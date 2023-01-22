https://sputnikarabic.ae/20230122/وزير-الدفاع-الألماني-الجديد-يعتزم-زيارة-كييف-قريبا-1072564547.html

وزير الدفاع الألماني الجديد يعتزم زيارة كييف قريبا

وزير الدفاع الألماني الجديد يعتزم زيارة كييف قريبا

أعلن وزير الدفاع الألماني الجديد بوريس بيستوريوس، أنه يعتزم زيارة أوكرانيا قريبا، وذلك في الوقت الذي تواجه فيه برلين ضغوطا لحثها على تزويد كييف بدبابات ألمانية... 22.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-22T08:17+0000

2023-01-22T08:17+0000

2023-01-22T08:17+0000

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وقال بيستوريوس، لصحيفة "فيلت آم زونتاج" الألمانية في مقابلة نشرت اليوم الأحد: "الأمر المؤكد هو أنني سأسافر إلى أوكرانيا قريبا.. ربما خلال الأسابيع الأربعة المقبلة".وردا على سؤال حول الدبابات، أجاب بيستوريوس، الذي أصبح وزيرا للدفاع الأسبوع الماضي: "نجري حوارا دقيقا للغاية مع شركائنا الدوليين، أولا وقبل كل شيء مع الولايات المتحدة، بشأن هذه المسألة".ولم تتوصل ألمانيا والحلفاء الغربيون إلى قرار بشأن ما إذا كانت برلين ستوافق على إرسال دبابات "ليوبارد 2" إلى أوكرانيا أو تسمح للدول الأخرى التي تملك هذه الدبابات بالقيام بذلك.وشهدت ألمانيا احتجاجات ضد إمدادات الأسلحة الثقيلة لكييف وردد المتظاهرون هتافات "دبلوماسيون لا جنود" و"لا للدبابات في أوكرانيا". كما دعا المتظاهرون إلى محادثات دبلوماسية وسلام مع روسيا بدلا من إمدادات الدبابات والأسلحة الثقيلة لأوكرانيا.يذكر أنه يوم الجمعة الماضي، عقد اجتماع في قاعدة رامشتاين الجوية بألمانيا، بمشاركة وزراء دفاع نحو 50 دولة لمناقشة المساعدات العسكرية لأوكرانيا وإمدادات محتملة من الدبابات إلى كييف، وترأس الاجتماع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن.وذكرت وسائل إعلام في وقت لاحق من ذلك اليوم أن الوزراء فشلوا في الاتفاق على تقديم شحنات الدبابات إلى أوكرانيا في الاجتماع.

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https://sputnikarabic.ae/20230120/تطورات-خريطة-العملية-العسكرية-الخاصة-1071694077.html

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