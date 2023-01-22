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https://sputnikarabic.ae/20230122/الكويت-توقف-الملاحة-البحرية-مؤقتا-في-3-من-موانئها-بسبب-سوء-الأحوال-الجوية-1072564364.html
الكويت توقف الملاحة البحرية مؤقتا في 3 من موانئها بسبب سوء الأحوال الجوية
الكويت توقف الملاحة البحرية مؤقتا في 3 من موانئها بسبب سوء الأحوال الجوية
أوقفت الكويت، اليوم الأحد، حركة الملاحة البحرية في 3 من موانئها، بسبب سوء الأحوال الجوية.‏ 22.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-22T08:05+0000
2023-01-22T08:08+0000
الكويت
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أعلنت مؤسسة الموانئ الكويتية، أن الملاحة البحرية توقفت في موانئ الشويخ والشعيبة والدوحة، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية (كونا).وأشارت المؤسسة إلى أن الملاحة توقفت في هذه الموانئ منذ الساعة الثامنة صباح اليوم الأحد، إثر تدني مستوى الرؤية الأفقية، وحرصا منها على سلامة الملاحة البحرية، والطواقم ومنشآت الموانئ التابعة لها.وكانت هيئة الأرصاد الجوية الكويتية قد حذرت في تقاريرها من انخفاض الرؤية الأفقية، اليوم الأحد، بسبب الضباب، إذ وصلت إلى أقل من 1000متر، وقد تنعدم في بعض المناطق، وأن هذه الحالة ستستمر بشدة عالية لمدة 18 ساعة.
https://sputnikarabic.ae/20230116/العراق-يعلن-توقف-حركة-الملاحة-الجوية-في-مطار-بغداد-1072326489.html
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الكويت, أخبار الكويت اليوم, العالم العربي
الكويت, أخبار الكويت اليوم, العالم العربي

الكويت توقف الملاحة البحرية مؤقتا في 3 من موانئها بسبب سوء الأحوال الجوية

08:05 GMT 22.01.2023 (تم التحديث: 08:08 GMT 22.01.2023)
© Sputnik . Pavel Gerasimov / الانتقال إلى بنك الصورمدينة الكويت، الكويت
مدينة الكويت، الكويت - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2023
مدينة الكويت، الكويت
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أوقفت الكويت، اليوم الأحد، حركة الملاحة البحرية في 3 من موانئها، بسبب سوء الأحوال الجوية.‏
أعلنت مؤسسة الموانئ الكويتية، أن الملاحة البحرية توقفت في موانئ الشويخ والشعيبة والدوحة، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية (كونا).
مطار بغداد - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2023
العراق يعلن توقف حركة الملاحة الجوية في مطار بغداد
16 يناير, 06:29 GMT
وأشارت المؤسسة إلى أن الملاحة توقفت في هذه الموانئ منذ الساعة الثامنة صباح اليوم الأحد، إثر تدني مستوى الرؤية الأفقية، وحرصا منها على سلامة الملاحة البحرية، والطواقم ومنشآت الموانئ التابعة لها.
وكانت هيئة الأرصاد الجوية الكويتية قد حذرت في تقاريرها من انخفاض الرؤية الأفقية، اليوم الأحد، بسبب الضباب، إذ وصلت إلى أقل من 1000متر، وقد تنعدم في بعض المناطق، وأن هذه الحالة ستستمر بشدة عالية لمدة 18 ساعة.
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