https://sputnikarabic.ae/20230121/نائب-الرئيس-الإيراني-كل-مؤامرات-الأعداء-باءت-بالفشل-1072550655.html

نائب الرئيس الإيراني: كل مؤامرات الأعداء باءت بالفشل

نائب الرئيس الإيراني: كل مؤامرات الأعداء باءت بالفشل

قال محمد مخبر، النائب الأول للرئيس الإيراني، اليوم السبت، إن العدو الخارجي يسعى من خلال الترويج للشائعات والأكاذيب والتخويف إلى إرباك مسيرة الازدهار الاقتصادي... 21.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-21T16:44+0000

2023-01-21T16:44+0000

2023-01-21T16:44+0000

العالم

إيران

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وذكرت وكالة إرنا، مساء اليوم السبت، أن تصريحات مخبر جاءت خلال لقائه مع ممثلي الاتحادات الطلابية، حيث استمع لهم حول هواجس الوسط الأكاديمي بشأن التطورات الراهنة على الصعيدين المحلي والدولي، واقتراحاتهم في هذا الشأن.وأكد نائب الرئيس الإيراني أن أعدء بلاده يسعون لاستقطاب رؤوس الأموال واستهداف الوضع الاقتصادي في إيران، من أجل إرباك المسيرة الإيرانية نحو أهدافها السامية.وأشار محمد مخبر إلى أن طلاب الجامعات الإيرانية لديهم رؤية ميدانية قائمة على معلومات ومشاهدات دقيقة عن قضايا المجتمع الداخلية ومشاكله الاجتماعية والاقتصادية، وهي ملفات جديرة لتوظيفها في وضع السياسات واتخاذ القرارات المناسبة من جانب الحكومة في البلاد.وشدد نائب الرئيس الإيراني الأول على أن توفير وحفظ الأمن والاستقرار في بلاده يقوم على ضمان المضي في مسيرة التقدم والازدهار، مشيرا إلى أن مؤامرات الأعداء باءت بالفشل عبر تظافر الجهود بين الحكومة والشعب الإيرانيين.وفي السياق نفسه، سبق أن قال نائب القائد العام للجيش الإيراني للشؤون التنسيقية، الأدميرال حبيب الله سياري، أمس الجمعة، إن رد بلاده على خطأ الأعداء سيكون صاعقا ويجعلهم يشعرون بالندم على فعلتهم.وأوضح القائد العسكري الإيراني أن أعداء بلاده قاموا بتجربة تكتيكات مختلفة خاصة خلق خلافات دينية وعرقية داخل إيران، مضيفا أن أعداء بلاده نفذوا أكثر من 17 ألف عملية اغتيال في إيران "لكنهم لم ينجحوا في الهيمنة على البلاد"، على حد قوله.وأشار الأدميرال حبيب الله سياري إلى أن الشعب الإيراني قد هوجم بالعقوبات والهجمة الثقافية والحروب الناعمة، بغرض الهيمنة على الشباب والشعب حتى يتمكنوا من السيطرة على العقول بالأدوات، سعيا لكسر ظهر الثورة الإيرانية، لافتا إلى أن كل مؤامرات الأعداء تعود الى أنهم لا يريدون لبلاده أن تصبح قوية ولا تكون لها مكانة عالية في مختلف المجالات بما في ذلك على الساحة الدولية.وشدد القائد العسكري الإيراني على أن إيران قوية وشامخة رغم جهود الأعداء الكثيرة، قائلا:جاءت تصريحات الأدميرال حبيب الله سياري تعليقا على تصويت أعضاء البرلمان الأوروبي بالأغلبية لصالح تمرير قرار يدعو الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء به إلى إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الاتحاد للمنظمات الإرهابية.

https://sputnikarabic.ae/20230120/قائد-عسكري-إيراني-أعداؤنا-نفذوا-أكثر-من-17-ألف-عملية-اغتيال-في-البلاد-1072493012.html

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العالم, إيران