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https://sputnikarabic.ae/20230123/مايكروسوفت-تتوقف-عن-إتاحة-تراخيص-ويندوز-10-في-نهاية-يناير-وتكشف-عن-موعد-التخلي-عنه-نهائيا-1072613003.html
"مايكروسوفت" تتوقف عن إتاحة تراخيص "ويندوز 10" في نهاية يناير وتكشف عن موعد التخلي عنه نهائيا
"مايكروسوفت" تتوقف عن إتاحة تراخيص "ويندوز 10" في نهاية يناير وتكشف عن موعد التخلي عنه نهائيا
أعلنت شركة "مايكروسوفت" الأمريكية عن توقفها عن بيع تراخيص نظام تشغيلها "ويندوز 10" للبيع في وقت لاحق من الشهر الجاري. 23.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-23T12:37+0000
2023-01-23T12:39+0000
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وقالت في بيان لها إنها ستتوقف عن بيع تحميلات "ويندوز 10 هوم" و"ويندوز 10 برو"، والتي تشمل مفاتيح ترخيص "ويندوز 10" (ضرورية لتنشيط التحميل واستخدامه)، بداية من 31 يناير/ كانون الثاني الجاري، وفقا لموقع "ذا فيرج".ويأتي توقف "مايكروسوفت" عن بيع مفاتيح ترخيص "ويندوز 10" قبل عامين من توقف الشركة الأمريكية رسميا ونهائيا عن دعم "ويندوز 10" في تاريخ 14 أكتوبر/ تشرين الأول 2025.في المقابل، لم توضح "مايكروسوفت" كيفية تعاملها مع التحديثات المماثلة ومفاتيح الترخيص المتاحة من تجار التجزئة، مثل موقع "أمازون".وأوضحت مديرة التسويق في "ويندوز"، إيمي بارتلو، أنه "تم إجراء تحديث لصفحة منتج "ويندوز 10" لضمان حصول العملاء على أحدث المعلومات حول خيارات الشراء لنظام التشغيل "ويندوز 10".وتابعت أنه "أمام العملاء مهلة حتى 31 يناير الجاري لشراء "ويندوز 10 هوم" و"ويندوز 10 برو" من موقع "مايكروسوفت".وتوصي "مايكروسوفت" عملائها في الوقت الحالي باستخدام نظام تشغيلها الأحدث "ويندوز 11".وكانت "مايكروسوفت" طرحت نظام التشغيل "ويندوز 10" في يوليو/ تموز 2015، والذي تعرض لانتقادات واسعة بسبب إزالة قائمة البداية والزر التقليديين، وتبني واجهة تعمل باللمس طوال الوقت.
https://sputnikarabic.ae/20221027/ميزة-جديدة-من-ويندوز-11-تفعيل-الإنترنت-على-هواتف-سامسونغ-من-خلال-الكمبيوتر-1069552944.html
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منوعات

"مايكروسوفت" تتوقف عن إتاحة تراخيص "ويندوز 10" في نهاية يناير وتكشف عن موعد التخلي عنه نهائيا

12:37 GMT 23.01.2023 (تم التحديث: 12:39 GMT 23.01.2023)
© AP Photo / Richard Drewمايكروسوفت ويندوز 10
مايكروسوفت ويندوز 10 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2023
مايكروسوفت ويندوز 10
© AP Photo / Richard Drew
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أعلنت شركة "مايكروسوفت" الأمريكية عن توقفها عن بيع تراخيص نظام تشغيلها "ويندوز 10" للبيع في وقت لاحق من الشهر الجاري.
وقالت في بيان لها إنها ستتوقف عن بيع تحميلات "ويندوز 10 هوم" و"ويندوز 10 برو"، والتي تشمل مفاتيح ترخيص "ويندوز 10" (ضرورية لتنشيط التحميل واستخدامه)، بداية من 31 يناير/ كانون الثاني الجاري، وفقا لموقع "ذا فيرج".
ويأتي توقف "مايكروسوفت" عن بيع مفاتيح ترخيص "ويندوز 10" قبل عامين من توقف الشركة الأمريكية رسميا ونهائيا عن دعم "ويندوز 10" في تاريخ 14 أكتوبر/ تشرين الأول 2025.
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في المقابل، لم توضح "مايكروسوفت" كيفية تعاملها مع التحديثات المماثلة ومفاتيح الترخيص المتاحة من تجار التجزئة، مثل موقع "أمازون".
وأوضحت مديرة التسويق في "ويندوز"، إيمي بارتلو، أنه "تم إجراء تحديث لصفحة منتج "ويندوز 10" لضمان حصول العملاء على أحدث المعلومات حول خيارات الشراء لنظام التشغيل "ويندوز 10".
وتابعت أنه "أمام العملاء مهلة حتى 31 يناير الجاري لشراء "ويندوز 10 هوم" و"ويندوز 10 برو" من موقع "مايكروسوفت".
وتوصي "مايكروسوفت" عملائها في الوقت الحالي باستخدام نظام تشغيلها الأحدث "ويندوز 11".
وكانت "مايكروسوفت" طرحت نظام التشغيل "ويندوز 10" في يوليو/ تموز 2015، والذي تعرض لانتقادات واسعة بسبب إزالة قائمة البداية والزر التقليديين، وتبني واجهة تعمل باللمس طوال الوقت.
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