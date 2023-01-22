https://sputnikarabic.ae/20230122/تقارير-خاركوف-تتعرض-لسلسلة-من-الانفجارات-1072591580.html
تقارير: سلسلة من الانفجارات تهز مدينة خاركوف الأوكرانية
تقارير: سلسلة من الانفجارات تهز مدينة خاركوف الأوكرانية
ذكرت وسائل إعلام أوكرانية أنه أبلغ عن عدة انفجارات في مدينة خاركوف الأوكرانية في وقت متأخر من ليل الأحد/الاثنين. 22.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-22T22:37+0000
2023-01-22T22:37+0000
2023-01-22T22:38+0000
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ولم تؤكد السلطات المحلية التقارير بعد.أصدرت تحذيرات من الغارات الجوية في منطقة خاركوف في الساعة (19:55 بتوقيت غرينتش) اليوم الأحد، وفقا لبيانات الغارات الجوية الصادرة عن وزارة التحول الرقمي الأوكرانية.منتصف الشهر الجاري، قال سيرغي كوفالينكو، رئيس شركة Yasno DTEK) ) المشرفة على نقل وتوزيع الكهرباء في أوكرانيا، إن شبكة الكهرباء الأوكرانية تعاني من عجز كبير في التوليد بعد الضربات الصاروخية (الروسية).نفذت روسيا ضربات دقيقة ضد البنية التحتية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم.وقال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في ديسمبر/كانون الأول المنصرم، إنه من المستحيل استعادة البنية التحتية للطاقة في البلاد كامل طاقتها بنسبة 100%، وهذا هو سبب أن انقطاع التيار الكهربائي المجدول لا يزال ساري المفعول في معظم مدن ومقاطعات أوكرانيا.كما قال رئيس الوزراء الأوكراني، دينيس شميهال في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي إن حوالي 50٪ من البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا قد تضررت.
https://sputnikarabic.ae/20230120/تطورات-خريطة-العملية-العسكرية-الخاصة-1071694077.html
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أخبار أوكرانيا, العالم
تقارير: سلسلة من الانفجارات تهز مدينة خاركوف الأوكرانية
22:37 GMT 22.01.2023 (تم التحديث: 22:38 GMT 22.01.2023) تابعنا عبر
ذكرت وسائل إعلام أوكرانية أنه أبلغ عن عدة انفجارات في مدينة خاركوف الأوكرانية في وقت متأخر من ليل الأحد/الاثنين.
ولم تؤكد السلطات المحلية التقارير بعد.
أصدرت تحذيرات من الغارات الجوية في منطقة خاركوف
في الساعة (19:55 بتوقيت غرينتش) اليوم الأحد، وفقا لبيانات الغارات الجوية الصادرة عن وزارة التحول الرقمي الأوكرانية.
منتصف الشهر الجاري، قال سيرغي كوفالينكو، رئيس شركة Yasno DTEK) ) المشرفة على نقل وتوزيع الكهرباء في أوكرانيا، إن شبكة الكهرباء الأوكرانية تعاني من عجز كبير في التوليد بعد الضربات الصاروخية (الروسية).
نفذت روسيا ضربات دقيقة ضد البنية التحتية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم.
وقال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في ديسمبر/كانون الأول المنصرم، إنه من المستحيل استعادة البنية التحتية للطاقة في البلاد كامل طاقتها بنسبة 100%، وهذا هو سبب أن انقطاع التيار الكهربائي المجدول لا يزال ساري المفعول في معظم مدن ومقاطعات أوكرانيا.
كما قال رئيس الوزراء الأوكراني، دينيس شميهال في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي إن حوالي 50٪ من البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا قد تضررت.