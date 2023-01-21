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Мобилизованный военнослужащий стреляет из ручного гранатомета РПГ-7 на Чебаркульском полигоне - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230121/مصدر-قناصة-أمريكيين-وبريطانيين-يستعدون-لإرهاب-وقتل-المدنيين-من-جزيرة-قرب-خيرسون-1072533059.html
مصدر: قناصة أمريكيين وبريطانيين يستعدون لإرهاب وقتل المدنيين من جزيرة قرب خيرسون
مصدر: قناصة أمريكيين وبريطانيين يستعدون لإرهاب وقتل المدنيين من جزيرة قرب خيرسون
قال مصدر روسي في وكالة إنفاذ القانون، لوكالة "سبوتنيك" اليوم السبت، إن قوات الأمن الروسية علمت من جنود أوكرانيين، أنه تم إرسال قناصين من الولايات المتحدة... 21.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-21T01:50+0000
2023-01-21T01:50+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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بريطانيا
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وأضاف، "وفقا للمعلومات الواردة من مصادر في القوات المسلحة الأوكرانية توجهت مجموعة من المرتزقة الأمريكيين والبريطانيين ومعظمهم من القناصة إلى جزيرة بولشوي بوتيمكين في منطقة خيرسون من أجل ترويع السكان الناطقين بالروسية".في أوائل يناير، انتشر مقطع فيديو على المواقع الأوكرانية يظهر كيف يزعم أن المسلحين الأوكرانيين رفعوا العلم الأوكراني في جزيرة بوتيمكين، التي تسيطر عليها القوات الروسية.وفي وقت لاحق، أفيد بأن اللقطات قد صورت في "منطقة رمادية".زار مراسل سبوتنيك الجزيرة في 5 ديسمبر/كانون الأول، وأكد أنها تحت سيطرة القوات الروسية. وقال أحد الجنود الروس في الجزيرة لـ "سبوتنيك" في مقابلة إن الفيديو الأوكراني الذي يظهر الرفع المزعوم للعلم الأوكراني كان مزيفا.
https://sputnikarabic.ae/20230120/أمريكا-تعاقب-فاغنر-بعد-دحرها-الجيش-الأوكراني-في-سوليدار-1072529578.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, بريطانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, بريطانيا

مصدر: قناصة أمريكيين وبريطانيين يستعدون لإرهاب وقتل المدنيين من جزيرة قرب خيرسون

01:50 GMT 21.01.2023
© AFP 2023 / Alexander Burnett / US Department of Defenseجنود من الفرقة 82 المحمولة جواً الأمريكية يتدربون مع لواء الفرقة المسلحة بالبندقية "رقم 21" البولندي، نوا ديبا، بولندا، حدود روسيا 23 فبراير 2022
جنود من الفرقة 82 المحمولة جواً الأمريكية يتدربون مع لواء الفرقة المسلحة بالبندقية رقم 21 البولندي، نوا ديبا، بولندا، حدود روسيا 23 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2023
© AFP 2023 / Alexander Burnett / US Department of Defense
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قال مصدر روسي في وكالة إنفاذ القانون، لوكالة "سبوتنيك" اليوم السبت، إن قوات الأمن الروسية علمت من جنود أوكرانيين، أنه تم إرسال قناصين من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة إلى جزيرة بوتيمكين (أوستريف فيليكي بوتومكين) بالقرب من خيرسون لقتل المدنيين وإلصاق ذلك بروسيا باعتبارهم ضحايا العملية العسكرية الروسية.
وأضاف، "وفقا للمعلومات الواردة من مصادر في القوات المسلحة الأوكرانية توجهت مجموعة من المرتزقة الأمريكيين والبريطانيين ومعظمهم من القناصة إلى جزيرة بولشوي بوتيمكين في منطقة خيرسون من أجل ترويع السكان الناطقين بالروسية".
وأشار المصدر، أن "جرائم القتل التي سيرتكبها المرتزقة سيصفها الإعلام الغربي على أنها تمت على يد الجيش الروسي".
في أوائل يناير، انتشر مقطع فيديو على المواقع الأوكرانية يظهر كيف يزعم أن المسلحين الأوكرانيين رفعوا العلم الأوكراني في جزيرة بوتيمكين، التي تسيطر عليها القوات الروسية.
عناصر تابعون لشركة فاغنر العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2023
أمريكا تعاقب "فاغنر" بعد دحرها الجيش الأوكراني في سوليدار
أمس, 18:43 GMT
وفي وقت لاحق، أفيد بأن اللقطات قد صورت في "منطقة رمادية".
زار مراسل سبوتنيك الجزيرة في 5 ديسمبر/كانون الأول، وأكد أنها تحت سيطرة القوات الروسية. وقال أحد الجنود الروس في الجزيرة لـ "سبوتنيك" في مقابلة إن الفيديو الأوكراني الذي يظهر الرفع المزعوم للعلم الأوكراني كان مزيفا.
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Боевая машина пехоты БМП-1ПК НМ ЛНР в зоне проведения специальной военной операции в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 14:41 GMT
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