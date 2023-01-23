https://sputnikarabic.ae/20230123/إعلام-الحكومة-الكويتية-تقدم-استقالتها-لأمير-البلاد--1072603239.html

إعلام: الحكومة الكويتية تقدم استقالتها لأمير البلاد

إعلام: الحكومة الكويتية تقدم استقالتها لأمير البلاد

أفادت وسائل إعلام كويتية، اليوم الاثنين، بأن الحكومة الكويتية قدمت استقالتها للقيادة السياسية، وذلك بعد خلافات مع البرلمان. 23.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-23T09:14+0000

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أخبار الكويت اليوم

الاستقالة

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وقالت صحيفة "القبس" الكويتية، إن "الحكومة رفعت استقالتها إلى القيادة السياسية، وذلك في أعقاب الأزمة الأخيرة مع مجلس الأمة على خلفية القوانين الشعبوية، فضلا عن الاستجوابين الموجهين إلى وزير المالية عبد الوهاب الرشيد ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان".ونقلت الصحيفة عن مصدر مسؤول أمس الأحد أن الحكومة ستتقدم باستقالتها إلى القيادة السياسية غدا.وأشار المصدر إلى أن الحكومة تتمسك بموقفها تجاه الأزمة السياسية الأخيرة بشأن القوانين الشعبية.وأضاف:"تصر الحكومة على سحب الاستجوابين المدرجين على جلسة الثلاثاء المقبل، والموجهين إلى وزير المالية عبدالوهاب الرشيد ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان".جاءت هذه التحركات، مع قرب جلسة لمجلس الأمة، الثلاثاء المقبل، لاستجواب وزير المالية عبد الوهاب الرشيد؛ لمناقشة عدد من القضايا من ضمنها مسألة "القروض".وعادت الخلافات مجدداً بين الحكومة والبرلمان بعد أكثر من شهرين على انتخاب مجلس الأمة الجديد، وأداء الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ أحمد النواف، اليمين الدستورية.وتصاعد الخلاف بين السلطتين بعد مطالبة النواب بتمرير عدد من القوانين، خاصةً المالية منها، والتي يعارضها مجلس الوزراء ويريد تأجيلها.وكانت جلسة الـ10 من يناير، شهدت مناقشة عديد من القوانين المدرجة على أعمالها، أبرزها سداد القروض من الاحتياطي العام للدولة، وسدادها عن طريق اقتراض الدولة بفائدةٍ قدرها 5% على إجمالي القروض، والتي تسببت في مغادرة وزراء للجلسة وتعليق جلسة البرلمان.

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أخبار الكويت اليوم, الاستقالة