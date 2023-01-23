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Мобилизованный военнослужащий стреляет из ручного гранатомета РПГ-7 на Чебаркульском полигоне - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230123/زيلينسكي-يؤنب-الغرب-ويصارح-الجميع-بشأن-مصير-بلاده-أمام-روسيا-1072594191.html
زيلينسكي يؤنب الغرب ويصارح الجميع بشأن مصير بلاده أمام روسيا
زيلينسكي يؤنب الغرب ويصارح الجميع بشأن مصير بلاده أمام روسيا
كشف الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، صباح اليوم الاثنين، أن تسليم الغرب لعشرات الدبابات للجيش الأوكراني لن يغير الوضع العسكري والميداني بشكل جذري. 23.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-23T06:51+0000
2023-01-23T07:22+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وقال زيلينسكي خلال مقابلة خاصة مع "إيه آر دي" الألمانية إنه "عندما يقف الجيش الروسي الذي لديه ألف دبابة ضدنا، لا توجد دولة واحدة تقرر أن تقدم 10 دبابات أو 20 و50 دبابة تحل المشكلة".واعتبر زيلينسكي أن الخطوة الغربية تهدف بشكل عام إلى "تحفيز" القوات المسلحة الأوكرانية.وعززت الدول الغربية دعمها العسكري لأوكرانيا بعد أن بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة هناك في 24 فبراير/ شباط 2022. وفي أبريل/ نيسان 2022، أرسلت موسكو مذكرة إلى الدول الأعضاء في الناتو تدين مساعداتها العسكرية لكييف بعد أن بدأت روسيا عمليتها العسكرية في أوكرانيا. وحذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من أن أي شحنات أسلحة على الأراضي الأوكرانية ستكون "أهدافا مشروعة" للقوات الروسية. وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف: إن إمداد أوكرانيا بالأسلحة لا يسهم في نجاح مفاوضات السلام وسيكون له تأثير ضار على الصراع.
https://sputnikarabic.ae/20230120/تطورات-خريطة-العملية-العسكرية-الخاصة-1071694077.html
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العالم
العالم

زيلينسكي يؤنب الغرب ويصارح الجميع بشأن مصير بلاده أمام روسيا

06:51 GMT 23.01.2023 (تم التحديث: 07:22 GMT 23.01.2023)
© AFP 2023 / Genya Savilovالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2023
© AFP 2023 / Genya Savilov
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كشف الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، صباح اليوم الاثنين، أن تسليم الغرب لعشرات الدبابات للجيش الأوكراني لن يغير الوضع العسكري والميداني بشكل جذري.
وقال زيلينسكي خلال مقابلة خاصة مع "إيه آر دي" الألمانية إنه "عندما يقف الجيش الروسي الذي لديه ألف دبابة ضدنا، لا توجد دولة واحدة تقرر أن تقدم 10 دبابات أو 20 و50 دبابة تحل المشكلة".
واعتبر زيلينسكي أن الخطوة الغربية تهدف بشكل عام إلى "تحفيز" القوات المسلحة الأوكرانية.
وعززت الدول الغربية دعمها العسكري لأوكرانيا بعد أن بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة هناك في 24 فبراير/ شباط 2022.
وفي أبريل/ نيسان 2022، أرسلت موسكو مذكرة إلى الدول الأعضاء في الناتو تدين مساعداتها العسكرية لكييف بعد أن بدأت روسيا عمليتها العسكرية في أوكرانيا.
تطورات خريطة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
تطورات خريطة العملية العسكرية الخاصة
20 يناير, 14:05 GMT
وحذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من أن أي شحنات أسلحة على الأراضي الأوكرانية ستكون "أهدافا مشروعة" للقوات الروسية. وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف: إن إمداد أوكرانيا بالأسلحة لا يسهم في نجاح مفاوضات السلام وسيكون له تأثير ضار على الصراع.
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