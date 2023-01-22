https://sputnikarabic.ae/20230122/حزب-العمال-الحاكم-في-نيوزيلندا-يقر-تولي-كريس-هيبكنز-رئاسة-الوزراء-1072561245.html
حزب العمال الحاكم في نيوزيلندا يقر تولي كريس هيبكنز رئاسة الوزراء
حزب العمال الحاكم في نيوزيلندا يقر تولي كريس هيبكنز رئاسة الوزراء
اختار حزب العمال الحاكم في نيوزيلندا، كريس هيبكنز، ليحل محل جاسيندا أرديرن زعيما لحزب العمال ورئيساً للوزراء في اجتماع عقد، اليوم الأحد. 22.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-22T02:34+0000
2023-01-22T02:34+0000
2023-01-22T02:34+0000
نيوزيلندا
العالم
جاسيندا أرديرن
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وكان هيبكنز (44 عاماً) المرشح الوحيد لهذا المنصب، وكان تصديق نواب حزب العمال في البرلمان على توليه هذا المنصب إجراء شكليا إلى حد كبير.ومن المتوقع أن يعقد هيبكنز مؤتمراً صحفيا بعد فترة وجيزة لإعلان القرار رسميا.كانت رئيسة الوزراء النيوزيلندية، جاسيندا أرديرن، أعلنت الخميس، عزمها الاستقالة من منصبها، حيث أوضحت "لقد حان الوقت بالنسبة لي ليس لدي في جعبتي ما يكفي لمدة أربع سنوات أخرى".وأضافت أرديرن أن استقالتها ستدخل حيز التنفيذ في موعد أقصاه 7 فبراير/ شباط المقبل، مضيفة أن حزب العمال سيصوت على اختيار زعيم جديد في 22 يناير/ كانون الثاني الجاري.ونفت أرديرن وجود سر وراء استقالتها، واكتفت بالقول: "أنا إنسان، أعطي كل ما في وسعي لأطول فترة ممكنة وبعدها يحين الوقت، وبالنسبة لي، حان الوقت".
https://sputnikarabic.ae/20230119/رئيسة-وزراء-نيوزيلندا-تعلن-اعتزامها-الاستقالة-1072448538.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
نيوزيلندا, العالم, جاسيندا أرديرن
نيوزيلندا, العالم, جاسيندا أرديرن
حزب العمال الحاكم في نيوزيلندا يقر تولي كريس هيبكنز رئاسة الوزراء
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اختار حزب العمال الحاكم في نيوزيلندا، كريس هيبكنز، ليحل محل جاسيندا أرديرن زعيما لحزب العمال ورئيساً للوزراء في اجتماع عقد، اليوم الأحد.
وكان هيبكنز (44 عاماً) المرشح الوحيد لهذا المنصب، وكان تصديق نواب حزب العمال في البرلمان على توليه هذا المنصب إجراء شكليا إلى حد كبير.
ومن المتوقع أن يعقد هيبكنز مؤتمراً صحفيا بعد فترة وجيزة لإعلان القرار رسميا.
كانت رئيسة الوزراء النيوزيلندية، جاسيندا أرديرن، أعلنت الخميس، عزمها الاستقالة من منصبها، حيث أوضحت "لقد حان الوقت بالنسبة لي ليس لدي في جعبتي ما يكفي لمدة أربع سنوات أخرى".
وأضافت أرديرن أن استقالتها ستدخل حيز التنفيذ في موعد أقصاه 7 فبراير/ شباط المقبل، مضيفة أن حزب العمال سيصوت على اختيار زعيم جديد في 22 يناير/ كانون الثاني الجاري.
ونفت أرديرن وجود سر وراء استقالتها، واكتفت بالقول: "أنا إنسان، أعطي كل ما في وسعي لأطول فترة ممكنة وبعدها يحين الوقت، وبالنسبة لي، حان الوقت".