https://sputnikarabic.ae/20230123/زيلينسكي-يؤنب-الغرب-ويصارح-الجميع-بشأن-مصير-بلاده-أمام-روسيا-1072594191.html
زيلينسكي يؤنب الغرب ويصارح الجميع بشأن مصير بلاده أمام روسيا
زيلينسكي يؤنب الغرب ويصارح الجميع بشأن مصير بلاده أمام روسيا
كشف الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، صباح اليوم الاثنين، أن تسليم الغرب لعشرات الدبابات للجيش الأوكراني لن يغير الوضع العسكري والميداني بشكل جذري. 23.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-23T06:51+0000
2023-01-23T06:51+0000
2023-01-23T07:22+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وقال زيلينسكي خلال مقابلة خاصة مع "إيه آر دي" الألمانية إنه "عندما يقف الجيش الروسي الذي لديه ألف دبابة ضدنا، لا توجد دولة واحدة تقرر أن تقدم 10 دبابات أو 20 و50 دبابة تحل المشكلة".واعتبر زيلينسكي أن الخطوة الغربية تهدف بشكل عام إلى "تحفيز" القوات المسلحة الأوكرانية.وعززت الدول الغربية دعمها العسكري لأوكرانيا بعد أن بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة هناك في 24 فبراير/ شباط 2022. وفي أبريل/ نيسان 2022، أرسلت موسكو مذكرة إلى الدول الأعضاء في الناتو تدين مساعداتها العسكرية لكييف بعد أن بدأت روسيا عمليتها العسكرية في أوكرانيا. وحذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من أن أي شحنات أسلحة على الأراضي الأوكرانية ستكون "أهدافا مشروعة" للقوات الروسية. وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف: إن إمداد أوكرانيا بالأسلحة لا يسهم في نجاح مفاوضات السلام وسيكون له تأثير ضار على الصراع.
https://sputnikarabic.ae/20230120/تطورات-خريطة-العملية-العسكرية-الخاصة-1071694077.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
زيلينسكي يؤنب الغرب ويصارح الجميع بشأن مصير بلاده أمام روسيا
06:51 GMT 23.01.2023 (تم التحديث: 07:22 GMT 23.01.2023) تابعنا عبر
كشف الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، صباح اليوم الاثنين، أن تسليم الغرب لعشرات الدبابات للجيش الأوكراني لن يغير الوضع العسكري والميداني بشكل جذري.
وقال
زيلينسكي خلال مقابلة خاصة مع "إيه آر دي" الألمانية إنه "عندما يقف الجيش الروسي الذي لديه ألف دبابة ضدنا، لا توجد دولة واحدة تقرر أن تقدم 10 دبابات أو 20 و50 دبابة تحل المشكلة".
واعتبر زيلينسكي أن الخطوة الغربية تهدف بشكل عام إلى "تحفيز" القوات المسلحة الأوكرانية.
وعززت
الدول الغربية دعمها العسكري لأوكرانيا بعد أن بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة هناك في 24 فبراير/ شباط 2022.
وفي أبريل/ نيسان 2022، أرسلت موسكو مذكرة إلى الدول الأعضاء في الناتو تدين مساعداتها العسكرية لكييف بعد أن بدأت روسيا عمليتها العسكرية في أوكرانيا.
وحذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من أن أي شحنات أسلحة على الأراضي الأوكرانية ستكون "أهدافا مشروعة" للقوات الروسية. وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف: إن إمداد أوكرانيا بالأسلحة لا يسهم في نجاح مفاوضات السلام وسيكون له تأثير ضار على الصراع.