https://sputnikarabic.ae/20230122/الحكومة-الهولندية-تستعد-لإغلاق-أكبر-حقل-غاز-في-أوروبا-1072566197.html
الحكومة الهولندية تستعد لإغلاق أكبر حقل غاز في أوروبا
الحكومة الهولندية تستعد لإغلاق أكبر حقل غاز في أوروبا
قال وزير التعدين الهولندي هانس فيلبريف، اليوم الأحد، إن بلاده تريد إغلاق حقل غرونينغن الذي يضم أكبر احتياطي غاز طبيعي في أوروبا. 22.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-22T09:44+0000
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وحسب صحيفة "فاينانشيال تايمز"، أضاف فيلبريف أن حكومته تعتزم إغلاق الحقل الواقع شمالي هولندا على الحدود مع ألمانيا في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، بسبب مخاطر الزلازل. ولكنه ألمح في الوقت نفسه إلى إمكان تأجيل الإغلاق حتى أكتوبر 2024 في حال استمرار أزمة نقص إمدادات الغاز بأوروبا إلى ما بعد فصل الشتاء.واستبعد الوزير الهولندي زيادة حجم الإنتاج في الحقل والذي يبقى في مستويات ضئيلة، قائلاً: "لن ننتج المزيد لأسباب تتعلق بالسلامة".وترفض هولندا دعوات لضخ مزيد من الغاز من حقل غرونينغن، على الرغم من أن أوروبا تواجه أزمة طاقة في الشتاء. ويعود الموقف الهولندي إلى كون الحفر أدى إلى وقوع زلازل مراراً، وبناء عليه، يرفض المسؤولون الهولنديون المخاطرة باستثارة رد فعل عنيف من السكان إذا أخلوا بوعود وقف الإنتاج.
https://sputnikarabic.ae/20230121/انخفاض-احتياطي-الغاز-الأوروبي-إلى-أقل-من-80-في-المئة-1072536752.html
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أخبار هولندا, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار الاتحاد الأوروبي, اقتصاد
أخبار هولندا, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار الاتحاد الأوروبي, اقتصاد
الحكومة الهولندية تستعد لإغلاق أكبر حقل غاز في أوروبا
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قال وزير التعدين الهولندي هانس فيلبريف، اليوم الأحد، إن بلاده تريد إغلاق حقل غرونينغن الذي يضم أكبر احتياطي غاز طبيعي في أوروبا.
وحسب صحيفة "فاينانشيال تايمز"، أضاف
فيلبريف أن حكومته تعتزم إغلاق الحقل الواقع شمالي هولندا على الحدود مع ألمانيا في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، بسبب مخاطر الزلازل.
ولكنه ألمح في الوقت نفسه إلى إمكان تأجيل الإغلاق حتى أكتوبر 2024 في حال استمرار أزمة نقص إمدادات الغاز بأوروبا
إلى ما بعد فصل الشتاء.
واستبعد الوزير الهولندي زيادة حجم الإنتاج في الحقل والذي يبقى في مستويات ضئيلة، قائلاً: "لن ننتج المزيد لأسباب تتعلق بالسلامة".
وأردف "رفع الإنتاج يعني زيادة مخاطر حدوث زلازل، وهذا أمر لا أريد أن أكون مسؤولا عنه".
وترفض هولندا
دعوات لضخ مزيد من الغاز من حقل غرونينغن، على الرغم من أن أوروبا تواجه أزمة طاقة في الشتاء.
ويعود الموقف الهولندي إلى كون الحفر أدى إلى وقوع زلازل مراراً، وبناء عليه، يرفض المسؤولون الهولنديون المخاطرة باستثارة رد فعل عنيف من السكان إذا أخلوا بوعود وقف الإنتاج.