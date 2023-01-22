https://sputnikarabic.ae/20230122/الحكومة-الهولندية-تستعد-لإغلاق-أكبر-حقل-غاز-في-أوروبا-1072566197.html

الحكومة الهولندية تستعد لإغلاق أكبر حقل غاز في أوروبا

الحكومة الهولندية تستعد لإغلاق أكبر حقل غاز في أوروبا

قال وزير التعدين الهولندي هانس فيلبريف، اليوم الأحد، إن بلاده تريد إغلاق حقل غرونينغن الذي يضم أكبر احتياطي غاز طبيعي في أوروبا. 22.01.2023, سبوتنيك عربي

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وحسب صحيفة "فاينانشيال تايمز"، أضاف فيلبريف أن حكومته تعتزم إغلاق الحقل الواقع شمالي هولندا على الحدود مع ألمانيا في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، بسبب مخاطر الزلازل. ولكنه ألمح في الوقت نفسه إلى إمكان تأجيل الإغلاق حتى أكتوبر 2024 في حال استمرار أزمة نقص إمدادات الغاز بأوروبا إلى ما بعد فصل الشتاء.واستبعد الوزير الهولندي زيادة حجم الإنتاج في الحقل والذي يبقى في مستويات ضئيلة، قائلاً: "لن ننتج المزيد لأسباب تتعلق بالسلامة".وترفض هولندا دعوات لضخ مزيد من الغاز من حقل غرونينغن، على الرغم من أن أوروبا تواجه أزمة طاقة في الشتاء. ويعود الموقف الهولندي إلى كون الحفر أدى إلى وقوع زلازل مراراً، وبناء عليه، يرفض المسؤولون الهولنديون المخاطرة باستثارة رد فعل عنيف من السكان إذا أخلوا بوعود وقف الإنتاج.

https://sputnikarabic.ae/20230121/انخفاض-احتياطي-الغاز-الأوروبي-إلى-أقل-من-80-في-المئة-1072536752.html

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