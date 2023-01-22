https://sputnikarabic.ae/20230122/اعتقال-أكثر-من-200-متظاهر-في-العاصمة-البيروفية-ليما-1072561371.html
اعتقال أكثر من 200 متظاهر في العاصمة البيروفية ليما
اعتقال أكثر من 200 متظاهر في العاصمة البيروفية ليما
اعتقلت الشرطة البيروفية، اليوم الأحد، أكثر من 200 متظاهر في العاصمة ليما. 22.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-22T03:26+0000
2023-01-22T03:26+0000
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نفذت عملية الشرطة في جامعة سان ماركوس الوطنية، صباح أمس السبت، بعد أن اشتكت الجامعة من اعتداء على أفراد الأمن وسرقة معدات من قبل المتظاهرين.وقالت النيابة العامة نقلا عن مكتب المدعي العام إن نحو 205 أشخاص اعتقلوا وتم تفكيك مخيم المتظاهرين الذي أقيم في الحرم الجامعي في 18 يناير/كانون الثاني.في وقت سابق من هذا الشهر، نظم احتجاج على مستوى البلاد في بيرو، حيث طالب المتظاهرون باستقالة الرئيسة دينا بولوارت وحل الكونغرس.تم فرض حالة الطوارئ في عدة مناطق في بيرو الأحد الماضي، لمدة 30 يومًا، وسط احتجاجات حاشدة مناهضة للحكومة.في 7 ديسمبر 2022، أقال برلمان بيرو الرئيس السابق بيدرو كاستيلو، واعتقل بتهمة محاولة انقلاب وجرائم ضد الدولة أثناء محاولته حل البرلمان والحكم بمرسوم قبل التصويت على الإقالة. ثم تم تعيين رئيس الوزراء بولوارت الزعيم الجديد للبلاد.أثارت الأحداث موجة من الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد، ورفض المتظاهرون الحكومة التي أعقبت الإقالة وطالبوا بإجراء انتخابات رئاسية فورية وحل البرلمان في البلاد، وبحسب ما ورد قُتل ما لا يقل عن 53 شخصًا منذ بدء الاحتجاجات.
https://sputnikarabic.ae/20230120/تعليق-عمل-مطارين-في-بيرو-بسبب-استمرار-الاحتجاجات-1072491335.html
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بيرو, أخبار بيرو, العالم
اعتقال أكثر من 200 متظاهر في العاصمة البيروفية ليما
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اعتقلت الشرطة البيروفية، اليوم الأحد، أكثر من 200 متظاهر في العاصمة ليما.
نفذت عملية الشرطة في جامعة سان ماركوس الوطنية، صباح أمس السبت، بعد أن اشتكت الجامعة من اعتداء على أفراد الأمن وسرقة معدات من قبل المتظاهرين.
وقالت النيابة العامة نقلا عن مكتب المدعي العام إن نحو 205 أشخاص اعتقلوا وتم تفكيك مخيم المتظاهرين
الذي أقيم في الحرم الجامعي في 18 يناير/كانون الثاني.
في وقت سابق من هذا الشهر، نظم احتجاج على مستوى البلاد في بيرو، حيث طالب المتظاهرون باستقالة الرئيسة دينا بولوارت وحل الكونغرس.
تم فرض حالة الطوارئ في عدة مناطق في بيرو الأحد الماضي، لمدة 30 يومًا، وسط احتجاجات حاشدة مناهضة للحكومة.
في 7 ديسمبر 2022، أقال برلمان بيرو الرئيس السابق بيدرو كاستيلو، واعتقل بتهمة محاولة انقلاب وجرائم ضد الدولة أثناء محاولته حل البرلمان والحكم بمرسوم قبل التصويت على الإقالة. ثم تم تعيين رئيس الوزراء بولوارت الزعيم الجديد للبلاد.
أثارت الأحداث موجة من الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد، ورفض المتظاهرون الحكومة التي أعقبت الإقالة وطالبوا بإجراء انتخابات رئاسية فورية وحل البرلمان في البلاد، وبحسب ما ورد قُتل ما لا يقل عن 53 شخصًا منذ بدء الاحتجاجات.