https://sputnikarabic.ae/20230123/السيسي-يعلن-إقامة-حفل-في-رفح-والعريش-بمناسبة-القضاء-على-التهديدات-الإرهابية-1072622720.html

السيسي يعلن إقامة حفل في رفح والعريش بمناسبة "القضاء على التهديدات الإرهابية"

السيسي يعلن إقامة حفل في رفح والعريش بمناسبة "القضاء على التهديدات الإرهابية"

أعلن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، عن "تنظيم حفل خلال الفترة المقبلة بشمال سيناء، وتحديدا في مدن العريش ورفح والشيخ زويد، على ضوء القضاء على... 23.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-23T15:20+0000

2023-01-23T15:20+0000

2023-01-23T15:20+0000

مصر

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الرئيس عبدالفتاح السيسي

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وقال السيسي، في كلمة ألقاها خلال احتفالية أقيمت بمناسبة عيد الشرطة المصرية الـ 71 بحضور كبار رجال الدولة وعدد من الشخصيات، إنه "يمكن القول إنه تم القضاء على نسبة كبيرة من التحديات الإرهابية بالعريش ورفح"، مضيفا "نجحنا بنسبة كبيرة إننا ننتهي من الإرهاب".ولفت إلى أن "الدولة قادرة على الحفاظ على كل قطعة من أرضها"، مؤكدا أن "الشرطة المصرية والجيش قدموا في سبيل ذلك أرواحهم".وأشار الرئيس المصري، إلى أن "هناك من ضحى بروحه وجسده من أجل مصر مقابل تقدم الدولة"، موضحا أن "العناصر الإرهابية تصورت أن باستطاعتها تدمير مصر أو تشريد شعبها، ولكنها لم تستطع".وأضاف السيسي أن رئيس الوزراء، ومجموعة من الوزراء، قاموا بزيارة العريش، متابعا "للمرة الأولى بعد 8 سنوات تتمكن طائرة من الهبوط في مطار العريش. لم نكن نتمكن من فعل ذلك".وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إن الحكومة المصرية، بذلت جهودا كبيرة لتطهير سيناء من الإرهاب، بالتزامن مع مشروعات التنمية التي يجري تنفيذها هناك.وأوضح رئيس الوزراء المصري: "إن الوضع في محافظة شمال سيناء حاليا يدعو للفخر"، مضيفا أن الدولة المصرية تستثمر مئات المليارات في عدد كبير من المشروعات بكافة ربوع شمال سيناء، بهدف تنميتها.وأضاف مدبولي أن الحركة حاليا في شمال سيناء تتم بمنتهى السهولة واليسر بين مدن شمال سيناء، في رسالة بأن الدولة بكل أجهزتها بذلت جهودا هائلة لتطهير سيناء من الإرهاب بموازاة مشروعات التنمية.وأشار مدبولي إلى أن محافظة شمال سيناء عانت آثار الإرهاب البغيض الذي استهدف منشآت حكومية أو كمائن القوات المسلحة والشرطة، وآثار الرصاص على واجهات المباني.

https://sputnikarabic.ae/20230123/السيسي-يحذر-من-المحاولات-المستمرة-لهدم-الجيش-والشرطة-1072609261.html

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