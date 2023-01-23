https://sputnikarabic.ae/20230123/الفساد-ينخر-عظام-الجيش-الأوكراني-حتى-في-وقت-الحرب-يفكرون-في-مصالحهم-1072609430.html

الفساد ينخر عظام الجيش الأوكراني... حتى في وقت الحرب يفكرون في مصالحهم

الفساد ينخر عظام الجيش الأوكراني... حتى في وقت الحرب يفكرون في مصالحهم

في واقعة جديدة، تذكّر بما هو معلوم ومستقر حتى في قلوب أولئك الذين يدعمون أوكرانيا بالأسلحة، تكشفت خيوط قضية فساد جديدة في كييف. 23.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-23T11:33+0000

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العملية العسكرية الروسية الخاصة

أخبار أوكرانيا

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وأقال النظام الأوكراني نائب وزير تنمية البلديات بشبهة تلقيه رشوة، فيما أعلنت وزارة الدفاع فتح تحقيق بشأن اتهامات بإبرام عقود بأسعار مبالغ فيها لمنتجات غذائية مخصّصة للعسكريين.وقال رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال عبر تلغرام: "يأمر مجلس وزراء أوكرانيا بإقالة ف. إم. لوزينكيتش من منصب نائب وزير تنمية البلديات والأقاليم والبنية التحتية في أوكرانيا".وأوضح المكتب الوطني لمكافحة الفساد أن فاسيل لوزينكيتش الذي شغل منصبه، منذ مايو/أيار 2020، "تلقى 400 ألف دولار لتسهيل إبرام عقود شراء معدات ومولدات بأسعار مبالغ فيها"، بينما تواجه أوكرانيا نقصًا في الكهرباء بعد الضربات الروسية على منشآت الطاقة.وفي السياق، ذكرت تقارير، يوم السبت، أن وزارة الدفاع الأوكرانية وقّعت صفقات لتوريد مواد غذائية للجيش الأوكراني بأسعار "أعلى ضعفين وثلاثة أضعاف" عن الأسعار الحالية للمواد الغذائية الرئيسية.على سبيل المثال يبلغ سعر البيضة الواحدة في منافذ البيع للجمهور نحو 0.19 دولار، لكن وزارة الدفاع تعاقدت على شرائها بسعر 0.46 دولار، كما تعاقدت على شراء البطاطس بأكثر من ضعف سعرها في الأسواق، بحسب موقع ZN.UA.وتغلغل الفساد في جذور الدولة الأوكرانية على مدار عقود، حتى بات أبرز العقبات في طريق سعي كييف إلى الانضمام للاتحاد الأوروبي وحلف الناتو.وسبق أن وصف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أوكرانيا بأنها واحدة من أكثر الدول "فسادا على الإطلاق"، وكان ذلك عام 2020 خلال محاولة الكونغرس عزل ترامب في المرة الأولى فيما عرف وقتها باسم "فضيحة أوكرانيا".هذا الفساد المستشري في كييف منذ زمن بعيد، دفع برئيس النظام الأوكراني فلاديمير زيلينسكي ليتعهد بأنه سيقضي عليه هذا الأسبوع.

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