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Мобилизованный военнослужащий стреляет из ручного гранатомета РПГ-7 на Чебаркульском полигоне - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230122/وزير-الدفاع-الألماني-الجديد-يعتزم-زيارة-كييف-قريبا-1072564547.html
وزير الدفاع الألماني الجديد يعتزم زيارة كييف قريبا
وزير الدفاع الألماني الجديد يعتزم زيارة كييف قريبا
أعلن وزير الدفاع الألماني الجديد بوريس بيستوريوس، أنه يعتزم زيارة أوكرانيا قريبا، وذلك في الوقت الذي تواجه فيه برلين ضغوطا لحثها على تزويد كييف بدبابات ألمانية... 22.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-22T08:17+0000
2023-01-22T08:17+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وقال بيستوريوس، لصحيفة "فيلت آم زونتاج" الألمانية في مقابلة نشرت اليوم الأحد: "الأمر المؤكد هو أنني سأسافر إلى أوكرانيا قريبا.. ربما خلال الأسابيع الأربعة المقبلة".وردا على سؤال حول الدبابات، أجاب بيستوريوس، الذي أصبح وزيرا للدفاع الأسبوع الماضي: "نجري حوارا دقيقا للغاية مع شركائنا الدوليين، أولا وقبل كل شيء مع الولايات المتحدة، بشأن هذه المسألة".ولم تتوصل ألمانيا والحلفاء الغربيون إلى قرار بشأن ما إذا كانت برلين ستوافق على إرسال دبابات "ليوبارد 2" إلى أوكرانيا أو تسمح للدول الأخرى التي تملك هذه الدبابات بالقيام بذلك.وشهدت ألمانيا احتجاجات ضد إمدادات الأسلحة الثقيلة لكييف وردد المتظاهرون هتافات "دبلوماسيون لا جنود" و"لا للدبابات في أوكرانيا". كما دعا المتظاهرون إلى محادثات دبلوماسية وسلام مع روسيا بدلا من إمدادات الدبابات والأسلحة الثقيلة لأوكرانيا.يذكر أنه يوم الجمعة الماضي، عقد اجتماع في قاعدة رامشتاين الجوية بألمانيا، بمشاركة وزراء دفاع نحو 50 دولة لمناقشة المساعدات العسكرية لأوكرانيا وإمدادات محتملة من الدبابات إلى كييف، وترأس الاجتماع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن.وذكرت وسائل إعلام في وقت لاحق من ذلك اليوم أن الوزراء فشلوا في الاتفاق على تقديم شحنات الدبابات إلى أوكرانيا في الاجتماع.
https://sputnikarabic.ae/20230121/دول-البلطيق-تستجدي-ألمانيا-لتزويد-أوكرانيا-بدبابات-ليوبارد-1072542337.html
https://sputnikarabic.ae/20230120/تطورات-خريطة-العملية-العسكرية-الخاصة-1071694077.html
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أخبار ألمانيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار ألمانيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن

وزير الدفاع الألماني الجديد يعتزم زيارة كييف قريبا

08:17 GMT 22.01.2023
© AFP 2023 / BRITTA PEDERSENبوريس بيستوريوس وزير الدفاع الألماني في مؤتمر صحفي (قبل تسلمه الحقيبة الوزارية) في برلين بتاريخ 11 ديسمبر 2020
بوريس بيستوريوس وزير الدفاع الألماني في مؤتمر صحفي (قبل تسلمه الحقيبة الوزارية) في برلين بتاريخ 11 ديسمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2023
© AFP 2023 / BRITTA PEDERSEN
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أعلن وزير الدفاع الألماني الجديد بوريس بيستوريوس، أنه يعتزم زيارة أوكرانيا قريبا، وذلك في الوقت الذي تواجه فيه برلين ضغوطا لحثها على تزويد كييف بدبابات ألمانية الصنع.
وقال بيستوريوس، لصحيفة "فيلت آم زونتاج" الألمانية في مقابلة نشرت اليوم الأحد: "الأمر المؤكد هو أنني سأسافر إلى أوكرانيا قريبا.. ربما خلال الأسابيع الأربعة المقبلة".
وردا على سؤال حول الدبابات، أجاب بيستوريوس، الذي أصبح وزيرا للدفاع الأسبوع الماضي: "نجري حوارا دقيقا للغاية مع شركائنا الدوليين، أولا وقبل كل شيء مع الولايات المتحدة، بشأن هذه المسألة".
ولم تتوصل ألمانيا والحلفاء الغربيون إلى قرار بشأن ما إذا كانت برلين ستوافق على إرسال دبابات "ليوبارد 2" إلى أوكرانيا أو تسمح للدول الأخرى التي تملك هذه الدبابات بالقيام بذلك.
علم إستونيا، سفارة إستونيا، روسيا 28 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2023
دول البلطيق تستجدي ألمانيا لتزويد أوكرانيا بدبابات "ليوبارد"
أمس, 11:49 GMT
وشهدت ألمانيا احتجاجات ضد إمدادات الأسلحة الثقيلة لكييف وردد المتظاهرون هتافات "دبلوماسيون لا جنود" و"لا للدبابات في أوكرانيا".
كما دعا المتظاهرون إلى محادثات دبلوماسية وسلام مع روسيا بدلا من إمدادات الدبابات والأسلحة الثقيلة لأوكرانيا.
يذكر أنه يوم الجمعة الماضي، عقد اجتماع في قاعدة رامشتاين الجوية بألمانيا، بمشاركة وزراء دفاع نحو 50 دولة لمناقشة المساعدات العسكرية لأوكرانيا وإمدادات محتملة من الدبابات إلى كييف، وترأس الاجتماع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن.
وذكرت وسائل إعلام في وقت لاحق من ذلك اليوم أن الوزراء فشلوا في الاتفاق على تقديم شحنات الدبابات إلى أوكرانيا في الاجتماع.
تطورات خريطة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
تطورات خريطة العملية العسكرية الخاصة
20 يناير, 14:05 GMT
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