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Мобилизованный военнослужащий стреляет из ручного гранатомета РПГ-7 на Чебаркульском полигоне - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230122/تقارير-خاركوف-تتعرض-لسلسلة-من-الانفجارات-1072591580.html
تقارير: سلسلة من الانفجارات تهز مدينة خاركوف الأوكرانية
تقارير: سلسلة من الانفجارات تهز مدينة خاركوف الأوكرانية
ذكرت وسائل إعلام أوكرانية أنه أبلغ عن عدة انفجارات في مدينة خاركوف الأوكرانية في وقت متأخر من ليل الأحد/الاثنين. 22.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-22T22:37+0000
2023-01-22T22:38+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
العالم
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ولم تؤكد السلطات المحلية التقارير بعد.أصدرت تحذيرات من الغارات الجوية في منطقة خاركوف في الساعة (19:55 بتوقيت غرينتش) اليوم الأحد، وفقا لبيانات الغارات الجوية الصادرة عن وزارة التحول الرقمي الأوكرانية.منتصف الشهر الجاري، قال سيرغي كوفالينكو، رئيس شركة Yasno DTEK) ) المشرفة على نقل وتوزيع الكهرباء في أوكرانيا، إن شبكة الكهرباء الأوكرانية تعاني من عجز كبير في التوليد بعد الضربات الصاروخية (الروسية).نفذت روسيا ضربات دقيقة ضد البنية التحتية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم.وقال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في ديسمبر/كانون الأول المنصرم، إنه من المستحيل استعادة البنية التحتية للطاقة في البلاد كامل طاقتها بنسبة 100%، وهذا هو سبب أن انقطاع التيار الكهربائي المجدول لا يزال ساري المفعول في معظم مدن ومقاطعات أوكرانيا.كما قال رئيس الوزراء الأوكراني، دينيس شميهال في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي إن حوالي 50٪ من البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا قد تضررت.
https://sputnikarabic.ae/20230120/تطورات-خريطة-العملية-العسكرية-الخاصة-1071694077.html
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أخبار أوكرانيا, العالم
أخبار أوكرانيا, العالم

تقارير: سلسلة من الانفجارات تهز مدينة خاركوف الأوكرانية

22:37 GMT 22.01.2023 (تم التحديث: 22:38 GMT 22.01.2023)
© AP Photo / Daniel Coleتحطم مروحية في بروفاري بالقرب من العاصمة الأوكرانية كييف، أوكرانيا
تحطم مروحية في بروفاري بالقرب من العاصمة الأوكرانية كييف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2023
© AP Photo / Daniel Cole
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ذكرت وسائل إعلام أوكرانية أنه أبلغ عن عدة انفجارات في مدينة خاركوف الأوكرانية في وقت متأخر من ليل الأحد/الاثنين.
ولم تؤكد السلطات المحلية التقارير بعد.
أصدرت تحذيرات من الغارات الجوية في منطقة خاركوف في الساعة (19:55 بتوقيت غرينتش) اليوم الأحد، وفقا لبيانات الغارات الجوية الصادرة عن وزارة التحول الرقمي الأوكرانية.
منتصف الشهر الجاري، قال سيرغي كوفالينكو، رئيس شركة Yasno DTEK) ) المشرفة على نقل وتوزيع الكهرباء في أوكرانيا، إن شبكة الكهرباء الأوكرانية تعاني من عجز كبير في التوليد بعد الضربات الصاروخية (الروسية).
نفذت روسيا ضربات دقيقة ضد البنية التحتية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم.
تطورات خريطة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
تطورات خريطة العملية العسكرية الخاصة
20 يناير, 14:05 GMT
وقال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في ديسمبر/كانون الأول المنصرم، إنه من المستحيل استعادة البنية التحتية للطاقة في البلاد كامل طاقتها بنسبة 100%، وهذا هو سبب أن انقطاع التيار الكهربائي المجدول لا يزال ساري المفعول في معظم مدن ومقاطعات أوكرانيا.
كما قال رئيس الوزراء الأوكراني، دينيس شميهال في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي إن حوالي 50٪ من البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا قد تضررت.
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