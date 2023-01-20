https://sputnikarabic.ae/20230120/ماكرون-يحذر-من-عواقب-قانون-خفض-التضخم-الأمريكي-على-أوروبا-1072493214.html
ماكرون يحذر من عواقب قانون "خفض التضخم الأمريكي" على أوروبا
ماكرون يحذر من عواقب قانون "خفض التضخم الأمريكي" على أوروبا
وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قانون خفض التضخم الأمريكي، بالمهدد للصناعة الأوروبية. 20.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-20T06:58+0000
2023-01-20T06:58+0000
2023-01-20T07:15+0000
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وقال ماكرون في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسباني بيترو سانشيز في برشلونة، تم بثه على الحساب الرسمي لقصر الإليزيه في "تويتر" يوم الخميس، إن هذا القانون سيوفر إعانات ضخمة للشركات الأمريكية مما يهدد الصناعة الأوروبية، بحسب ووصف ماكرون في وقت سابق القانون الأمريكي لخفض التضخم بأنه "غير ودي" و "عدواني"، قائلا إن أوروبا بحاجة إلى تسريع العمل بدعم الأعمال، التي قال ماكرون إنها أقل 3-4 مرات في الاتحاد الأوروبي منها في الولايات المتحدة.وأشار إلى أن فرنسا تتوقع أن تجد استجابة أوروبية لقانون خفض التضخم الأمريكي (IRA) بحلول أوائل عام 2023.هذا وكان المفوض الأوروبي للسوق الداخلية تيري بريتون قد قال في وقت سابق إن الاتحاد الأوروبي يعمل على إجراءات "مماثلة"، للإعانات الأمريكية الهائلة، لحماية الأسواق الأوروبية من المنافسة غير العادلة.يذكر أن قانون خفض التضخم الأمريكي، الذي وقعه الرئيس جو بايدن في أغسطس/آب، يتضمن زيادة الإعانات الضريبية لشراء السيارات الكهربائية التي يتم تجميعها في أمريكا الشمالية واستخدام بطاريات أمريكية الصنع من مواد محلية المصدر، كما ويخصص القانون 370 مليار دولار لأهداف الطاقة النظيفة والمناخ ، و 64 مليار دولار لخفض تكلفة الأدوية والتأمين الصحي.
https://sputnikarabic.ae/20230119/ماكرون-يعترف-أن-الاتحاد-الأوروبي-والولايات-المتحدة-يعانيان-من-أزمة-غير-مسبوقة-1072470282.html
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أخبار فرنسا , الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, اقتصاد
أخبار فرنسا , الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, اقتصاد
ماكرون يحذر من عواقب قانون "خفض التضخم الأمريكي" على أوروبا
06:58 GMT 20.01.2023 (تم التحديث: 07:15 GMT 20.01.2023) تابعنا عبر
وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قانون خفض التضخم الأمريكي، بالمهدد للصناعة الأوروبية.
وقال ماكرون في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسباني بيترو سانشيز في برشلونة، تم بثه على الحساب الرسمي لقصر الإليزيه في "تويتر" يوم الخميس، إن هذا القانون سيوفر إعانات ضخمة للشركات الأمريكية مما يهدد الصناعة الأوروبية، بحسب
وأشار ماكرون قائلا: "تمر أوروبا بفترة صعبة بسبب "الحرب" (في أوكرانيا) وأيضا بسبب القرارات التجارية التي اتخذها زملاؤنا في الولايات المتحدة. إذا لم تستجب أوروبا، فإن تسريع إنعاش الاقتصاد الأمريكي سيعني تراجع التصنيع".
ووصف ماكرون في وقت سابق القانون الأمريكي لخفض التضخم بأنه "غير ودي" و "عدواني"، قائلا إن أوروبا بحاجة إلى تسريع العمل بدعم الأعمال، التي قال ماكرون إنها أقل 3-4 مرات في الاتحاد الأوروبي منها في الولايات المتحدة.
وأشار إلى أن فرنسا تتوقع أن تجد استجابة أوروبية لقانون خفض التضخم الأمريكي (IRA) بحلول أوائل عام 2023.
هذا وكان المفوض الأوروبي للسوق الداخلية تيري بريتون قد قال في وقت سابق إن الاتحاد الأوروبي يعمل على إجراءات "مماثلة"، للإعانات الأمريكية الهائلة، لحماية الأسواق الأوروبية من المنافسة غير العادلة.
يذكر أن قانون خفض التضخم الأمريكي، الذي وقعه الرئيس جو بايدن في أغسطس/آب، يتضمن زيادة الإعانات الضريبية لشراء السيارات الكهربائية التي يتم تجميعها في أمريكا الشمالية واستخدام بطاريات أمريكية الصنع من مواد محلية المصدر، كما ويخصص القانون 370 مليار دولار لأهداف الطاقة النظيفة والمناخ ، و 64 مليار دولار لخفض تكلفة الأدوية والتأمين الصحي.