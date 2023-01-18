https://sputnikarabic.ae/20230118/البنك-المركزي-الروسي-يدرج-الجنيه-المصري-ضمن-أسعار-صرف-العملات-1072443042.html
البنك المركزي الروسي يدرج الجنيه المصري ضمن أسعار صرف العملات
البنك المركزي الروسي يدرج الجنيه المصري ضمن أسعار صرف العملات
أعلن البنك المركزي الروسي توسيع قائمة العملات التي يحددها ضمن أسعار الصرف الرسمية مقابل الروبل، لتشمل الجنيه المصري. 18.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-18T17:19+0000
2023-01-18T17:19+0000
2023-01-18T17:19+0000
أخبار الجنيه المصري
روسيا
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وقال البنك المركزي الروسي في بيان نشره على موقعه الرسمي، اليوم الأربعاء، إن قائمة العملات الأجنبية التي يحدد سعرها رسميا مقابل الروبل تضمنت الآن 9 عملات.وتضمنت هذه العملات الجنيه المصري والدرهم الإماراتي والبات التايلاندي والروبية الإندونيسية.وسجل سعر الروبل الروسي مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء، نحو 43 قرشا.ووفقا لقائمة البنك المركزي، فقد رفعت إضافة العملات الجديدة العدد الإجمالي للعملات التي يحددها البنك المركزي الروسي بأسعار يومية رسمية إلى 43.يذكر أن العملات الأخرى التي سيتم تضمينها هي: الدونج الفيتنامي والدينار الصربي والدولار النيوزيلندي واللاري الجورجي والريال القطري.ويوم 16 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، قرر البنك المركزي الروسي الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند 7.5% للاجتماع الثاني على التوالي، لافتًا إلى أن مخاطر التضخم آخذة في الارتفاع.
https://sputnikarabic.ae/20220923/البنك-المركزي-الروسي-أكثر-من-100-منظمة-أجنبية-متصلة-بالفعل-بنظام-الاتصالات-المالية-الروسي-1068145498.html
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أخبار الجنيه المصري, روسيا
أخبار الجنيه المصري, روسيا
البنك المركزي الروسي يدرج الجنيه المصري ضمن أسعار صرف العملات
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أعلن البنك المركزي الروسي توسيع قائمة العملات التي يحددها ضمن أسعار الصرف الرسمية مقابل الروبل، لتشمل الجنيه المصري.
وقال البنك المركزي الروسي في بيان نشره على موقعه الرسمي
، اليوم الأربعاء، إن قائمة العملات الأجنبية التي يحدد سعرها رسميا مقابل الروبل تضمنت الآن 9 عملات.
23 سبتمبر 2022, 14:01 GMT
وتضمنت هذه العملات الجنيه المصري والدرهم الإماراتي والبات التايلاندي والروبية الإندونيسية.
وسجل سعر الروبل الروسي مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء، نحو 43 قرشا.
ووفقا لقائمة البنك المركزي
، فقد رفعت إضافة العملات الجديدة العدد الإجمالي للعملات التي يحددها البنك المركزي الروسي بأسعار يومية رسمية إلى 43.
يذكر أن العملات الأخرى التي سيتم تضمينها هي: الدونج الفيتنامي والدينار الصربي والدولار النيوزيلندي واللاري الجورجي والريال القطري.
ويوم 16 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، قرر البنك المركزي الروسي الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند 7.5% للاجتماع الثاني على التوالي، لافتًا إلى أن مخاطر التضخم آخذة في الارتفاع.