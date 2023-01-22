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https://sputnikarabic.ae/20230122/وكالة-صعوبات-جديدة-أمام-واشنطن-بشأن-روسيا-1072563523.html
وكالة: صعوبات جديدة أمام واشنطن بشأن روسيا
وكالة: صعوبات جديدة أمام واشنطن بشأن روسيا
تحدثت وسائل إعلام غربية، اليوم الأحد، عن أن الولايات المتحدة الأمريكية تجد صعوبة في تحديد سقف لأسعار النفط الروسي. 22.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-22T07:30+0000
2023-01-22T07:31+0000
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اقتصاد
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وذكرت وكالة "رويترز" نقلا عن تصريحات وزيرة الخزانة الأمريكية يانيت يلين، أن "تحديد سقف أسعار جديد لمنتجات النفط الروسية لم يكن بالسهولة المتوقعة كما كان متوقعًا".ولفتت الوزيرة الأمريكية يلين إلى أن "الأمر أكثر تعقيدًا، لكننا نعمل بجد لمعرفة كيفية تحقيق نفس الأهداف وكما تعلمون، هناك دائمًا احتمال ألا تسير الأمور وفقًا للخطة، لكننا درسنا هذه الأسواق بعناية"، مضيفة أن الغرب سيخرج بمجموعة من القرارات التي يمكن من خلالها تحقيق نفس الشيء الذي حققناه مع موارد الطاقة الأخرى".كما أدركت يلين الحاجة إلى ضمان استمرار إمداد السوق بوقود الديزل الروسي. بالإضافة إلى ذلك، لم تستبعد الوزيرة أن التغييرات في هذه الإجراءات ممكنة بمرور الوقت.واتفقت الولايات المتحدة وحلفاؤها على مراجعة مستوى الحد الأقصى المفروض على أسعار صادرات النفط الروسي في شهر آذار/ مارس المقبل.وأوضحت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان، أن "نواب وزراء الخزانة في الدول الحليفة اتفقوا على مراجعة سقف سعر النفط الروسي خلال مارس المقبل".
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العالم, اقتصاد
العالم, اقتصاد

وكالة: صعوبات جديدة أمام واشنطن بشأن روسيا

07:30 GMT 22.01.2023 (تم التحديث: 07:31 GMT 22.01.2023)
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البيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2023
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تحدثت وسائل إعلام غربية، اليوم الأحد، عن أن الولايات المتحدة الأمريكية تجد صعوبة في تحديد سقف لأسعار النفط الروسي.
وذكرت وكالة "رويترز" نقلا عن تصريحات وزيرة الخزانة الأمريكية يانيت يلين، أن "تحديد سقف أسعار جديد لمنتجات النفط الروسية لم يكن بالسهولة المتوقعة كما كان متوقعًا".
ولفتت الوزيرة الأمريكية يلين إلى أن "الأمر أكثر تعقيدًا، لكننا نعمل بجد لمعرفة كيفية تحقيق نفس الأهداف وكما تعلمون، هناك دائمًا احتمال ألا تسير الأمور وفقًا للخطة، لكننا درسنا هذه الأسواق بعناية"، مضيفة أن الغرب سيخرج بمجموعة من القرارات التي يمكن من خلالها تحقيق نفس الشيء الذي حققناه مع موارد الطاقة الأخرى".
كما أدركت يلين الحاجة إلى ضمان استمرار إمداد السوق بوقود الديزل الروسي. بالإضافة إلى ذلك، لم تستبعد الوزيرة أن التغييرات في هذه الإجراءات ممكنة بمرور الوقت.
واتفقت الولايات المتحدة وحلفاؤها على مراجعة مستوى الحد الأقصى المفروض على أسعار صادرات النفط الروسي في شهر آذار/ مارس المقبل.
وأوضحت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان، أن "نواب وزراء الخزانة في الدول الحليفة اتفقوا على مراجعة سقف سعر النفط الروسي خلال مارس المقبل".
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