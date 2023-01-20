https://sputnikarabic.ae/20230120/سبيربنك-الروسي-يبتكر-نموذجا-للذكاء-الاصطناعي-للتنبؤ-بعواقب-الكوارث-الطبيعية--1072505448.html
"سبيربنك" الروسي يبتكر نموذجا للذكاء الاصطناعي للتنبؤ بعواقب الكوارث الطبيعية
"سبيربنك" الروسي يبتكر نموذجا للذكاء الاصطناعي للتنبؤ بعواقب الكوارث الطبيعية
أكد النائب الأول لرئيس مجلس إدارة مصرف "سبيربنك"، اليوم الجمعة، أن "سبيربنك" طور نماذج خاصة للتنبؤ بأحداث مخاطر المناخ (الحرائق والفيضانات والعواصف) وحساب... 20.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-20T10:39+0000
2023-01-20T10:39+0000
2023-01-20T10:39+0000
روسيا
اقتصاد
العالم
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وأشار إلى أن "نماذج التنبؤ بالمخاطر المناخية وتقييم الخسائر تسمح للعملاء بإجراء تقييم دقيق للخسائر المحتملة وهي واحدة من الحلول المهمة لأعمال الشركات التي تساعد في إدارة مخاطر المناخ المادية".وأضاف "لقد تعلمنا أن نتنبأ بمثل هذه المخاطر، وأن نماذج "سبيربنك" القائمة على الذكاء الاصطناعي ستحسب بدقة مخاطر الائتمان والتأمين للبنك، وستتم مساعدة عملائنا في بناء استراتيجيتهم التنموية".
https://sputnikarabic.ae/20220906/مصرف-سبيربنك-الروسي-يخطط-لفتح-فروع-بالهند-في-عام-2023-1067341565.html
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روسيا, اقتصاد, العالم
"سبيربنك" الروسي يبتكر نموذجا للذكاء الاصطناعي للتنبؤ بعواقب الكوارث الطبيعية
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أكد النائب الأول لرئيس مجلس إدارة مصرف "سبيربنك"، اليوم الجمعة، أن "سبيربنك" طور نماذج خاصة للتنبؤ بأحداث مخاطر المناخ (الحرائق والفيضانات والعواصف) وحساب عواقبها الاقتصادية باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لزيادة أتمتة عملية الإقراض.
وأشار إلى أن "نماذج التنبؤ بالمخاطر المناخية وتقييم الخسائر تسمح للعملاء بإجراء تقييم دقيق للخسائر المحتملة وهي واحدة من الحلول المهمة لأعمال الشركات التي تساعد في إدارة مخاطر المناخ المادية".
وذكر أن "بعض النماذج التي طورها "سبيربنك" بمساعدة الذكاء الاصطناعي قيد الاستخدام بالفعل مثال: (نماذج الحرائق وذوبان الجليد الدائم)".
وأضاف "لقد تعلمنا أن نتنبأ بمثل هذه المخاطر، وأن نماذج "سبيربنك" القائمة على الذكاء الاصطناعي ستحسب بدقة مخاطر الائتمان والتأمين للبنك، وستتم مساعدة عملائنا في بناء استراتيجيتهم التنموية".