https://sputnikarabic.ae/20230120/خبراء-يوضحون-الإجراءات-التي-قد-تتخذها-واشنطن-لتجنب-التخلف-عن-السداد-1072521938.html

خبراء يوضحون الإجراءات التي قد تتخذها واشنطن لتجنب التخلف عن السداد

خبراء يوضحون الإجراءات التي قد تتخذها واشنطن لتجنب التخلف عن السداد

أعلنت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، يوم الخميس، "إجراءات استثنائية"، فيما يتعلق بالإنجاز المقدر لسقف الدين الوطني ودعت المشرعين إلى زيادة حدود الاقتراض... 20.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-20T15:14+0000

2023-01-20T15:14+0000

2023-01-20T15:14+0000

اقتصاد

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102952/37/1029523751_0:17:4642:2628_1920x0_80_0_0_bb124fab20705b5ab8a25f0b5d674833.jpg

أكدت رئيسة قسم تحليل الاقتصاد الكلي في شركة "فينام"، أولغا بيلينكايا، أن"هذا الموضوع مفضل للمساومة بين الجمهوريين والديمقراطيين، يطالب الجمهوريون بتخفيضات الإنفاق مقابل سقف أعلى، وتستمرالمؤامرة لأسابيع وشهور، ويقترب موعد التخلف الفني المزعوم، والأسواق قلقة، والكونغرس يتوصل إلى حل وسط مرة أخرى ويرفع سقف الديون مقابل بعض التنازلات من السلطة التنفيذية".وأشارت بيلينكايا إلى أن "السياسيين سيحاولون حل مشاكلهم، استعدادًا لحملة الانتخابات الرئاسية في العام المقبل، لكن من الواضح للجميع أن التخلف عن السداد في الولايات المتحدة من صنع الإنسان هو سيناريو ينطوي على تكاليف مرتفعة بشكل غير مقبول للميزانية الأمريكية، والأعمال التجارية، والسكان (تكلفة الاقتراض من أجل أن ترتفع بشكل حاد ولفترة طويلة) وبشكل عام للأسواق المالية العالمية".أشارإلى أنه "طالما ظل الدولارالأمريكي هو العملة الاحتياطية العالمية الرئيسية، فلا توجد أسباب موضوعية لتقصير مصدر هذه العملة، رغم أنه في هذه الحالة، توجد سياسة أكثر مسؤولية فيما يتعلق بعجز الميزانية والدين العام هو أكثر ملاءمة على المدى الطويل".ونوه إلى أنه كان من الممكن أن يتسبب هذا المستوى من الدين العام في قلق شديد للأسواق ووكالات التصنيف، ولكن على مدار العقود الماضية، والتي تزامنت مع فترة انخفاض أسعار الفائدة، اعتادت الأسواق على الديون، حيث لا يتم دفعها، ولكن يتم إعادة تمويلها، وبالتالي فإن ارتفاع مستوى أعباء الديون ليس مخيفًا للغاية، فالقضية الرئيسية هي الثقة في قدرة المُصدرعلى خدمة الفائدة على الدين وبعملة الدين نفسه.ماهي الإجراءات الاستثنائية ؟أوقفت وزارة الخزانة الأميريكية في الفترة الممتدة بين 19 يناير/كانون الثاني إلى 5 يونيو/حزيران، الاقتطاعات التي تأخذ شكل التزامات في الخزينة خاصة صندوقين اجتماعيين يخدمان موظفي الدولة - صندوق الخدمة المدنية للمعاشات والإعاقات، وكذلك صندوق الإعانات الطبية لخدمات المتقاعدين البريديين.وكانت نائبة المتحدثة باسم البيت الأبيض، أوليفيا دالتون، قد أشارت إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن رفضت، يوم أمس الخميس، مناقشة شروط رفع سقف الدين الوطني مع الكونغرس ودعت إلى قرار فوري لزيادة مستواه.

https://sputnikarabic.ae/20230119/أمريكا-تخسر-نحو-250-مليار-دولار-من-أموال-الأعمال-الخيرية-1072484675.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

اقتصاد, العالم