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Мобилизованный военнослужащий стреляет из ручного гранатомета РПГ-7 на Чебаркульском полигоне - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230122/كييف-تنقل-المصفحات-الغربية-من-مقاطعة-خاركوف-إلى-محاور-لوغانسك-وتقصف-دونيتسك-بقذائف-الناتو-1072561824.html
كييف تنقل المصفحات الغربية من مقاطعة خاركوف إلى محاور لوغانسك وتقصف دونيتسك بقذائف "الناتو"
كييف تنقل المصفحات الغربية من مقاطعة خاركوف إلى محاور لوغانسك وتقصف دونيتسك بقذائف "الناتو"
كشف خبير عسكري روسي، صباح اليوم الأحد، أن القوات الأوكرانية تقوم بنقل العربات والمصفحات الغربية من مقاطعة خاركوف إلى محاور لوغانسك. 22.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-22T05:16+0000
2023-01-22T05:20+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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قال العسكري المتقاعد أندريه ماروتشكو لوكالة "سبوتنيك"، إن كييف تسحب عربات مدرعة ومصفحات من الطراز الغربي من مقاطعة خاركوف باتجاه محور سفاتوفا في منطقة دونباس.وبحسب الضابط المتقاعد نقلا عن مصادره في مدينة خاركوف "لوحظ نقل عربات مدرعة بواسطة قطارين إلى كوبيانسك، حيث يتم تفريغ عربات مدرعة من الطراز الغربي في ساحة المدينة ويتم إرسالها باتجاه بلدة سفاتوفو".وفي سياق متصل، أفاد ممثل جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، صباح اليوم الأحد، بقصف القوات الأوكرانية جمهورية دونيتسك الشعبية بثلاث قذائف غربية تابعة لقوات حلف شمال الأطلسي "الناتو" من عيار 155 ملم.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.
https://sputnikarabic.ae/20230120/تطورات-خريطة-العملية-العسكرية-الخاصة-1071694077.html
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كييف تنقل المصفحات الغربية من مقاطعة خاركوف إلى محاور لوغانسك وتقصف دونيتسك بقذائف "الناتو"

05:16 GMT 22.01.2023 (تم التحديث: 05:20 GMT 22.01.2023)
© Sputnik . Viktor Antonyuk / الانتقال إلى بنك الصورمركبة قتال مشاة بي ام بي-1بي كا التابعة لجنود جمهورية لوغانسك لشعبية في منطقة العملية العسكرية الخاصة في منطقة دونيتسك.
مركبة قتال مشاة بي ام بي-1بي كا التابعة لجنود جمهورية لوغانسك لشعبية في منطقة العملية العسكرية الخاصة في منطقة دونيتسك. - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2023
© Sputnik . Viktor Antonyuk
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كشف خبير عسكري روسي، صباح اليوم الأحد، أن القوات الأوكرانية تقوم بنقل العربات والمصفحات الغربية من مقاطعة خاركوف إلى محاور لوغانسك.
قال العسكري المتقاعد أندريه ماروتشكو لوكالة "سبوتنيك"، إن كييف تسحب عربات مدرعة ومصفحات من الطراز الغربي من مقاطعة خاركوف باتجاه محور سفاتوفا في منطقة دونباس.
وبحسب الضابط المتقاعد نقلا عن مصادره في مدينة خاركوف "لوحظ نقل عربات مدرعة بواسطة قطارين إلى كوبيانسك، حيث يتم تفريغ عربات مدرعة من الطراز الغربي في ساحة المدينة ويتم إرسالها باتجاه بلدة سفاتوفو".
وفي سياق متصل، أفاد ممثل جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، صباح اليوم الأحد، بقصف القوات الأوكرانية جمهورية دونيتسك الشعبية بثلاث قذائف غربية تابعة لقوات حلف شمال الأطلسي "الناتو" من عيار 155 ملم.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.
تطورات خريطة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
تطورات خريطة العملية العسكرية الخاصة
20 يناير, 14:05 GMT
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