكثر ملاءمة على المدى الطويل".ونوه إلى أنه كان من الممكن أن يتسبب هذا المستوى من الدين العام في قلق شديد للأسواق ووكالات التصنيف، ولكن على مدار العقود الماضية، والتي تزامنت مع فترة انخفاض أسعار الفائدة، اعتادت الأسواق على الديون، حيث لا يتم دفعها، ولكن يتم إعادة تمويلها، وبالتالي فإن ارتفاع مستوى أعباء الديون ليس مخيفًا للغاية، فالقضية الرئيسية هي الثقة في قدرة المُصدرعلى خدمة الفائدة على الدين وبعملة الدين نفسه.ماهي الإجراءات الاستثنائية ؟أوقفت وزارة الخزانة الأميريكية في الفترة الممتدة بين 19 يناير/كانون الثاني إلى 5 يونيو/حزيران، الاقتطاعات التي تأخذ شكل التزامات في الخزينة خاصة صندوقين اجتماعيين يخدمان موظفي الدولة - صندوق الخدمة المدنية للمعاشات والإعاقات، وكذلك صندوق الإعانات الطبية لخدمات المتقاعدين البريديين.وكانت نائبة المتحدثة باسم البيت الأبيض، أوليفيا دالتون، قد أشارت إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن رفضت، يوم أمس الخميس، مناقشة شروط رفع سقف الدين الوطني مع الكونغرس ودعت إلى قرار فوري لزيادة مستواه.
https://sputnikarabic.ae/20230119/أمريكا-تخسر-نحو-250-مليار-دولار-من-أموال-الأعمال-الخيرية-1072484675.html
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اقتصاد, العالم
خبراء يوضحون الإجراءات التي قد تتخذها واشنطن لتجنب التخلف عن السداد
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أعلنت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، يوم الخميس، "إجراءات استثنائية"، فيما يتعلق بالإنجاز المقدر لسقف الدين الوطني ودعت المشرعين إلى زيادة حدود الاقتراض بسرعة لتجنب التخلف عن السداد.
أكدت رئيسة قسم تحليل الاقتصاد الكلي في شركة "فينام"، أولغا بيلينكايا، أن"هذا الموضوع مفضل للمساومة بين الجمهوريين والديمقراطيين، يطالب الجمهوريون بتخفيضات الإنفاق مقابل سقف أعلى، وتستمرالمؤامرة لأسابيع وشهور، ويقترب موعد التخلف الفني المزعوم، والأسواق قلقة، والكونغرس يتوصل إلى حل وسط مرة أخرى ويرفع سقف الديون
مقابل بعض التنازلات من السلطة التنفيذية".
وتكررت قصة سقف الديون، الذي وصل مرة أخرى إلى الحد التالي البالغ 31.4 تريليون دولار.
وأشارت بيلينكايا إلى أن "السياسيين سيحاولون حل مشاكلهم، استعدادًا لحملة الانتخابات الرئاسية في العام المقبل، لكن من الواضح للجميع أن التخلف عن السداد في الولايات المتحدة من صنع الإنسان هو سيناريو ينطوي على تكاليف مرتفعة بشكل غير مقبول للميزانية الأمريكية، والأعمال التجارية، والسكان (تكلفة الاقتراض من أجل أن ترتفع بشكل حاد ولفترة طويلة) وبشكل عام للأسواق المالية العالمية".
وأكد رئيس قسم خبراء سوق الأسهم للاستثمارات، ألبرت كورويف، أنه "يكاد أن يكون من المؤكد أن المشكلة ستحل مرة أخرى في نهاية المطاف، ولكن قبل ذلك ستكون هناك مناقشات محتدمة، وربما فترات من التقلبات المتزايدة في الأسواق المالية، ومن الممكن في هذه الحالة أن يتم إخمادها مؤقتا من قبل وزارة الخزانة الأمريكية".
أشارإلى أنه "طالما ظل الدولارالأمريكي هو العملة الاحتياطية العالمية الرئيسية، فلا توجد أسباب موضوعية لتقصير مصدر هذه العملة، رغم أنه في هذه الحالة، توجد سياسة أكثر مسؤولية فيما يتعلق بعجز الميزانية والدين العام هو أكثر ملاءمة على المدى الطويل".
ووفقا لصندوق النقد الدولي، فإن نسبة الدين الحكومي الأمريكي من الناتج المحلي الإجمالي تجاوزت 100 % في عام 2014، وفي عام 2020 وصلت إلى رقم قياسي وهو 134%، وانخفض إلى 128 % في عام 2021.
ونوه إلى أنه كان من الممكن أن يتسبب هذا المستوى من الدين العام في قلق شديد للأسواق ووكالات التصنيف، ولكن على مدار العقود الماضية، والتي تزامنت مع فترة انخفاض أسعار الفائدة، اعتادت الأسواق على الديون، حيث لا يتم دفعها، ولكن يتم إعادة تمويلها، وبالتالي فإن ارتفاع مستوى أعباء الديون ليس مخيفًا للغاية، فالقضية الرئيسية هي الثقة في قدرة المُصدرعلى خدمة الفائدة على الدين وبعملة الدين نفسه.
ماهي الإجراءات الاستثنائية ؟
أوقفت وزارة الخزانة الأميريكية
في الفترة الممتدة بين 19 يناير/كانون الثاني إلى 5 يونيو/حزيران، الاقتطاعات التي تأخذ شكل التزامات في الخزينة خاصة صندوقين اجتماعيين يخدمان موظفي الدولة - صندوق الخدمة المدنية للمعاشات والإعاقات، وكذلك صندوق الإعانات الطبية لخدمات المتقاعدين البريديين.
وأكدت أن التعليق لن يؤثر على المدفوعات للمستفيدين من الأموال، وستقوم الوزارة بتعويض الاستثمارات المفقودة بالكامل عندما يأذن الكونغرس بزيادة سقف الدين الوطني من 31.38 تريليون دولارالحالية، وحذرت الوزارة في وقت سابق من أن الاحتياطيات المتاحة للوزارة ستكون كافية حتى بداية الصيف، وبعد ذلك يصبح التخلف عن السداد ممكنا.
وكانت نائبة المتحدثة باسم البيت الأبيض، أوليفيا دالتون، قد أشارت إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن رفضت، يوم أمس الخميس، مناقشة شروط رفع سقف الدين الوطني مع الكونغرس ودعت إلى قرار فوري لزيادة مستواه.