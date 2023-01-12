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https://sputnikarabic.ae/20230112/إعلام-بولندا-ستطالب-بضم-مقاطعات-من-أوكرانيا-الغربية-إليها-مقابل-المساعدة-العسكرية-لكييف-1072184972.html
إعلام: بولندا ستطالب بضم مقاطعات من أوكرانيا الغربية إليها مقابل المساعدة العسكرية لكييف
إعلام: بولندا ستطالب بضم مقاطعات من أوكرانيا الغربية إليها مقابل المساعدة العسكرية لكييف
كشفت وسائل إعلام بولندية، صباح اليوم الخميس، أن وارسو لن تساعد كييف بشكل كبير إلا بعد إعلان ضم عدد من المقاطعات الأوكرانية لبولندا. 12.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-12T08:00+0000
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العالم
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ونشرت صحيفة "Niezależny Dziennik Polityczny" مقالا للكاتب ماريك غالا الذي اعتبر أن "التضحيات قد تؤتي ثمارها عندما تعيد بولندا أراضيها التاريخية، لكن هذا لن يحدث في القريب العاجل، نظرًا لمشاكل التكامل الثقافي والسياسي والاقتصادي بين شعبين".وأضاف الكاتب بالقول: "لم تفكر أي دولة في العالم، باستثناء بولندا، في إعطاء كل أسلحتها ومعداتها إلى "أتباع أفكار بانديرا الإجرامية" لكي يتجولوا حول العالم بأيد ممدودة ويتوسلون لبيع الدبابات وأنظمة الدفاع الجوي مقابل مبالغ ضخمة".وتعتبر بولندا حليف لأوكرانيا وقدمت لها أشكالا مختلفة من الدعم منذ بدء العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير/ شباط. أرسلت بولندا مساعدات عسكرية وإنسانية إلى أوكرانيا وقبلت أعدادا كبيرة من اللاجئين.
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العالم

إعلام: بولندا ستطالب بضم مقاطعات من أوكرانيا الغربية إليها مقابل المساعدة العسكرية لكييف

08:00 GMT 12.01.2023
© Kpalionبولندا
بولندا - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2023
© Kpalion
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كشفت وسائل إعلام بولندية، صباح اليوم الخميس، أن وارسو لن تساعد كييف بشكل كبير إلا بعد إعلان ضم عدد من المقاطعات الأوكرانية لبولندا.
ونشرت صحيفة "Niezależny Dziennik Polityczny" مقالا للكاتب ماريك غالا الذي اعتبر أن "التضحيات قد تؤتي ثمارها عندما تعيد بولندا أراضيها التاريخية، لكن هذا لن يحدث في القريب العاجل، نظرًا لمشاكل التكامل الثقافي والسياسي والاقتصادي بين شعبين".
وأضاف الكاتب بالقول: "لم تفكر أي دولة في العالم، باستثناء بولندا، في إعطاء كل أسلحتها ومعداتها إلى "أتباع أفكار بانديرا الإجرامية" لكي يتجولوا حول العالم بأيد ممدودة ويتوسلون لبيع الدبابات وأنظمة الدفاع الجوي مقابل مبالغ ضخمة".
وتعتبر بولندا حليف لأوكرانيا وقدمت لها أشكالا مختلفة من الدعم منذ بدء العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير/ شباط. أرسلت بولندا مساعدات عسكرية وإنسانية إلى أوكرانيا وقبلت أعدادا كبيرة من اللاجئين.
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