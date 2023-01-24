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https://sputnikarabic.ae/20230124/أمريكا-تفرض-عقوبات-على-شركة-صرافة-لبنانية-بزعم-ارتباطها-بـحزب-الله-1072669532.html
أمريكا تفرض عقوبات على شركة صرافة لبنانية بزعم ارتباطها بـ"حزب الله"
أمريكا تفرض عقوبات على شركة صرافة لبنانية بزعم ارتباطها بـ"حزب الله"
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، فرض عقوبات على شركة صرافة لبنانية، بزعم تسهيل تحويل الأموال لـ"حزب الله" اللبناني. 24.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-24T17:41+0000
2023-01-24T17:41+0000
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وقالت الخزانة الأمريكية في بيان إن "مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة حدد عدداً من الأفراد والكيانات المرتبطة بتسهيل الأنشطة المالية للحزب".وأضاف البيان "يوجد في قلب هذه الشبكة صراف وخبير مالي لبناني يدعى حسن مقلد لعب دورا رئيسيا في تمكين حزب الله من الاستمرار في استغلال الأزمة الاقتصادية في لبنان وتفاقمها".وأوضح أن "مقلد وأبناءه الاثنين سهلوا تمويل حزب الله عبر شركة الصرافة CTEX Exchange المملوكة له".وتتهم الخزانة الأمريكية دائما أشخاصا بزعم دعمهم لـ"حزب الله" وتتخذ بشكل مستمر عقوبات على أشخاص وكيانات مقربين من من الحزب.يذكر أنه في ديسمبر/ كانون الأول 2022، فرصت واشنطن عقوبات على أفراد وشركات بزعم تقديمهم خدمات مالية للحزب، وتسهيل شراء أسلحة.وقالت وزارة الخزانة الأمريكية حينها في بيان، إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة اتخذ إجراءات ضد شخصين وشركتين مقرهما لبنان بسبب تقديم خدمات مالية لـ"حزب الله"، إلى جانب شخص آخر شارك في تسهيل شراء أسلحة.
https://sputnikarabic.ae/20221201/أمريكا-تفرض-عقوبات-على-أشخاص-وشركات-مرتبطين-بـحزب-الله-وكوريا-الشمالية-1070748953.html
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أخبار حزب الله, لبنان, أخبار لبنان, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن
أخبار حزب الله, لبنان, أخبار لبنان, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن

أمريكا تفرض عقوبات على شركة صرافة لبنانية بزعم ارتباطها بـ"حزب الله"

17:41 GMT 24.01.2023
© AFP 2023 / PAUL J. RICHARDS وزارة الخزانة الأمريكية
وزارة الخزانة الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2023
© AFP 2023 / PAUL J. RICHARDS
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أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، فرض عقوبات على شركة صرافة لبنانية، بزعم تسهيل تحويل الأموال لـ"حزب الله" اللبناني.
وقالت الخزانة الأمريكية في بيان إن "مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة حدد عدداً من الأفراد والكيانات المرتبطة بتسهيل الأنشطة المالية للحزب".
وأضاف البيان "يوجد في قلب هذه الشبكة صراف وخبير مالي لبناني يدعى حسن مقلد لعب دورا رئيسيا في تمكين حزب الله من الاستمرار في استغلال الأزمة الاقتصادية في لبنان وتفاقمها".
وأوضح أن "مقلد وأبناءه الاثنين سهلوا تمويل حزب الله عبر شركة الصرافة CTEX Exchange المملوكة له".
أنصار حزب الله خلال الاشتباكات في حي الطيونة، بيروت، لبنان 14 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2022
أمريكا تفرض عقوبات على شركتين وأشخاص مرتبطين بـ"حزب الله" وكوريا الشمالية
1 ديسمبر 2022, 21:09 GMT
وتتهم الخزانة الأمريكية دائما أشخاصا بزعم دعمهم لـ"حزب الله" وتتخذ بشكل مستمر عقوبات على أشخاص وكيانات مقربين من من الحزب.
يذكر أنه في ديسمبر/ كانون الأول 2022، فرصت واشنطن عقوبات على أفراد وشركات بزعم تقديمهم خدمات مالية للحزب، وتسهيل شراء أسلحة.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية حينها في بيان، إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة اتخذ إجراءات ضد شخصين وشركتين مقرهما لبنان بسبب تقديم خدمات مالية لـ"حزب الله"، إلى جانب شخص آخر شارك في تسهيل شراء أسلحة.
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