https://sputnikarabic.ae/20230121/تركيا-تدين-سماح-السويد-بتنظيم-مظاهرة-لأنصار-حزب-العمال-الكردستاني-1072554860.html
تركيا تدين سماح السويد بتنظيم مظاهرة لأنصار حزب العمال الكردستاني
تركيا تدين سماح السويد بتنظيم مظاهرة لأنصار حزب العمال الكردستاني
أدانت وزارة الخارجية التركية سماح السلطات السويدية بتنظيم مظاهرة لأنصار حزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه أنقرة كمنظمة إرهابية، في العاصمة السويدية ستوكهولم،... 21.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-21T19:06+0000
2023-01-21T19:06+0000
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أخبار تركيا اليوم
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القاهرة - سبوتنيك. واعتبرت الوزارة ذلك في بيان لها، اليوم السبت، "انتهاكًا لتعهدات السويد الواردة في مذكرة التفاهم الثلاثية الموقعة في حزيران/ يونيو الماضي بين تركيا والسويد وفنلندا، بشأن انضمام الأخيرتين إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)".وتابعت: "هذا الإجراء يُعد انتهاكًا سافرًا لالتزامات السويد الخاصة بمنع دعاية المنظمات الإرهابية بموجب مذكرة التفاهم الثلاثية".وأردفت الخارجية التركية: "إن إعلان الالتزام بالتعهدات الواردة في مذكرة التفاهم الثلاثية والوفاء بهذه التعهدات بالفعل أمران منفصلان".كما نددت تركيا، في وقت سابق من اليوم السبت، بشدة بحرق نسخة من المصحف الشريف في السويد، معتبرة أن هذا "العمل الدنيء" مؤشر جديد على المستوى المقلق الذي وصلت إليه أوروبا في معاداة الإسلام والعنصرية.وقالت الوزارة: "ندين بأشد العبارات الاعتداء الدنيء على كتابنا المقدس القرآن الكريم اليوم في السويد الذي جرى رغم كل تحذيرات بلادنا".
https://sputnikarabic.ae/20230121/تركيا-تطلق-عملية-جديدة-ضد-عناصر-بي-كي-كي-1072551709.html
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أخبار تركيا اليوم, السويد
أخبار تركيا اليوم, السويد
تركيا تدين سماح السويد بتنظيم مظاهرة لأنصار حزب العمال الكردستاني
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أدانت وزارة الخارجية التركية سماح السلطات السويدية بتنظيم مظاهرة لأنصار حزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه أنقرة كمنظمة إرهابية، في العاصمة السويدية ستوكهولم، بعد تنظيم وقفة أخرى منفصلة لنشطاء متشددين أحرقوا نسخًا من القرآن أمام السفارة التركية في ستوكهولم.
القاهرة - سبوتنيك. واعتبرت الوزارة ذلك في بيان لها، اليوم السبت، "انتهاكًا لتعهدات السويد الواردة في مذكرة التفاهم الثلاثية الموقعة في حزيران/ يونيو الماضي بين تركيا والسويد وفنلندا، بشأن انضمام الأخيرتين إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)".
وأضافت الوزارة: "ندين بأشد العبارات السماح بعمل دعائي مناهض للبلاد من جانب مجموعات تابعة لمنظمة حزب العمال الكردستاني الإرهابية في العاصمة السويدية ستوكهولم، مباشرة بعد السماح بالهجوم الدنيء على كتابنا المقدس القرآن".
وتابعت: "هذا الإجراء يُعد انتهاكًا سافرًا لالتزامات السويد الخاصة بمنع دعاية المنظمات الإرهابية بموجب مذكرة التفاهم الثلاثية".
وأردفت الخارجية التركية: "إن إعلان الالتزام بالتعهدات الواردة في مذكرة التفاهم الثلاثية والوفاء بهذه التعهدات بالفعل أمران منفصلان".
ونؤكد مرة أخرى أننا ننتظر من السويد خطوات ملموسة وفعالة تتجاوز الالتزام الخطابي، ولا سيما في مجال مكافحة الإرهاب، بموجب التزاماتها في مذكرة التفاهم الثلاثية.
كما نددت تركيا، في وقت سابق من اليوم السبت، بشدة بحرق نسخة من المصحف الشريف في السويد، معتبرة أن هذا "العمل الدنيء" مؤشر جديد على المستوى المقلق الذي وصلت إليه أوروبا في معاداة الإسلام والعنصرية.
وقالت الوزارة
: "ندين بأشد العبارات الاعتداء الدنيء على كتابنا المقدس القرآن الكريم اليوم في السويد الذي جرى رغم كل تحذيرات بلادنا".