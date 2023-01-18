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خبير: خفض الصين لوارداتها من النفط والغاز يعد مساهمة في مكافحة تغير المناخ
خبير: خفض الصين لوارداتها من النفط والغاز يعد مساهمة في مكافحة تغير المناخ
صرح عميد معهد "تشونغ يانغ" للدراسات المالية بالجامعة الشعبية الصينية، وانغ ون، اليوم الأربعاء، بأن قيام الصين بتخفيض حجم وارداتها من النفط والغاز يعد مساهمة... 18.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-18T09:44+0000
2023-01-18T09:44+0000
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بكين - سبوتنيك. وقال وانغ ون لوكالة "سبوتنيك"، إن: "خفض واردات الصين من موارد الطاقة التقليدية سيساهم في تحقيق الحياد الكربوني على مستوى العالم وتحقيق التحول اللاحق في مجال الطاقة. وهذا سيصبح بمثابة مساهمة هائلة من قبل الصين في مكافحة تغير المناخ".وتجدر الإشارة إلى أن المكتب الوطني الصيني للإحصاء أصدر، يوم أمس الثلاثاء، بيانات تفيد بأن البلاد قامت في عام 2022 بتخفيض حجم وارداتها من النفط بنسبة 0.9 في المئة، حتى 508.28 مليون طن وحجم وارداتها من الغاز - بنسبة 9.9 في المئة حتى 109.25 مليون طن.يذكر أنه سبق وصرح الرئيس الصيني، شي جين بينغ، في أبريل/ نيسان عام 2021، مخاطباً المشاركين في قمة المناخ، بأن الصين ملتزمة بقوة بتحقيق ذروة انبعاثات الكربون بحلول عام 2030 والحياد الكربون بحلول عام 2060.
https://sputnikarabic.ae/20221129/غازبروم-مشروع-سخالين--2-يؤدي-دورا-مهما-في-إمدادات-الغاز-الطبيعي-المسال-والنفط-إلى-الصين-1070652572.html
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الصين, روسيا, العالم
الصين, روسيا, العالم

خبير: خفض الصين لوارداتها من النفط والغاز يعد مساهمة في مكافحة تغير المناخ

09:44 GMT 18.01.2023
© Sputnik . Максим Богодвид / الانتقال إلى بنك الصوراستخراج النفط من باطن الأرض
استخراج النفط من باطن الأرض - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2023
© Sputnik . Максим Богодвид
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صرح عميد معهد "تشونغ يانغ" للدراسات المالية بالجامعة الشعبية الصينية، وانغ ون، اليوم الأربعاء، بأن قيام الصين بتخفيض حجم وارداتها من النفط والغاز يعد مساهمة منها في تحييد أثر الكربون على المستوى العالمي، بالإضافة إلى مكافحة تغير المناخ.
بكين - سبوتنيك. وقال وانغ ون لوكالة "سبوتنيك"، إن: "خفض واردات الصين من موارد الطاقة التقليدية سيساهم في تحقيق الحياد الكربوني على مستوى العالم وتحقيق التحول اللاحق في مجال الطاقة. وهذا سيصبح بمثابة مساهمة هائلة من قبل الصين في مكافحة تغير المناخ".
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وتجدر الإشارة إلى أن المكتب الوطني الصيني للإحصاء أصدر، يوم أمس الثلاثاء، بيانات تفيد بأن البلاد قامت في عام 2022 بتخفيض حجم وارداتها من النفط بنسبة 0.9 في المئة، حتى 508.28 مليون طن وحجم وارداتها من الغاز - بنسبة 9.9 في المئة حتى 109.25 مليون طن.
يذكر أنه سبق وصرح الرئيس الصيني، شي جين بينغ، في أبريل/ نيسان عام 2021، مخاطباً المشاركين في قمة المناخ، بأن الصين ملتزمة بقوة بتحقيق ذروة انبعاثات الكربون بحلول عام 2030 والحياد الكربون بحلول عام 2060.
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