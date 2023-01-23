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https://sputnikarabic.ae/20230123/الجيش-الجزائري-يعلن-مصرع-3-عسكريين-إثر-تحطم-مروحية-خلال-تدريب-شمالي-البلاد-1072628820.html
الجيش الجزائري يعلن مصرع 3 عسكريين إثر تحطم مروحية خلال تدريب شمالي البلاد
الجيش الجزائري يعلن مصرع 3 عسكريين إثر تحطم مروحية خلال تدريب شمالي البلاد
أعلن الجيش الجزائري، اليوم الاثنين، مصرع 3 عسكريين إثر تحطم مروحيتهم شمالي البلاد خلال تدريب عسكري. 23.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-23T17:42+0000
2023-01-23T17:42+0000
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وأوضح بيان للجيش الجزائري أنه "خلال مهمة تدريبية مبرمجة، تحطمت مساء اليوم الاثنين مروحية من نوع "إم اي - 171" بولاية عين الدلفي"، بحسب موقع "الشروق أون لاين" الجزائري.وأسفر الحادث عن "استشهاد طاقم المروحية العقيد مناري مراد، الرائد دحماني موسى محمد والرقيب المتعاقد شبوع أسامة".وأوضح البيان أن رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أول السعيد شنقريحة، أمر بفتح تحقيق لتحديد أسباب وظروف الحادث.ومن جانبه عبّر الفريق الأول السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، عن "تعزيته ومواساته إلى عائلة الشهداء وأقربائهم”. كما أمر بفتح تحقيق لتحديد أسباب وظروف هذا الحادث.وقدّم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تعازيه لأسر ضحايا تحطم الطائرة.
https://sputnikarabic.ae/20230123/رئيس-أركان-الجيش-الجزائري-في-زيارة-رسمية-إلى-فرنسا-1072607392.html
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الجزائر, العالم العربي, أخبار العالم العربي
الجزائر, العالم العربي, أخبار العالم العربي

الجيش الجزائري يعلن مصرع 3 عسكريين إثر تحطم مروحية خلال تدريب شمالي البلاد

17:42 GMT 23.01.2023
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الجزائر - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2023
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أعلن الجيش الجزائري، اليوم الاثنين، مصرع 3 عسكريين إثر تحطم مروحيتهم شمالي البلاد خلال تدريب عسكري.
وأوضح بيان للجيش الجزائري أنه "خلال مهمة تدريبية مبرمجة، تحطمت مساء اليوم الاثنين مروحية من نوع "إم اي - 171" بولاية عين الدلفي"، بحسب موقع "الشروق أون لاين" الجزائري.
وأسفر الحادث عن "استشهاد طاقم المروحية العقيد مناري مراد، الرائد دحماني موسى محمد والرقيب المتعاقد شبوع أسامة".
رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري، الفريق السعيد شنقريحة - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2023
رئيس أركان الجيش الجزائري في زيارة رسمية إلى فرنسا
10:37 GMT
وأوضح البيان أن رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أول السعيد شنقريحة، أمر بفتح تحقيق لتحديد أسباب وظروف الحادث.
ومن جانبه عبّر الفريق الأول السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، عن "تعزيته ومواساته إلى عائلة الشهداء وأقربائهم”. كما أمر بفتح تحقيق لتحديد أسباب وظروف هذا الحادث.
وقدّم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تعازيه لأسر ضحايا تحطم الطائرة.
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