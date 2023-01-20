https://sputnikarabic.ae/20230120/دعوات-في-بولندا-لطرد-اللاجئين-الأوكرانيين-من-مدينة-كراكوف-1072510213.html
دعوات في بولندا لطرد اللاجئين الأوكرانيين من مدينة كراكوف
دعوات في بولندا لطرد اللاجئين الأوكرانيين من مدينة كراكوف
دعى البولنديون لطرد اللاجئيين الأوكرانيين من مدينة كراكوف بعد قيامهم باعتصامات سياسية صاخبة باستخدام مكبرات الصوت في الساحة الرئيسية للمدينة. 20.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-20T12:22+0000
2023-01-20T12:22+0000
2023-01-20T12:22+0000
أخبار أوكرانيا
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وبحسب ما نشره موقع krknews، فقد حث السكان، اللاجئيين الأوكرانيين على التوقف عن تدنيس المدينة.ودعى صاحب حساب حمل اسم Wojtek، لإرسالهم لأوكرانيا، قائلا: "ضعهم في القطار، ودعهم يظهرون وطنيتهم في أوكرانيا".وطالب صاحب حساب حمل اسم Asia، الشعب البولندي بالاستيقاظ، قائلا: "استيقظوا أيها الناس! دافعوا عن بلدكم! هل هي بولندا أم أوكرانيا؟ الأعلام الأوكرانية معلقة بجانب علمنا البولندي ؟! هذا لا يقلقني فقط ، ولكن يقلق الكثير من الناس أيضًا! متى ينتهي هذا؟".يذكر أنه منذ 24 فبراير، بدأت عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، وصف الرئيس فلاديمير بوتين هدفها النهائي تحرير دونباس وخلق الظروف التي تضمن أمن روسيا. هذا وتدعم الولايات المتحدة وحلفاؤها في الناتو كييف بإمدادات أسلحة بقيمة عشرات المليارات من الدولارات. وكانت موسكو قد صرحت مرارا وتكرارا أن المساعدة العسكرية فقط تطيل أمد الصراع ، وأن النقل بالمعدات العسكرية يصبح هدفًا مشروعًا للجيش الروسي.
https://sputnikarabic.ae/20230112/إعلام-بولندا-ستطالب-بضم-مقاطعات-من-أوكرانيا-الغربية-إليها-مقابل-المساعدة-العسكرية-لكييف-1072184972.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
دعوات في بولندا لطرد اللاجئين الأوكرانيين من مدينة كراكوف
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دعى البولنديون لطرد اللاجئيين الأوكرانيين من مدينة كراكوف بعد قيامهم باعتصامات سياسية صاخبة باستخدام مكبرات الصوت في الساحة الرئيسية للمدينة.
وبحسب ما نشره موقع
krknews، فقد حث السكان، اللاجئيين الأوكرانيين على التوقف عن تدنيس المدينة.
وعلق صاحب حساب حمل اسم Jack، قائلا: "أنا ضد أي تصرفات سياسية للأوكرانيين في كراكوف. هذه مدينة سياحية والاستيلاء على الساحة الرئيسية هو استهزاء بالمدينة. من الضروري أيضًا إزالة الأعلام الأوكرانية من المباني ووسائل النقل العام. هنا بولندا".
ودعى صاحب حساب حمل اسم Wojtek، لإرسالهم لأوكرانيا، قائلا: "ضعهم في القطار، ودعهم يظهرون وطنيتهم في أوكرانيا".
وطالب صاحب حساب حمل اسم Asia، الشعب البولندي بالاستيقاظ، قائلا: "استيقظوا أيها الناس! دافعوا عن بلدكم! هل هي بولندا أم أوكرانيا؟ الأعلام الأوكرانية معلقة بجانب علمنا البولندي ؟! هذا لا يقلقني فقط ، ولكن يقلق الكثير من الناس أيضًا! متى ينتهي هذا؟".
يذكر أنه منذ 24 فبراير، بدأت عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، وصف الرئيس فلاديمير بوتين هدفها النهائي تحرير دونباس وخلق الظروف التي تضمن أمن روسيا. هذا وتدعم الولايات المتحدة وحلفاؤها في الناتو كييف بإمدادات أسلحة بقيمة عشرات المليارات من الدولارات. وكانت موسكو قد صرحت مرارا وتكرارا أن المساعدة العسكرية فقط تطيل أمد الصراع ، وأن النقل بالمعدات العسكرية يصبح هدفًا مشروعًا للجيش الروسي.