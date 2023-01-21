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https://sputnikarabic.ae/20230121/غباء-الذكاء-الاصطناعي-يدفع-موقعا-إلكترونيا-للتوقف-عن-نشر-مقالاته-1072540921.html
"غباء" الذكاء الاصطناعي يدفع موقعا إلكترونيا للتوقف عن نشر مقالاته
"غباء" الذكاء الاصطناعي يدفع موقعا إلكترونيا للتوقف عن نشر مقالاته
أعلن موقع إلكتروني فجأة عن توقفه عن نشر مقالات بواسطة تكنولوجيا "الذكاء الاصطناعي"، بدلا من اللجوء ‏إلى المحررين البشريين.‏ 21.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-21T10:38+0000
2023-01-21T10:38+0000
مجتمع
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أوقف موقع "سي نت" المتخصص في أخبار التكنولوجيا، بصورة مؤقته تجارب كتابة المقالات والقصص بواسطة الذكاء الاصطناعي "في الوقت الحالي"، بحسب تعبيره، وذلك خلال مكالمة أسئلة وأجوبة مع الموظفين، وفقا لموقع "ذا فيرج".وبينما لم يذكر "سي نت" السبب وراء قراره المفاجئ، إلا أن صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية تشير إلى أن المقالات "الاصطناعية" شهدت "كوارث صحفية"، بحسب تعبيرها، وأن الموقع لجأ إلى طاقمه البشري للقيام بالكثير من التصحيح الإملائي واللغوي، بسبب الجودة الرديئة للمقالات.كما لفت موقع "فيتشوريزم" أن موقع "سي نت" لم يعلن رسميا داخل مقر عمله عن بدئه في تجارب الكتابة بـ"الذكاء الاصطناعي"، وهو التصرف الذي أدى إلى شعور عام بأنه برنامج تجريبي للتخلص من الكتاب المبتدئين وإلى إثارة الغضب بين المحررين.وقال أحد موظفي شركة "Red Ventures" المالكة لموقع "سي نت" أنه توقف عن نشر المقالات "الاصطناعية" مؤقتا "حتى يتمكنوا من تدقيق كل شيء وتجنب كارثة علاقات عامة أخرى"، مؤكدا أن "كل شيء سيعود مرة أخرى بمجرد انتهاء الضجة، ما لم يقم محرك "غوغل" بقمع محتوى الذكاء الاصطناعي، لا أعتقد أن الكثير سيتغير".وأصبح موقع "سي نت" يدرج حاليا ملحوظة على المقالات المكتوبة بواسطة "الذكاء الاصطناعي"، وهي أن "المحرر يقوم حاليا بمراجعة هذه القصة للتأكد من دقتها، وإذا وجدنا أخطاء فسنقوم بتحديثها وإصدار تصحيحات".وكانت رئيسة تحرير موقع "سي نت"، كوني غولييلمو، اعترفت مؤخرا أنه قد نشر حوالي 75 مقالا حول الموضوعات المالية الأساسية، منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، مبينة أن الموقع قرر إجراء "تجربة" لمعرفة ما إذا كان يمكن استخدام "الذكاء الاصطناعي" حقا داخل غرف الأخبار وغيرها من الخدمات القائمة على المعلومات في الأشهر والسنوات المقبلة.
https://sputnikarabic.ae/20230120/غوغل-تسرح-12-ألف-موظف-حول-العالم-مع-تكثيف-تركيزها-على-الذكاء-الاصطناعي-1072525535.html
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منوعات
منوعات

"غباء" الذكاء الاصطناعي يدفع موقعا إلكترونيا للتوقف عن نشر مقالاته

10:38 GMT 21.01.2023
© AFP 2023 / NICOLAS ASFOURIلوحة مفاتيح كمبيوتر
لوحة مفاتيح كمبيوتر - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2023
لوحة مفاتيح كمبيوتر
© AFP 2023 / NICOLAS ASFOURI
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أعلن موقع إلكتروني فجأة عن توقفه عن نشر مقالات بواسطة تكنولوجيا "الذكاء الاصطناعي"، بدلا من اللجوء ‏إلى المحررين البشريين.‏
أوقف موقع "سي نت" المتخصص في أخبار التكنولوجيا، بصورة مؤقته تجارب كتابة المقالات والقصص بواسطة الذكاء الاصطناعي "في الوقت الحالي"، بحسب تعبيره، وذلك خلال مكالمة أسئلة وأجوبة مع الموظفين، وفقا لموقع "ذا فيرج".
وبينما لم يذكر "سي نت" السبب وراء قراره المفاجئ، إلا أن صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية تشير إلى أن المقالات "الاصطناعية" شهدت "كوارث صحفية"، بحسب تعبيرها، وأن الموقع لجأ إلى طاقمه البشري للقيام بالكثير من التصحيح الإملائي واللغوي، بسبب الجودة الرديئة للمقالات.

وشبهت الصحيفة ما حدث لموقع "سي نت" بسيناريو مألوف لأي معجب بأفلام وروايات الخيال العلمي، وهو خروج التجربة عن السيطرة، وخيانة الروبوتات للبشر.

كما لفت موقع "فيتشوريزم" أن موقع "سي نت" لم يعلن رسميا داخل مقر عمله عن بدئه في تجارب الكتابة بـ"الذكاء الاصطناعي"، وهو التصرف الذي أدى إلى شعور عام بأنه برنامج تجريبي للتخلص من الكتاب المبتدئين وإلى إثارة الغضب بين المحررين.
وقال أحد موظفي شركة "Red Ventures" المالكة لموقع "سي نت" أنه توقف عن نشر المقالات "الاصطناعية" مؤقتا "حتى يتمكنوا من تدقيق كل شيء وتجنب كارثة علاقات عامة أخرى"، مؤكدا أن "كل شيء سيعود مرة أخرى بمجرد انتهاء الضجة، ما لم يقم محرك "غوغل" بقمع محتوى الذكاء الاصطناعي، لا أعتقد أن الكثير سيتغير".
شركة غوغل الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2023
مجتمع
‏"غوغل" تسرح 12 ألف موظف حول العالم مع تكثيف تركيزها على "الذكاء الاصطناعي"
أمس, 15:54 GMT
وأصبح موقع "سي نت" يدرج حاليا ملحوظة على المقالات المكتوبة بواسطة "الذكاء الاصطناعي"، وهي أن "المحرر يقوم حاليا بمراجعة هذه القصة للتأكد من دقتها، وإذا وجدنا أخطاء فسنقوم بتحديثها وإصدار تصحيحات".
وكانت رئيسة تحرير موقع "سي نت"، كوني غولييلمو، اعترفت مؤخرا أنه قد نشر حوالي 75 مقالا حول الموضوعات المالية الأساسية، منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، مبينة أن الموقع قرر إجراء "تجربة" لمعرفة ما إذا كان يمكن استخدام "الذكاء الاصطناعي" حقا داخل غرف الأخبار وغيرها من الخدمات القائمة على المعلومات في الأشهر والسنوات المقبلة.
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