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https://sputnikarabic.ae/20230123/احتفال-الكنائس-التي-تسير-حسب-التقويم-الشرقي-بعيد-الغطاس-في-فلسطين-1072604828.html
احتفال الكنائس الشرقية في فلسطين بعيد الغطاس
احتفال الكنائس الشرقية في فلسطين بعيد الغطاس
احتفلت الكنائس المسيحية التي تسير حسب التقويم الشرقي، بعيد "الغطاس" في موقع معمودية السيد المسيح على نهر الأردن "المغطس" قرب مدينة أريحا. 23.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-23T09:31+0000
2023-01-23T09:45+0000
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تقارير سبوتنيك
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وترأس بطريرك المدينة المقدسة وسائر أعمال فلسطين والأردن للروم الأرثوذكس كيريوس ثيوفيلوس الثالث، القداس الاحتفالي، بمشاركة الآلاف من الحجاج من فلسطين والأردن ومختلف أنحاء العالم.وشارك الحجاج في المعمودية برش الماء أو تغطيس الجسم بالكامل في نهر الأردن الذي انقسمت ضفتيه بين القادمين من فلسطين والقادمين من الأردن، وقد تلاقى الأقرباء من الأردن وفلسطين وتبادلوا التحيات من بعيد، في جو مشحون بالمشاعر الجياشةوقالت منتهى عياش وقد قدمت من بيت لحم للمشاركة في عيد الغطاس لـ"سبوتنيك": "شعور لا يوصف، فأنا متواجدة في فلسطين منذ عشرة أعوام ولم أشاهد أهلي ولقد رأيتهم على الضفة المقابلة من نهر الأردن، وبدأت بالصراخ وأنا أنادي وأسلم عليهم، ولم أستطع إيقاف دموعي، وأتمنى السلام وأن أستطيع احتضان عائلتي في الأردن".
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العالم العربي, تقارير سبوتنيك
العالم العربي, تقارير سبوتنيك

احتفال الكنائس الشرقية في فلسطين بعيد الغطاس

09:31 GMT 23.01.2023 (تم التحديث: 09:45 GMT 23.01.2023)
© Sputnik . Ajwad Jradatاحتفال الكنائس التي تسير حسب التقويم الشرقي بعيد الغطاس
احتفال الكنائس التي تسير حسب التقويم الشرقي بعيد الغطاس - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2023
© Sputnik . Ajwad Jradat
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احتفلت الكنائس المسيحية التي تسير حسب التقويم الشرقي، بعيد "الغطاس" في موقع معمودية السيد المسيح على نهر الأردن "المغطس" قرب مدينة أريحا.
وترأس بطريرك المدينة المقدسة وسائر أعمال فلسطين والأردن للروم الأرثوذكس كيريوس ثيوفيلوس الثالث، القداس الاحتفالي، بمشاركة الآلاف من الحجاج من فلسطين والأردن ومختلف أنحاء العالم.

ويُعدّ عيد الغطاس واحداً من بين الأعياد السَّيِّدية التي يحتفل بها المسيحيون على مدار السنة، ويُعرف هذا العيد بأسماء مختلفة ومنها عيد "الدنح"، ويقول الأنبا انطونيوس رئيس أساقفة الكرسي الأورشاليمي للروم الأرثوذكس لوكالة " سبوتنيك":" نقول للجميع كل سنة وأنتم طيبين من أرض أريحا ومن أرض فلسطين، من هذا المكان الذي اعتمد فيه السيد المسيح على المغطس، ويشهد هذا المكان على أحداث مهمة في التاريخ المسيحي، ونحن سعداء لوجودنا في هذه المناسبة التي تعد من أهم المناسبات في التاريخ المسيحي، وربنا يعطي السلام لفلسطين ويعيد لها حقوقها المسلوبة منها بسلام".

© Sputnik . Ajwad Jradatاحتفال الكنائس التي تسير حسب التقويم الشرقي بعيد الغطاس
احتفال الكنائس التي تسير حسب التقويم الشرقي بعيد الغطاس - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2023
احتفال الكنائس التي تسير حسب التقويم الشرقي بعيد الغطاس
© Sputnik . Ajwad Jradat
وشارك الحجاج في المعمودية برش الماء أو تغطيس الجسم بالكامل في نهر الأردن الذي انقسمت ضفتيه بين القادمين من فلسطين والقادمين من الأردن، وقد تلاقى الأقرباء من الأردن وفلسطين وتبادلوا التحيات من بعيد، في جو مشحون بالمشاعر الجياشة
© Sputnik . Ajwad Jradatاحتفال الكنائس التي تسير حسب التقويم الشرقي بعيد الغطاس
احتفال الكنائس التي تسير حسب التقويم الشرقي بعيد الغطاس - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2023
احتفال الكنائس التي تسير حسب التقويم الشرقي بعيد الغطاس
© Sputnik . Ajwad Jradat
وقالت منتهى عياش وقد قدمت من بيت لحم للمشاركة في عيد الغطاس لـ"سبوتنيك": "شعور لا يوصف، فأنا متواجدة في فلسطين منذ عشرة أعوام ولم أشاهد أهلي ولقد رأيتهم على الضفة المقابلة من نهر الأردن، وبدأت بالصراخ وأنا أنادي وأسلم عليهم، ولم أستطع إيقاف دموعي، وأتمنى السلام وأن أستطيع احتضان عائلتي في الأردن".
© Sputnik . Ajwad Jradatاحتفال الكنائس التي تسير حسب التقويم الشرقي بعيد الغطاس
احتفال الكنائس التي تسير حسب التقويم الشرقي بعيد الغطاس - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2023
احتفال الكنائس التي تسير حسب التقويم الشرقي بعيد الغطاس
© Sputnik . Ajwad Jradat
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