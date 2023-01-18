عربي
https://sputnikarabic.ae/20230118/البنك-المركزي-الروسي-يدرج-الجنيه-المصري-ضمن-أسعار-صرف-العملات-1072443042.html
البنك المركزي الروسي يدرج الجنيه المصري ضمن أسعار صرف العملات
البنك المركزي الروسي يدرج الجنيه المصري ضمن أسعار صرف العملات
أعلن البنك المركزي الروسي توسيع قائمة العملات التي يحددها ضمن أسعار الصرف الرسمية مقابل الروبل، لتشمل الجنيه المصري. 18.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-18T17:19+0000
2023-01-18T17:19+0000
أخبار الجنيه المصري
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/05/1068647611_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_715f012f1289b7134462d36c7898fc15.jpg
وقال البنك المركزي الروسي في بيان نشره على موقعه الرسمي، اليوم الأربعاء، إن قائمة العملات الأجنبية التي يحدد سعرها رسميا مقابل الروبل تضمنت الآن 9 عملات.وتضمنت هذه العملات الجنيه المصري والدرهم الإماراتي والبات التايلاندي والروبية الإندونيسية.وسجل سعر الروبل الروسي مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء، نحو 43 قرشا.ووفقا لقائمة البنك المركزي، فقد رفعت إضافة العملات الجديدة العدد الإجمالي للعملات التي يحددها البنك المركزي الروسي بأسعار يومية رسمية إلى 43.يذكر أن العملات الأخرى التي سيتم تضمينها هي: الدونج الفيتنامي والدينار الصربي والدولار النيوزيلندي واللاري الجورجي والريال القطري.ويوم 16 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، قرر البنك المركزي الروسي الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند 7.5% للاجتماع الثاني على التوالي، لافتًا إلى أن مخاطر التضخم آخذة في الارتفاع.
https://sputnikarabic.ae/20220923/البنك-المركزي-الروسي-أكثر-من-100-منظمة-أجنبية-متصلة-بالفعل-بنظام-الاتصالات-المالية-الروسي-1068145498.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/05/1068647611_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_bc2209372c0f5f606f3a5e6d0fb81435.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار الجنيه المصري, روسيا
أخبار الجنيه المصري, روسيا

البنك المركزي الروسي يدرج الجنيه المصري ضمن أسعار صرف العملات

17:19 GMT 18.01.2023
© AFP 2023 / KHALED DESOUKIالجنيه المصري
الجنيه المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2023
© AFP 2023 / KHALED DESOUKI
تابعنا عبرTelegram
أعلن البنك المركزي الروسي توسيع قائمة العملات التي يحددها ضمن أسعار الصرف الرسمية مقابل الروبل، لتشمل الجنيه المصري.
وقال البنك المركزي الروسي في بيان نشره على موقعه الرسمي، اليوم الأربعاء، إن قائمة العملات الأجنبية التي يحدد سعرها رسميا مقابل الروبل تضمنت الآن 9 عملات.
البنك المركزي الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.09.2022
البنك المركزي في روسيا: أكثر من 100 منظمة أجنبية متصلة بالفعل بنظام الاتصالات المالية الروسي
23 سبتمبر 2022, 14:01 GMT
وتضمنت هذه العملات الجنيه المصري والدرهم الإماراتي والبات التايلاندي والروبية الإندونيسية.
وسجل سعر الروبل الروسي مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء، نحو 43 قرشا.
ووفقا لقائمة البنك المركزي، فقد رفعت إضافة العملات الجديدة العدد الإجمالي للعملات التي يحددها البنك المركزي الروسي بأسعار يومية رسمية إلى 43.
يذكر أن العملات الأخرى التي سيتم تضمينها هي: الدونج الفيتنامي والدينار الصربي والدولار النيوزيلندي واللاري الجورجي والريال القطري.
ويوم 16 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، قرر البنك المركزي الروسي الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند 7.5% للاجتماع الثاني على التوالي، لافتًا إلى أن مخاطر التضخم آخذة في الارتفاع.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15:10 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала