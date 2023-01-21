https://sputnikarabic.ae/20230121/إيلون-ماسك-يقول-إن-التصعيد-المتواصل-خطير-للغاية-بالنسبة-لأوكرانيا-والعالم-بأسره-1072532931.html
إيلون ماسك يقول إن التصعيد المتواصل خطير للغاية بالنسبة لأوكرانيا والعالم بأسره
إيلون ماسك يقول إن التصعيد المتواصل خطير للغاية بالنسبة لأوكرانيا والعالم بأسره
قال رجل الأعمال الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، إنه رغم دعمه الشديد لأوكرانيا، فإن التصعيد المستمر للصراع هناك يشكل خطورة على البلاد والعالم بأسره. 21.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-21T01:14+0000
2023-01-21T01:14+0000
2023-01-21T01:14+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
إيلون ماسك
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وقال ماسك عبر تويتر يوم الجمعة، "أنا أؤيد للغاية أوكرانيا، لكن التصعيد المستمر يمثل مخاطرة كبيرة بالنسبة لأوكرانيا والعالم".جاء تعليق ماسك رداً على رجل الأعمال الأمريكي الجنوب أفريقي ديفيد ساكس، الذي أعاد تغريد مقال في صحيفة نيويورك تايمز بعنوان "الولايات المتحدة تدفع إلى مساعدة أوكرانيا على استهداف شبه جزيرة القرم".وعلق ساكس على موقع تويتر بأن التطورات المبلغ عنها في واشنطن تبدو "مجازفة مجنونة".في أكتوبر، اقترح ماسك خطة سلام لإنهاء الصراع في أوكرانيا، لكن اقتراحه أثار إدانة من المسؤولين الأمريكيين والأوكرانيين، بما في ذلك الرئيس فلاديمير زيلينسكي.تتضمن خطة ماسك للسلام أن تسيطر روسيا على شبه جزيرة القرم وستكون هناك إمدادات مياه مستمرة لشبه الجزيرة. كما دعا الاقتراح إلى إجراء استفتاءات تحت إشراف الأمم المتحدة في المناطق الأربع التي صوتت مؤخرًا للانضمام إلى الاتحاد الروسي.بالإضافة إلى ذلك، نشر ماسك استفتاءين استفسر فيهما الجمهور عن اتفاق سلام بين أوكرانيا وروسيا وحول وضع دونباس وشبه جزيرة القرم.انتقد المسؤولون الأوكرانيون بمن فيهم زيلينسكي، استطلاعات الرأي ونشروا استطلاعًا يسأل الجمهور عما إذا كان ماسك يدعم أوكرانيا أو روسيا. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، دعا زيلينسكي الملياردير الأمريكي للحضور إلى أوكرانيا ورؤية الوضع في البلاد عن كثب.
https://sputnikarabic.ae/20221217/بعد-انتقادات-دولية-ماسك-يعيد-تفعيل-حسابات-صحفيين-على-تويتر-1071287899.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, إيلون ماسك
أخبار أوكرانيا, إيلون ماسك
إيلون ماسك يقول إن التصعيد المتواصل خطير للغاية بالنسبة لأوكرانيا والعالم بأسره
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قال رجل الأعمال الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، إنه رغم دعمه الشديد لأوكرانيا، فإن التصعيد المستمر للصراع هناك يشكل خطورة على البلاد والعالم بأسره.
جاء تعليق ماسك رداً على رجل الأعمال الأمريكي الجنوب أفريقي ديفيد ساكس، الذي أعاد تغريد مقال في صحيفة نيويورك تايمز بعنوان "الولايات المتحدة تدفع إلى مساعدة أوكرانيا على استهداف شبه جزيرة القرم".
وعلق ساكس على موقع تويتر بأن التطورات المبلغ عنها في واشنطن تبدو "مجازفة مجنونة".
في أكتوبر، اقترح ماسك خطة سلام لإنهاء الصراع في أوكرانيا، لكن اقتراحه أثار إدانة من المسؤولين الأمريكيين والأوكرانيين، بما في ذلك الرئيس فلاديمير زيلينسكي.
17 ديسمبر 2022, 07:57 GMT
تتضمن خطة ماسك للسلام أن تسيطر روسيا على شبه جزيرة القرم وستكون هناك إمدادات مياه مستمرة لشبه الجزيرة. كما دعا الاقتراح إلى إجراء استفتاءات تحت إشراف الأمم المتحدة في المناطق الأربع التي صوتت مؤخرًا للانضمام إلى الاتحاد الروسي.
بالإضافة إلى ذلك، نشر ماسك استفتاءين استفسر فيهما الجمهور عن اتفاق سلام بين أوكرانيا وروسيا وحول وضع دونباس وشبه جزيرة القرم.
انتقد المسؤولون الأوكرانيون بمن فيهم زيلينسكي، استطلاعات الرأي ونشروا استطلاعًا يسأل الجمهور عما إذا كان ماسك يدعم أوكرانيا أو روسيا. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، دعا زيلينسكي الملياردير الأمريكي للحضور إلى أوكرانيا ورؤية الوضع في البلاد عن كثب.