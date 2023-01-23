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Мобилизованный военнослужащий стреляет из ручного гранатомета РПГ-7 на Чебаркульском полигоне - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230123/الفساد-ينخر-عظام-الجيش-الأوكراني-حتى-في-وقت-الحرب-يفكرون-في-مصالحهم-1072609430.html
الفساد ينخر عظام الجيش الأوكراني... حتى في وقت الحرب يفكرون في مصالحهم
الفساد ينخر عظام الجيش الأوكراني... حتى في وقت الحرب يفكرون في مصالحهم
في واقعة جديدة، تذكّر بما هو معلوم ومستقر حتى في قلوب أولئك الذين يدعمون أوكرانيا بالأسلحة، تكشفت خيوط قضية فساد جديدة في كييف. 23.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-23T11:33+0000
2023-01-23T12:13+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
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وأقال النظام الأوكراني نائب وزير تنمية البلديات بشبهة تلقيه رشوة، فيما أعلنت وزارة الدفاع فتح تحقيق بشأن اتهامات بإبرام عقود بأسعار مبالغ فيها لمنتجات غذائية مخصّصة للعسكريين.وقال رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال عبر تلغرام: "يأمر مجلس وزراء أوكرانيا بإقالة ف. إم. لوزينكيتش من منصب نائب وزير تنمية البلديات والأقاليم والبنية التحتية في أوكرانيا".وأوضح المكتب الوطني لمكافحة الفساد أن فاسيل لوزينكيتش الذي شغل منصبه، منذ مايو/أيار 2020، "تلقى 400 ألف دولار لتسهيل إبرام عقود شراء معدات ومولدات بأسعار مبالغ فيها"، بينما تواجه أوكرانيا نقصًا في الكهرباء بعد الضربات الروسية على منشآت الطاقة.وفي السياق، ذكرت تقارير، يوم السبت، أن وزارة الدفاع الأوكرانية وقّعت صفقات لتوريد مواد غذائية للجيش الأوكراني بأسعار "أعلى ضعفين وثلاثة أضعاف" عن الأسعار الحالية للمواد الغذائية الرئيسية.على سبيل المثال يبلغ سعر البيضة الواحدة في منافذ البيع للجمهور نحو 0.19 دولار، لكن وزارة الدفاع تعاقدت على شرائها بسعر 0.46 دولار، كما تعاقدت على شراء البطاطس بأكثر من ضعف سعرها في الأسواق، بحسب موقع ZN.UA.وتغلغل الفساد في جذور الدولة الأوكرانية على مدار عقود، حتى بات أبرز العقبات في طريق سعي كييف إلى الانضمام للاتحاد الأوروبي وحلف الناتو.وسبق أن وصف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أوكرانيا بأنها واحدة من أكثر الدول "فسادا على الإطلاق"، وكان ذلك عام 2020 خلال محاولة الكونغرس عزل ترامب في المرة الأولى فيما عرف وقتها باسم "فضيحة أوكرانيا".هذا الفساد المستشري في كييف منذ زمن بعيد، دفع برئيس النظام الأوكراني فلاديمير زيلينسكي ليتعهد بأنه سيقضي عليه هذا الأسبوع.
https://sputnikarabic.ae/20230122/مديرة-العلاقات-العامة-في-الفيلق-الأجنبي-تهدد-بكشف-أسرار-قد-تؤدي-إلى-انهيار-الجيش-الأوكراني-1072567295.html
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أخبار أوكرانيا
أخبار أوكرانيا

الفساد ينخر عظام الجيش الأوكراني... حتى في وقت الحرب يفكرون في مصالحهم

11:33 GMT 23.01.2023 (تم التحديث: 12:13 GMT 23.01.2023)
© Sputnik . Игорь Маслов / الانتقال إلى بنك الصورالعثور على مقبرة جماعية لجنود الجيش الأوكراني قرب بلدة ديبالتسيفو
العثور على مقبرة جماعية لجنود الجيش الأوكراني قرب بلدة ديبالتسيفو - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2023
© Sputnik . Игорь Маслов
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في واقعة جديدة، تذكّر بما هو معلوم ومستقر حتى في قلوب أولئك الذين يدعمون أوكرانيا بالأسلحة، تكشفت خيوط قضية فساد جديدة في كييف.
وأقال النظام الأوكراني نائب وزير تنمية البلديات بشبهة تلقيه رشوة، فيما أعلنت وزارة الدفاع فتح تحقيق بشأن اتهامات بإبرام عقود بأسعار مبالغ فيها لمنتجات غذائية مخصّصة للعسكريين.
وقال رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال عبر تلغرام: "يأمر مجلس وزراء أوكرانيا بإقالة ف. إم. لوزينكيتش من منصب نائب وزير تنمية البلديات والأقاليم والبنية التحتية في أوكرانيا".
مناورات الجيش الأوكراني في إقليم كييفسكايا، راجمة صواريخ بي إم - 21 (غراد)، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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أمس, 10:16 GMT
وأوضح المكتب الوطني لمكافحة الفساد أن فاسيل لوزينكيتش الذي شغل منصبه، منذ مايو/أيار 2020، "تلقى 400 ألف دولار لتسهيل إبرام عقود شراء معدات ومولدات بأسعار مبالغ فيها"، بينما تواجه أوكرانيا نقصًا في الكهرباء بعد الضربات الروسية على منشآت الطاقة.
وفي السياق، ذكرت تقارير، يوم السبت، أن وزارة الدفاع الأوكرانية وقّعت صفقات لتوريد مواد غذائية للجيش الأوكراني بأسعار "أعلى ضعفين وثلاثة أضعاف" عن الأسعار الحالية للمواد الغذائية الرئيسية.
على سبيل المثال يبلغ سعر البيضة الواحدة في منافذ البيع للجمهور نحو 0.19 دولار، لكن وزارة الدفاع تعاقدت على شرائها بسعر 0.46 دولار، كما تعاقدت على شراء البطاطس بأكثر من ضعف سعرها في الأسواق، بحسب موقع ZN.UA.

وكانت صحيفة ذا تايمز البريطانية نشرت تقريرا بعنوان "الفساد يترك قوات الاحتياط الأوكرانية بلا أسلحة أو إمدادات"، في مايو الماضي، مسلّطةً الضوء على الفساد المستشري في صفوف الجيش الأوكراني.

رئيسة المفوضية الأوروبية الألمانية أورسولا فون دير لاين، أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2022
رئيسة المفوضية الأوروبية: لا يزال أمام أوكرانيا ما تقوم به للانضمام إلينا.. حكم القلة ومكافحة الفساد
17 يونيو 2022, 11:24 GMT
وتغلغل الفساد في جذور الدولة الأوكرانية على مدار عقود، حتى بات أبرز العقبات في طريق سعي كييف إلى الانضمام للاتحاد الأوروبي وحلف الناتو.
وسبق أن وصف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أوكرانيا بأنها واحدة من أكثر الدول "فسادا على الإطلاق"، وكان ذلك عام 2020 خلال محاولة الكونغرس عزل ترامب في المرة الأولى فيما عرف وقتها باسم "فضيحة أوكرانيا".
هذا الفساد المستشري في كييف منذ زمن بعيد، دفع برئيس النظام الأوكراني فلاديمير زيلينسكي ليتعهد بأنه سيقضي عليه هذا الأسبوع.
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