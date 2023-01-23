https://sputnikarabic.ae/20230123/تاجر-مخدرات-يفضح-نفسه-وزبائنه-بعد-رميه-دفتر-أسمائهم-في-سلة-قمامة-1072627803.html

تاجر مخدرات يفضح نفسه وزبائنه بعد رميه "دفتر أسمائهم" في سلة قمامة

تاجر مخدرات يفضح نفسه وزبائنه بعد رميه "دفتر أسمائهم" في سلة قمامة

فضح تاجر مخدرات نفسه، وكشف سوقا على "الإنترنت المظلم" (دارك ويب) لبيع المخدرات، عندما تخلص من دفتر ملاحظات دوّن فيه أسماء زبائنه وعناوينهم، ورماه في سلة... 23.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-23T17:11+0000

2023-01-23T17:11+0000

2023-01-23T17:11+0000

مجتمع

منوعات

الولايات المتحدة الأمريكية

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وداخل السلة، عثرت السلطات على دفتر ملاحظات سلكي باللون الأحمر ومكتوب عليه بخط اليد: "قائمة الامتنان. خاص بـ"ريك" برجاء عدم اللمس.. ريك شيفنر"، وفق ما أفاد به موقع إنسايدر الأمريكي.كانت هناك أيضاً أربع ملاحظات لاصقة في الدفتر لتصنيف أسواق شبكة مظلمة مختلفة كان البائع يعمل عليها.تعود القصة إلى العام الماضي، حينما كان مسؤولو إنفاذ القانون الفيدراليون يحققون على مدار العام مع بائع في اتهامات ببيع حبوب أوكسيكودون في سوق عبر الإنترنت المظلم، بعد العثور على دفتر الملاحظات.ووفقاً لشكوى جنائية مقدمة، الثلاثاء الماضي، في المنطقة الشرقية من ولاية فرجينيا؛ قال البائع على موقعه إنَّ بإمكانه تزويد العملاء بـ 10 إلى 5000 حبة من حبوب أوكسيكودون، فيما ذكر سجل المحكمة أنَّ الموقع أعلن أيضا عن بيع ميثامفيتامين (الكريستال ميث) والهيروين والكوكايين.

https://sputnikarabic.ae/20221224/أكثر-من-100-ألف-ارتفاع-قياسي-لوفيات-الجرعات-الزائدة-من-المخدرات-في-أمريكا-1071555199.html

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