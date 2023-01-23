https://sputnikarabic.ae/20230123/روسيا-تطرد-السفير-الإستوني-من-البلاد-وتخفض-مستوى-التمثيل-الدبلوماسي-إلى-قائم-بالأعمال-1072604746.html
روسيا تطرد السفير الإستوني من البلاد وتخفض مستوى التمثيل الدبلوماسي إلى قائم بالأعمال
روسيا تطرد السفير الإستوني من البلاد وتخفض مستوى التمثيل الدبلوماسي إلى قائم بالأعمال
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الإثنين، عن تقليص المستوى الدبلوماسي بين روسيا وإستونيا ردًا على إجراءات السلطات الإستونية. 23.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-23T09:26+0000
2023-01-23T09:26+0000
2023-01-23T09:54+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/04/1c/1048831249_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_34dcb6a02b180b05fc29be967a798edc.jpg
وجاء في بيان الخارجية الروسية: "تم استدعاء السفير الإستوني إم. ليدر إلى مقر وزارة الخارجية الروسية، في 23 كانون الثاني/يناير وتم تسليمه احتجاج شديد على تصرفات السلطات الإستونية".وأضاف البيان: "كما تم إعلامه بأن عليه مغادرة روسيا حتى يوم 7 شباط/فبراير 2023".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/04/1c/1048831249_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_0b148282320b9d8e47881c0af1c9afa1.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
روسيا تطرد السفير الإستوني من البلاد وتخفض مستوى التمثيل الدبلوماسي إلى قائم بالأعمال
09:26 GMT 23.01.2023 (تم التحديث: 09:54 GMT 23.01.2023) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الإثنين، عن تقليص المستوى الدبلوماسي بين روسيا وإستونيا ردًا على إجراءات السلطات الإستونية.
وجاء في بيان الخارجية الروسية: "تم استدعاء السفير الإستوني إم. ليدر إلى مقر وزارة الخارجية الروسية، في 23 كانون الثاني/يناير وتم تسليمه احتجاج شديد على تصرفات السلطات الإستونية".
وأضاف البيان: "كما تم إعلامه بأن عليه مغادرة روسيا حتى يوم 7 شباط/فبراير 2023".