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https://sputnikarabic.ae/20230123/روسيا-تطرد-السفير-الإستوني-من-البلاد-وتخفض-مستوى-التمثيل-الدبلوماسي-إلى-قائم-بالأعمال-1072604746.html
روسيا تطرد السفير الإستوني من البلاد وتخفض مستوى التمثيل الدبلوماسي إلى قائم بالأعمال
روسيا تطرد السفير الإستوني من البلاد وتخفض مستوى التمثيل الدبلوماسي إلى قائم بالأعمال
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الإثنين، عن تقليص المستوى الدبلوماسي بين روسيا وإستونيا ردًا على إجراءات السلطات الإستونية. 23.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-23T09:26+0000
2023-01-23T09:54+0000
روسيا
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وجاء في بيان الخارجية الروسية: "تم استدعاء السفير الإستوني إم. ليدر إلى مقر وزارة الخارجية الروسية، في 23 كانون الثاني/يناير وتم تسليمه احتجاج شديد على تصرفات السلطات الإستونية".وأضاف البيان: "كما تم إعلامه بأن عليه مغادرة روسيا حتى يوم 7 شباط/فبراير 2023".
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روسيا

روسيا تطرد السفير الإستوني من البلاد وتخفض مستوى التمثيل الدبلوماسي إلى قائم بالأعمال

09:26 GMT 23.01.2023 (تم التحديث: 09:54 GMT 23.01.2023)
© Sputnik . Ramil Sitdikov / الانتقال إلى بنك الصورعلم إستونيا، سفارة إستونيا، روسيا 28 أبريل 2021
علم إستونيا، سفارة إستونيا، روسيا 28 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2023
© Sputnik . Ramil Sitdikov
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أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الإثنين، عن تقليص المستوى الدبلوماسي بين روسيا وإستونيا ردًا على إجراءات السلطات الإستونية.
وجاء في بيان الخارجية الروسية: "تم استدعاء السفير الإستوني إم. ليدر إلى مقر وزارة الخارجية الروسية، في 23 كانون الثاني/يناير وتم تسليمه احتجاج شديد على تصرفات السلطات الإستونية".

وأضاف البيان: "كما تم إعلامه بأن عليه مغادرة روسيا حتى يوم 7 شباط/فبراير 2023".
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