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الحكومة الهولندية تستعد لإغلاق أكبر حقل غاز في أوروبا
الحكومة الهولندية تستعد لإغلاق أكبر حقل غاز في أوروبا
قال وزير التعدين الهولندي هانس فيلبريف، اليوم الأحد، إن بلاده تريد إغلاق حقل غرونينغن الذي يضم أكبر احتياطي غاز طبيعي في أوروبا. 22.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-22T09:44+0000
2023-01-22T09:44+0000
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وحسب صحيفة "فاينانشيال تايمز"، أضاف فيلبريف أن حكومته تعتزم إغلاق الحقل الواقع شمالي هولندا على الحدود مع ألمانيا في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، بسبب مخاطر الزلازل. ولكنه ألمح في الوقت نفسه إلى إمكان تأجيل الإغلاق حتى أكتوبر 2024 في حال استمرار أزمة نقص إمدادات الغاز بأوروبا إلى ما بعد فصل الشتاء.واستبعد الوزير الهولندي زيادة حجم الإنتاج في الحقل والذي يبقى في مستويات ضئيلة، قائلاً: "لن ننتج المزيد لأسباب تتعلق بالسلامة".وترفض هولندا دعوات لضخ مزيد من الغاز من حقل غرونينغن، على الرغم من أن أوروبا تواجه أزمة طاقة في الشتاء. ويعود الموقف الهولندي إلى كون الحفر أدى إلى وقوع زلازل مراراً، وبناء عليه، يرفض المسؤولون الهولنديون المخاطرة باستثارة رد فعل عنيف من السكان إذا أخلوا بوعود وقف الإنتاج.
https://sputnikarabic.ae/20230121/انخفاض-احتياطي-الغاز-الأوروبي-إلى-أقل-من-80-في-المئة-1072536752.html
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أخبار هولندا, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار الاتحاد الأوروبي, اقتصاد
أخبار هولندا, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار الاتحاد الأوروبي, اقتصاد

الحكومة الهولندية تستعد لإغلاق أكبر حقل غاز في أوروبا

09:44 GMT 22.01.2023
© Sputnik . Виталий Тимкив / الانتقال إلى بنك الصورصمام إغلاق محطات الضاغط في كراسنودار الروسية
صمام إغلاق محطات الضاغط في كراسنودار الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2023
© Sputnik . Виталий Тимкив
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قال وزير التعدين الهولندي هانس فيلبريف، اليوم الأحد، إن بلاده تريد إغلاق حقل غرونينغن الذي يضم أكبر احتياطي غاز طبيعي في أوروبا.
وحسب صحيفة "فاينانشيال تايمز"، أضاف فيلبريف أن حكومته تعتزم إغلاق الحقل الواقع شمالي هولندا على الحدود مع ألمانيا في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، بسبب مخاطر الزلازل.
ولكنه ألمح في الوقت نفسه إلى إمكان تأجيل الإغلاق حتى أكتوبر 2024 في حال استمرار أزمة نقص إمدادات الغاز بأوروبا إلى ما بعد فصل الشتاء.
تم تصوير مقاييس ومنشآت لتلقي وتوزيع الغاز الطبيعي على أراضي نقل الغاز ومشغل شبكة خطوط الأنابيب غازكاد في لوبمين، شمال شرق ألمانيا، بالقرب من الحدود مع بولندا، 30 أغسطس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2023
انخفاض احتياطي الغاز الأوروبي إلى أقل من 80 في المئة
أمس, 08:21 GMT
واستبعد الوزير الهولندي زيادة حجم الإنتاج في الحقل والذي يبقى في مستويات ضئيلة، قائلاً: "لن ننتج المزيد لأسباب تتعلق بالسلامة".
وأردف "رفع الإنتاج يعني زيادة مخاطر حدوث زلازل، وهذا أمر لا أريد أن أكون مسؤولا عنه".
وترفض هولندا دعوات لضخ مزيد من الغاز من حقل غرونينغن، على الرغم من أن أوروبا تواجه أزمة طاقة في الشتاء.
ويعود الموقف الهولندي إلى كون الحفر أدى إلى وقوع زلازل مراراً، وبناء عليه، يرفض المسؤولون الهولنديون المخاطرة باستثارة رد فعل عنيف من السكان إذا أخلوا بوعود وقف الإنتاج.
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