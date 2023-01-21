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https://sputnikarabic.ae/20230121/مبيعات-السيارات-في-أوروبا-تتراجع-إلى-أدنى-مستوى-منذ-30-عاما-1072549756.html
مبيعات السيارات في أوروبا تتراجع إلى أدنى مستوى منذ 30 عاما
مبيعات السيارات في أوروبا تتراجع إلى أدنى مستوى منذ 30 عاما
تراجعت مبيعات السيارات في أوروبا خلال العام الماضي 2022 إلى أدنى مستوى لها منذ عام 1993، على ما أعلن اتحاد مصنعي السيارات الأوروبي. 21.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-21T16:01+0000
2023-01-21T16:01+0000
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وقال الاتحاد (ACEA) في تقرير إن مبيعات السيارات في الاتحاد الأوروبي ارتفعت بنسبة 12.8% في ديسمبر/كانون الأول الماضي مقارنة بالشهر نفسه في عام 2021، بينما انخفضت بنسبة 4.6% على أساس سنوي إلى أدنى مستوى لها منذ عام 1993.وأرجع الاتحاد السبب في ذلك إلى "نقص المكونات" الذي "أعاق شركات صناعة السيارات"، مضيفا: "ارتفع عدد السيارات المسجلة في الاتحاد الأوروبي (باستثناء مالطا، التي لا تتوفر إحصاءات عنها) إلى 896.967 الشهر الماضي، ارتفاعا من 795130 في الشهر نفسه من العام السابق.لا تزال المبيعات أقل بكثير من مستوى ما قبل الوباء في نوفمبر/تشرين الثاني 2019، عندما تجاوزت مليون سيارة.في الوقت نفسه، ارتفعت المبيعات بنسبة 1.1% في ألمانيا، بينما انخفضت بنسبة 7.8% في فرنسا، و5.4% في إسبانيا، و9.7% في إيطاليا.بشكل عام، انخفضت تسجيلات السيارات في الاتحاد الأوروبي بنسبة 4.6% إلى 9 ملايين و255 ألفا و930 في نهاية عام 2022. وقال الاتحاد إن هذا يرجع أساسا إلى نقص قطع الغيار في النصف الأول من العام.انخفضت مبيعات مجموعة فولكس فاغن (بما في ذلك سكودا، أودي، سيات، بورش ، إلخ) في الاتحاد الأوروبي العام الماضي بنسبة 5.2%، وشركة ستيلانتس (اندماج الشركة الإيطالية الأمريكية فيات كرايسلر ومجموعة "بي إس اية" بنسبة 14.1%، مجموعة رينو - بنسبة 4.3%، مجموعة BMW - بنسبة 5.1%، لكن مرسيدس بنز - لم تتغير عمليا.وفي الوقت نفسه، زادت شركة هيونداي الكورية الجنوبية (بما في ذلك كيا) مبيعاتها من السيارات بنسبة 2.6%، وتويوتا اليابانية وهوندا - بنسبة 7.7% و 4.4% على التوالي.وتراجعت مبيعات فورد الأمريكية بنسبة 2.3%، ونيسان ومازدا اليابانية - بنسبة 10.2% و 11.2%على التوالي.وانخفض عدد السيارات الجديدة في أوروبا (دول الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى أيسلندا والنرويج وسويسرا والمملكة المتحدة) في عام 2022 بنسبة 4.1% إلى 11 ملايين و286 ألفا و939.
https://sputnikarabic.ae/20230120/ماكرون-يحذر-من-عواقب-قانون-خفض-التضخم-الأمريكي-على-أوروبا-1072493214.html
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العالم, اقتصاد
العالم, اقتصاد

مبيعات السيارات في أوروبا تتراجع إلى أدنى مستوى منذ 30 عاما

16:01 GMT 21.01.2023
© Sputnik . Irina Kalashnikova / الانتقال إلى بنك الصورسيارة موديل "رينو كادجار" (RENAULT KADJAR) في معرض السيارات الدولي "مونديال دو لوتوموبيل" في باريس، 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
سيارة موديل رينو كادجار (RENAULT KADJAR) في معرض السيارات الدولي مونديال دو لوتوموبيل في باريس، 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2023
© Sputnik . Irina Kalashnikova
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تراجعت مبيعات السيارات في أوروبا خلال العام الماضي 2022 إلى أدنى مستوى لها منذ عام 1993، على ما أعلن اتحاد مصنعي السيارات الأوروبي.
وقال الاتحاد (ACEA) في تقرير إن مبيعات السيارات في الاتحاد الأوروبي ارتفعت بنسبة 12.8% في ديسمبر/كانون الأول الماضي مقارنة بالشهر نفسه في عام 2021، بينما انخفضت بنسبة 4.6% على أساس سنوي إلى أدنى مستوى لها منذ عام 1993.
وأرجع الاتحاد السبب في ذلك إلى "نقص المكونات" الذي "أعاق شركات صناعة السيارات"، مضيفا: "ارتفع عدد السيارات المسجلة في الاتحاد الأوروبي (باستثناء مالطا، التي لا تتوفر إحصاءات عنها) إلى 896.967 الشهر الماضي، ارتفاعا من 795130 في الشهر نفسه من العام السابق.
لا تزال المبيعات أقل بكثير من مستوى ما قبل الوباء في نوفمبر/تشرين الثاني 2019، عندما تجاوزت مليون سيارة.
في الوقت نفسه، ارتفعت المبيعات بنسبة 1.1% في ألمانيا، بينما انخفضت بنسبة 7.8% في فرنسا، و5.4% في إسبانيا، و9.7% في إيطاليا.
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، يخاطب وسائل الإعلام عقب مؤتمر مع المستشار الألماني، أولاف شولتز، حول أزمة الطاقة عبر رابط فيديو، في قصر الإليزيه الرئاسي، باريس، 5 سبتمبر/ أيلول 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2023
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بشكل عام، انخفضت تسجيلات السيارات في الاتحاد الأوروبي بنسبة 4.6% إلى 9 ملايين و255 ألفا و930 في نهاية عام 2022. وقال الاتحاد إن هذا يرجع أساسا إلى نقص قطع الغيار في النصف الأول من العام.
انخفضت مبيعات مجموعة فولكس فاغن (بما في ذلك سكودا، أودي، سيات، بورش ، إلخ) في الاتحاد الأوروبي العام الماضي بنسبة 5.2%، وشركة ستيلانتس (اندماج الشركة الإيطالية الأمريكية فيات كرايسلر ومجموعة "بي إس اية" بنسبة 14.1%، مجموعة رينو - بنسبة 4.3%، مجموعة BMW - بنسبة 5.1%، لكن مرسيدس بنز - لم تتغير عمليا.
وفي الوقت نفسه، زادت شركة هيونداي الكورية الجنوبية (بما في ذلك كيا) مبيعاتها من السيارات بنسبة 2.6%، وتويوتا اليابانية وهوندا - بنسبة 7.7% و 4.4% على التوالي.
وتراجعت مبيعات فورد الأمريكية بنسبة 2.3%، ونيسان ومازدا اليابانية - بنسبة 10.2% و 11.2%على التوالي.
وانخفض عدد السيارات الجديدة في أوروبا (دول الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى أيسلندا والنرويج وسويسرا والمملكة المتحدة) في عام 2022 بنسبة 4.1% إلى 11 ملايين و286 ألفا و939.
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