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Мобилизованный военнослужащий стреляет из ручного гранатомета РПГ-7 на Чебаркульском полигоне - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230121/إيلون-ماسك-يقول-إن-التصعيد-المتواصل-خطير-للغاية-بالنسبة-لأوكرانيا-والعالم-بأسره-1072532931.html
إيلون ماسك يقول إن التصعيد المتواصل خطير للغاية بالنسبة لأوكرانيا والعالم بأسره
إيلون ماسك يقول إن التصعيد المتواصل خطير للغاية بالنسبة لأوكرانيا والعالم بأسره
قال رجل الأعمال الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، إنه رغم دعمه الشديد لأوكرانيا، فإن التصعيد المستمر للصراع هناك يشكل خطورة على البلاد والعالم بأسره. 21.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-21T01:14+0000
2023-01-21T01:14+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
إيلون ماسك
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وقال ماسك عبر تويتر يوم الجمعة، "أنا أؤيد للغاية أوكرانيا، لكن التصعيد المستمر يمثل مخاطرة كبيرة بالنسبة لأوكرانيا والعالم".جاء تعليق ماسك رداً على رجل الأعمال الأمريكي الجنوب أفريقي ديفيد ساكس، الذي أعاد تغريد مقال في صحيفة نيويورك تايمز بعنوان "الولايات المتحدة تدفع إلى مساعدة أوكرانيا على استهداف شبه جزيرة القرم".وعلق ساكس على موقع تويتر بأن التطورات المبلغ عنها في واشنطن تبدو "مجازفة مجنونة".في أكتوبر، اقترح ماسك خطة سلام لإنهاء الصراع في أوكرانيا، لكن اقتراحه أثار إدانة من المسؤولين الأمريكيين والأوكرانيين، بما في ذلك الرئيس فلاديمير زيلينسكي.تتضمن خطة ماسك للسلام أن تسيطر روسيا على شبه جزيرة القرم وستكون هناك إمدادات مياه مستمرة لشبه الجزيرة. كما دعا الاقتراح إلى إجراء استفتاءات تحت إشراف الأمم المتحدة في المناطق الأربع التي صوتت مؤخرًا للانضمام إلى الاتحاد الروسي.بالإضافة إلى ذلك، نشر ماسك استفتاءين استفسر فيهما الجمهور عن اتفاق سلام بين أوكرانيا وروسيا وحول وضع دونباس وشبه جزيرة القرم.انتقد المسؤولون الأوكرانيون بمن فيهم زيلينسكي، استطلاعات الرأي ونشروا استطلاعًا يسأل الجمهور عما إذا كان ماسك يدعم أوكرانيا أو روسيا. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، دعا زيلينسكي الملياردير الأمريكي للحضور إلى أوكرانيا ورؤية الوضع في البلاد عن كثب.
https://sputnikarabic.ae/20221217/بعد-انتقادات-دولية-ماسك-يعيد-تفعيل-حسابات-صحفيين-على-تويتر-1071287899.html
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أخبار أوكرانيا, إيلون ماسك
أخبار أوكرانيا, إيلون ماسك

إيلون ماسك يقول إن التصعيد المتواصل خطير للغاية بالنسبة لأوكرانيا والعالم بأسره

01:14 GMT 21.01.2023
© AFP 2023 / RYAN LASHالملياردير، إيلون ماسك
الملياردير، إيلون ماسك - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2023
© AFP 2023 / RYAN LASH
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قال رجل الأعمال الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، إنه رغم دعمه الشديد لأوكرانيا، فإن التصعيد المستمر للصراع هناك يشكل خطورة على البلاد والعالم بأسره.
وقال ماسك عبر تويتر يوم الجمعة، "أنا أؤيد للغاية أوكرانيا، لكن التصعيد المستمر يمثل مخاطرة كبيرة بالنسبة لأوكرانيا والعالم".
جاء تعليق ماسك رداً على رجل الأعمال الأمريكي الجنوب أفريقي ديفيد ساكس، الذي أعاد تغريد مقال في صحيفة نيويورك تايمز بعنوان "الولايات المتحدة تدفع إلى مساعدة أوكرانيا على استهداف شبه جزيرة القرم".
وعلق ساكس على موقع تويتر بأن التطورات المبلغ عنها في واشنطن تبدو "مجازفة مجنونة".
في أكتوبر، اقترح ماسك خطة سلام لإنهاء الصراع في أوكرانيا، لكن اقتراحه أثار إدانة من المسؤولين الأمريكيين والأوكرانيين، بما في ذلك الرئيس فلاديمير زيلينسكي.
الملياردير، إيلون ماسك - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2022
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تتضمن خطة ماسك للسلام أن تسيطر روسيا على شبه جزيرة القرم وستكون هناك إمدادات مياه مستمرة لشبه الجزيرة. كما دعا الاقتراح إلى إجراء استفتاءات تحت إشراف الأمم المتحدة في المناطق الأربع التي صوتت مؤخرًا للانضمام إلى الاتحاد الروسي.
بالإضافة إلى ذلك، نشر ماسك استفتاءين استفسر فيهما الجمهور عن اتفاق سلام بين أوكرانيا وروسيا وحول وضع دونباس وشبه جزيرة القرم.
انتقد المسؤولون الأوكرانيون بمن فيهم زيلينسكي، استطلاعات الرأي ونشروا استطلاعًا يسأل الجمهور عما إذا كان ماسك يدعم أوكرانيا أو روسيا. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، دعا زيلينسكي الملياردير الأمريكي للحضور إلى أوكرانيا ورؤية الوضع في البلاد عن كثب.
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Боевая машина пехоты БМП-1ПК НМ ЛНР в зоне проведения специальной военной операции в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 14:41 GMT
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