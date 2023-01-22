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https://sputnikarabic.ae/20230122/آرسنال-يفوز-على-مانشستر-يونايتد-3-2-ويعزز-صدارته-للدوري-الإنجليزي-1072588284.html
آرسنال يفوز على مانشستر يونايتد 3-2 ويعزز صدارته للدوري الإنجليزي
آرسنال يفوز على مانشستر يونايتد 3-2 ويعزز صدارته للدوري الإنجليزي
فاز آرسنال على مانشستر يونايتد بنتيجة 3-2 في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد على ملعب "الإمارات"، ضمن منافسات الجولة الـ 21 من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي. 22.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-22T19:49+0000
2023-01-22T19:50+0000
مجتمع
أخبار الدوري الإنجليزي
رياضة
مانشستر يونايتد
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جاءت أهداف المباراة عن طريق كل من ماركوس راشفورد وليساندرو مارتينيز في الدقيقتين 17، و59 على التوالي لصالح مانشستر يونايتد، بينما أحرز أهداف آرسنال كل من إدواردو نيكيتاه (هدفين)، وبوكايو ساكا في الدقائق 24، 53، و90 على التوالي.وتصدر فريق آرسنال جدول ترتيب الدوري الإنجليزي هذا الموسم برصيد 50 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي الوصيف.وجمع آرسنال نقاطه من الفوز في 16 مباراة والتعادل في 2 وخسارة لقاء واحد، مع تسجيل 45 هدفاً وتلقيه 16.
https://sputnikarabic.ae/20230122/هاتريك-هالاند-يقود-مانشستر-سيتي-لتخطي-ولفرهامبتون-ومطاردة-آرسنال-في-الدوري-الإنجليزي-1072586398.html
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أخبار الدوري الإنجليزي, رياضة, مانشستر يونايتد
أخبار الدوري الإنجليزي, رياضة, مانشستر يونايتد

آرسنال يفوز على مانشستر يونايتد 3-2 ويعزز صدارته للدوري الإنجليزي

19:49 GMT 22.01.2023 (تم التحديث: 19:50 GMT 22.01.2023)
© AP Photo / Ian Waltonقمة الدوري الإنجليزي بين أرسنال ومانشستر يونايتد على ملعب الإمارات في لندن الأحد 23 يناير/ كانون الثاني 2023.
قمة الدوري الإنجليزي بين أرسنال ومانشستر يونايتد على ملعب الإمارات في لندن الأحد 23 يناير/ كانون الثاني 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2023
© AP Photo / Ian Walton
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فاز آرسنال على مانشستر يونايتد بنتيجة 3-2 في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد على ملعب "الإمارات"، ضمن منافسات الجولة الـ 21 من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي.
جاءت أهداف المباراة عن طريق كل من ماركوس راشفورد وليساندرو مارتينيز في الدقيقتين 17، و59 على التوالي لصالح مانشستر يونايتد، بينما أحرز أهداف آرسنال كل من إدواردو نيكيتاه (هدفين)، وبوكايو ساكا في الدقائق 24، 53، و90 على التوالي.
المهاجم النرويجي إرلينغ هالاند، يحرز ثلاثة أهداف ويقود مانشستر سيتي للفوز على ضيفه ولفرهامبتون في المرحلة الحادية والعشرين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم. - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2023
مجتمع
هاتريك هالاند يقود مانشستر سيتي لتخطي ولفرهامبتون ومطاردة آرسنال في الدوري الإنجليزي
18:01 GMT
وتصدر فريق آرسنال جدول ترتيب الدوري الإنجليزي هذا الموسم برصيد 50 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي الوصيف.
وجمع آرسنال نقاطه من الفوز في 16 مباراة والتعادل في 2 وخسارة لقاء واحد، مع تسجيل 45 هدفاً وتلقيه 16.
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