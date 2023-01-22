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https://sputnikarabic.ae/20230122/روسيا-تركيا-تشتري-الحبوب-بالروبل-ونسعى-لتطبيق-نفس-الأمر-مع-مصر-1072563665.html
روسيا: تركيا تشتري الحبوب بالروبل ونسعى لتطبيق نفس الآلية مع مصر
روسيا: تركيا تشتري الحبوب بالروبل ونسعى لتطبيق نفس الآلية مع مصر
قالت نائبة رئيس الحكومة الروسية، فيكتوريا أبرامشينكو، اليوم الأحد، إن تركيا دفعت مقابل تزويدها بالحبوب بالروبل، لافتة إلى أن موسكو تعمل على أمر مماثل مع مصر. 22.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-22T07:37+0000
2023-01-22T07:38+0000
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وأضافت أبرامشينكو لـ"سبوتنيك"، إن روسيا لم تتحول بشكل منتظم إلى التجارة باستخدام العملات الوطنية، لكن هناك اتجاه نحو ذلك.ووفقا لها، فإن "أحدث مثال على ذلك هو صفقة الحبوب مع تركيا، حيث تم الدفع بالروبل، وكانت ناجحة".وأشارت إلى أن البنك المركزي الروسي يجري محادثات، في الوقت الحالي، مع البنوك المركزية للدول الأخرى لوضع آليات لمثل هذه التسويات المتبادلة.وأكدت أن هذا لا يشمل فقط المنتجات الغذائية.وكانت أبرامشينكو، قد صرحت لـ"سبوتنيك"، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بأن روسيا سلمت الحبوب إلى تركيا لأول مرة مقابل الروبل، ولاحقا تبين أن التجربة الأولى كانت ناجحة.يذكر أن وزير الزراعة الروسي دميتري باتروشيف، كان قد أعلن في مايو/ أيار 2022، أن وزارته ستناقش مع دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إمكانية التحول إلى الدفع بالروبل في صفقات الحبوب، وكذلك آلية التسوية لإبعاد البنوك الأوروبية عنها.
https://sputnikarabic.ae/20230118/البنك-المركزي-الروسي-يدرج-الجنيه-المصري-ضمن-أسعار-صرف-العملات-1072443042.html
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روسيا, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار تركيا اليوم, اقتصاد
روسيا, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار تركيا اليوم, اقتصاد

روسيا: تركيا تشتري الحبوب بالروبل ونسعى لتطبيق نفس الآلية مع مصر

07:37 GMT 22.01.2023 (تم التحديث: 07:38 GMT 22.01.2023)
© Sputnik . Aleksandr Kryazhev / الانتقال إلى بنك الصورحصاد القمح، منطقة نوفوسيبيرسك، روسيا، الزراعة، الاقتصاد، قمح، اقتصاد
حصاد القمح، منطقة نوفوسيبيرسك، روسيا، الزراعة، الاقتصاد، قمح، اقتصاد - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2023
© Sputnik . Aleksandr Kryazhev
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قالت نائبة رئيس الحكومة الروسية، فيكتوريا أبرامشينكو، اليوم الأحد، إن تركيا دفعت مقابل تزويدها بالحبوب بالروبل، لافتة إلى أن موسكو تعمل على أمر مماثل مع مصر.
وأضافت أبرامشينكو لـ"سبوتنيك"، إن روسيا لم تتحول بشكل منتظم إلى التجارة باستخدام العملات الوطنية، لكن هناك اتجاه نحو ذلك.
ووفقا لها، فإن "أحدث مثال على ذلك هو صفقة الحبوب مع تركيا، حيث تم الدفع بالروبل، وكانت ناجحة".

وأوضحت أن موسكو تعمل حاليا على تطبيق نفس الأمر مع مصر التي تعتبر أكبر مستورد للحبوب من روسيا.

وأشارت إلى أن البنك المركزي الروسي يجري محادثات، في الوقت الحالي، مع البنوك المركزية للدول الأخرى لوضع آليات لمثل هذه التسويات المتبادلة.
وأكدت أن هذا لا يشمل فقط المنتجات الغذائية.
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وكانت أبرامشينكو، قد صرحت لـ"سبوتنيك"، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بأن روسيا سلمت الحبوب إلى تركيا لأول مرة مقابل الروبل، ولاحقا تبين أن التجربة الأولى كانت ناجحة.
يذكر أن وزير الزراعة الروسي دميتري باتروشيف، كان قد أعلن في مايو/ أيار 2022، أن وزارته ستناقش مع دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إمكانية التحول إلى الدفع بالروبل في صفقات الحبوب، وكذلك آلية التسوية لإبعاد البنوك الأوروبية عنها.
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