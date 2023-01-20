https://sputnikarabic.ae/20230120/محمد-بن-زايد-يعلن-2023-عام-الاستدامة--في-الإمارات-تحت-شعار-اليوم-للغد-1072503292.html

محمد بن زايد يعلن 2023 "عام الاستدامة " في الإمارات تحت شعار "اليوم للغد"

محمد بن زايد يعلن 2023 "عام الاستدامة " في الإمارات تحت شعار "اليوم للغد"

أعلن رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الجمعة، 2023 "عام الاستدامة " في البلاد. 20.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-20T09:41+0000

2023-01-20T09:41+0000

2023-01-20T09:55+0000

أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

العالم العربي

أخبار العالم الآن

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/0f/1070185526_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_ca1842c5ce506bcab26d2c683bd0daea.jpg

ويهدف "عام الاستدامة" الذي انطلق تحت شعار "اليوم للغد"، من خلال مبادراته وفعالياته وأنشطته المتنوعة، إلى تسليط الضوء على تراث دولة الإمارات الغني في مجال الممارسات المستدامة، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام".كما يهدف "عام الاستدامة" إلى إضافة إلى نشر الوعي حول قضايا الاستدامة البيئية وتشجيع المشاركة المجتمعية في تحقيق استدامة التنمية ودعم الاستراتيجيات الوطنية في هذا المجال نحو بناء مستقبلٍ أكثر رخاءً وازدهاراً.وشدد رئس الإمارات على أن الاستدامة قضية جوهرية في مجتمع الإمارات منذ القدم، لافتا إلى أن الامارات قدمت منذ إنشائها نموذجا متميزا في مجال الحفاظ على البيئة وصيانة الموارد .وصرح ابن زايد بأن "الشعار الذي جرى اختياره لعام الاستدامة "اليوم للغد" يجسد نهج الإمارات وأهدافها ورؤيتها في مجال الاستدامة ومسؤوليتها في مواجهة التحديات؛ فمن خلال عملنا وجهودنا ومبادراتنا اليوم، نصنع غدا أفضل لنا ولأبنائنا وأحفادنا لنترك إرثاً إيجابياً للأجيال المقبلة، كما ترك لنا الآباء والأجداد".وأشار إلى أن "ما يكسب "عام الاستدامة" أهمية خاصة أنه عام تستضيف فيه دولة الإمارات أكبر حدث دولي في مجال العمل المناخي وهو مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ " كوب 28 " حيث نعمل على جعله حدثا فارقا في مسيرة العالم نحو التصدي لخطر التغير المناخي .. داعيا أفراد المجتمع ومؤسساته إلى التفاعل الإيجابي مع مبادرات ونشاطات "عام الاستدامة" لتحقيق الأهداف المرجوة منها".

https://sputnikarabic.ae/20221021/رئيس-معهد-مؤشرات-الاستدامة-بالأمم-المتحدة-يكشف-لـسبوتنيك-سبب-انصراف-الناس-عن-الاهتمام-بالتنمية-1069329147.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن