https://sputnikarabic.ae/20230122/العدل-الأمريكية-تجري-تفتيشا-في-منزل-بايدن-واكتشاف-6-وثائق-سرية-أخرى--1072560542.html

العدل الأمريكية تجري تفتيشا في منزل بايدن واكتشاف 6 وثائق سرية أخرى

العدل الأمريكية تجري تفتيشا في منزل بايدن واكتشاف 6 وثائق سرية أخرى

قال بوب باور، المحامي الشخصي للرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الأحد، إن عملية تفتيش جديدة لمنزل الرئيس في ويلمنغتون بولاية ديلاوير، والتي استمرت أكثر من 12... 22.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-22T00:40+0000

2023-01-22T00:40+0000

2023-01-22T00:40+0000

جو بايدن

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

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وأضاف أن بعض الوثائق السرية و"المواد المحيطة" تعود إلى فترة ولاية بايدن في مجلس الشيوخ، حيث مَثَّل ولاية ديلاوير من عام 1973 إلى عام 2009..كما سجلت وزارة العدل أيضًا بعض الملاحظات التي كتبها بايدن شخصيًا بصفته نائب للرئيس في فترة أوباما، وفقًا للمحامي.تنضم الوثائق إلى مجموعة من السجلات الحكومية السرية الأخرى التي تم اكتشافها سابقًا هذا الشهر في مقر إقامة بايدن في ويلمنغتون، وفي نوفمبر/تشرين الثاني عثر على مجموعة أخرى في مكتب خاص احتفظ به في مركز أبحاث بواشنطن العاصمة بعد إنهاء فترة توليه منصب نائب الرئيس في إدارة أوباما في عام 2017.قال البيت الأبيض، إن جميع الوثائق التي اكتشفت قبل تفتيش وزارة العدل يوم الجمعة عثر عليها محامو بايدن، وفقا لشبكة "سي إن بي سي".عين المدعي العام ميريك جارلاند في وقت سابق من هذا الشهر مستشارًا خاصًا للتحقيق في احتفاظ بايدن بالسجلات الحكومية بعد أن كان نائبًا للرئيس.فيما يخضع الرئيس السابق دونالد ترامب لتحقيق جنائي من قبل مستشار خاص آخر لأخذ مئات السجلات السرية وغيرها من الوثائق الحكومية من البيت الأبيض عندما ترك منصبه.بموجب القانون، يجب على الرؤساء ونواب الرئيس إعادة الوثائق الحكومية إلى إدارة المحفوظات والسجلات الوطنية عند مغادرتهم مناصبهم.وأكد محامي بايدن أن هذا العرض قُدم "من أجل دفع العملية إلى الأمام بأسرع وقت ممكن".ولفت باور إلى أن "وزارة العدل طلبت عدم الإعلان عن البحث مقدمًا، وفقًا لإجراءاتها المعيارية واتفقنا على التعاون".وقال إنه يوم الجمعة، "أكملت وزارة العدل بحثًا شاملاً لجميع المواد في منزل الرئيس ويلمنغتون".وأوضح، أن وزارة العدل كان لها أحقية "الوصول الكامل إلى منزل الرئيس" والذي تضمن "ملاحظات مكتوبة بخط اليد شخصيًا، ملفات، أوراق، مجلدات، تذكارات، قوائم مهام، جداول، وتذكيرات تعود إلى عقود"."وكشف أن وزراة العدل استحوذت على المواد التي اعتبرتها ضمن نطاق تحقيقها، بما في ذلك ستة عناصر تتكون من وثائق مع علامات التصنيف والمواد المحيطة، بعضها من خدمة الرئيس في مجلس الشيوخ وبعضها من فترة عمله كنائب للرئيس.

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