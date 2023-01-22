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https://sputnikarabic.ae/20230122/هل-يخطب-أمام-الكونغرس-للمرة-الرابعة-بلينكن-يزور-تل-أبيب-حاملا-رسالة-من-بايدن-إلى-نتنياهو-1072574069.html
هل يخطب أمام الكونغرس للمرة الرابعة... بلينكن يزور تل أبيب حاملا رسالة من بايدن إلى نتنياهو
هل يخطب أمام الكونغرس للمرة الرابعة... بلينكن يزور تل أبيب حاملا رسالة من بايدن إلى نتنياهو
أفادت وسائل إعلام عبرية، أمس السبت، بأن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، سيزور تل أبيب قريبا لتسليم بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، رسالة من... 22.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-22T13:40+0000
2023-01-22T13:40+0000
العالم
الكونغرس الأمريكي
بنيامين نتنياهو
إسرائيل
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وذكرت صحيفة "يسرائيل هايوم" العبرية، مساء أمس السبت، أن بلينكن سيزور تل أبيب خلال الأسابيع القليلة المقبلة، لتسليم نتنياهو دعوة رسمية للقاء الرئيس جو بايدن، حيث يتوقع أن تتم زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى واشنطن نهاية شهر فبراير/شباط أو بداية مارس/آذار المقبل.وأشارت الصحيفة على موقعها الإلكتروني إلى أن هناك نية أمريكية لدعوة نتنياهو لإلقاء خطاب أمام أعضاء مجلسي النواب والكونغرس في واشنطن، في حال موافقة الرئيس بايدن على هذه الدعوة.ونقلت الصحيفة عن مسؤول في "الكابيتول هيل" الأمريكي أن عددا من النواب الأمريكيين يريدون سماع رؤية من نتنياهو مرة أخرى، وأنه في حال الموافقة على تلك الدعوة ستكون الرابعة من نوعها لنتنياهو ليصبح أول زعيم او قائد أجنبي في التاريخ يلقي خطابا أربع مرات أمام المجلسين الأمريكيين.
إسرائيل
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العالم, الكونغرس الأمريكي, بنيامين نتنياهو, إسرائيل
العالم, الكونغرس الأمريكي, بنيامين نتنياهو, إسرائيل

هل يخطب أمام الكونغرس للمرة الرابعة... بلينكن يزور تل أبيب حاملا رسالة من بايدن إلى نتنياهو

13:40 GMT 22.01.2023
© AFP 2023 / Jon Cherry / Getty Imagesالتحضيرات لمراسم تنصيب الرئيس المنتخب الأمريكي جو بايدن رئيسا للبلاد، واشنطن، الولايات المتحدة 17 يناير 2020
التحضيرات لمراسم تنصيب الرئيس المنتخب الأمريكي جو بايدن رئيسا للبلاد، واشنطن، الولايات المتحدة 17 يناير 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2023
© AFP 2023 / Jon Cherry / Getty Images
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أفادت وسائل إعلام عبرية، أمس السبت، بأن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، سيزور تل أبيب قريبا لتسليم بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، رسالة من الرئيس جو بايدن.
وذكرت صحيفة "يسرائيل هايوم" العبرية، مساء أمس السبت، أن بلينكن سيزور تل أبيب خلال الأسابيع القليلة المقبلة، لتسليم نتنياهو دعوة رسمية للقاء الرئيس جو بايدن، حيث يتوقع أن تتم زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى واشنطن نهاية شهر فبراير/شباط أو بداية مارس/آذار المقبل.
وأشارت الصحيفة على موقعها الإلكتروني إلى أن هناك نية أمريكية لدعوة نتنياهو لإلقاء خطاب أمام أعضاء مجلسي النواب والكونغرس في واشنطن، في حال موافقة الرئيس بايدن على هذه الدعوة.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول في "الكابيتول هيل" الأمريكي أن عددا من النواب الأمريكيين يريدون سماع رؤية من نتنياهو مرة أخرى، وأنه في حال الموافقة على تلك الدعوة ستكون الرابعة من نوعها لنتنياهو ليصبح أول زعيم او قائد أجنبي في التاريخ يلقي خطابا أربع مرات أمام المجلسين الأمريكيين.
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