https://sputnikarabic.ae/20230123/تقرير-يكشف-مشكلة-كبيرة-مع-دبابات-تحالف-الغرب-ضد-روسيا-1072606861.html

تقرير يكشف "مشكلة كبيرة" مع دبابات تحالف الغرب ضد روسيا

تقرير يكشف "مشكلة كبيرة" مع دبابات تحالف الغرب ضد روسيا

أشار تقرير إعلامي ألماني أن الغرب سيواجه مشاكل في تشكيل تحالف دبابات ضد روسيا. 23.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-23T10:17+0000

2023-01-23T10:17+0000

2023-01-23T10:17+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

رصد عسكري

العالم

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واستندت صحيفة "فيلت" الألمانية في تقريرها على تحليل لخبراء من المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية (IISS)، وجاء في التقرير أن تشكيل هذا التحالف سيواجه مشاكل لأنه ليس من الواضح عدد الدول التي تمتلك دبابات مناسبة.وجاء في المقال: "تمتلك 13 دولة أوروبية حاليا نحو ألفي دبابة ليوبارد، لكن جزءا منها فقط مؤهل لمساعدة أوكرانيا".وأشار القائمون على المقال للمجر كمثال، حيث تمتلك هذه المركبات القتالية، لكن بودابست مستبعدة من قائمة الموردين "بسبب سياستها الأكثر موالية لروسيا".في الوقت نفسه، ووفقا للخبراء العسكريين، من "المشكوك فيه جدا" أن ترغب الدول في نقل دباباتها الحديثة إلى القوات المسلحة الأوكرانية، "لأنها ضرورية للدفاع عن نفسها".يذكر أنه، في الأسبوع الماضي، عقد اجتماع لمجموعة الاتصال التابعة للناتو في قاعدة رامشتاين الجوية الأمريكية في ألمانيا، حيث تمت مناقشة مسألة زيادة المساعدة العسكرية لكييف. لكن المشاركين فشلوا في التوصل إلى توافق في الآراء بشأن توريد الدبابات الألمانية. وقد امتنعت برلين حتى الآن عن القيام بذلك، على الرغم من حقيقة أن الضغط على المستشار أولاف شولتس قد ازداد بشكل كبير.

https://sputnikarabic.ae/20230121/معلومات-عن-دبابات-ليوبارد-الألمانية-التي-تطالب-بعض-الدول-بإرسالها-إلى-أوكرانيا-1072548358.html

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