https://sputnikarabic.ae/20230124/أوكرانيا-تكشف-عن-سبب-سقوط-طائرة-وزير-الداخلية-في-ضواحي-كييف-1072650290.html
أوكرانيا تكشف عن سبب سقوط طائرة وزير الداخلية في ضواحي كييف
أوكرانيا تكشف عن سبب سقوط طائرة وزير الداخلية في ضواحي كييف
أفادت وسائل إعلام أوكرانية، اليوم الثلاثاء، بأن السبب الرئيسي لسقوط وتحطم المروحية التي كانت تحمل على متنها وزير الداخلية الأوكراني دينيس موناستيرسكي هي أخطاء... 24.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-24T12:10+0000
2023-01-24T12:10+0000
2023-01-24T12:10+0000
العالم
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وذكر موقع Strana الأوكراني، نقلا عن مصدر في سلطات التحقيق بالقضية، قال: "كان الطيار يحلق بالمروحية على ارتفاع منخفض جدًا وفي ظروف رؤية محدودة، وذلك بسبب الضباب الكثيف، حيث لم يلاحظ المبنى الشاهق واصطدم به".ووفقًا للمصدر، فإن الطيار اختار هذا الطريق بسبب مخاوف من ضرب الطائرة من بيلاروسيا، لذلك قرر الطيار التحليق عبر ضواحي كييف في منطقة بروفاري.وأضاف المصدر: "كان هناك ضباب ولم يكن هناك ضوء وبناءً على ذلك تم إطفاء الأضواء الحمراء للمباني الشاهقة وفي لحظة حرجة اصطدمت المروحية ولم يكن لديه خيارات لمنع الكارثة.وكانت الشرطة الأوكرانية قد أعلنت مقتل 18 شخصا بينهم وزير الداخلية الأوكراني دينيس موناستيرسكي ونائبه الأول يفغيني إينين، و3 أطفال وإصابة 26 شخصًا بينهم 12 طفلاً، وذلك إثر تحطم مروحية بالقرب من العاصمة الأوكرانية كييف.وذكرت الشرطة الأوكرانية على صفحتها الخاصة على منصة "تلغرام"، أنه "في صباح يوم 18 يناير الجاري، تحطمت مروحية تابعة لوزارة الطوارئ الأوكرانية في بروفاري. ونتيجة لتحطمها قتل على متنها وزير الداخلية الأوكراني دينيس موناستيرسكي ونائبه الأول يفغيني إينين".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
أوكرانيا تكشف عن سبب سقوط طائرة وزير الداخلية في ضواحي كييف
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أفادت وسائل إعلام أوكرانية، اليوم الثلاثاء، بأن السبب الرئيسي لسقوط وتحطم المروحية التي كانت تحمل على متنها وزير الداخلية الأوكراني دينيس موناستيرسكي هي أخطاء ارتكبها الطيار خلال رحلته.
وذكر موقع Strana الأوكراني، نقلا عن مصدر في سلطات التحقيق بالقضية، قال: "كان الطيار يحلق بالمروحية على ارتفاع منخفض جدًا وفي ظروف رؤية محدودة، وذلك بسبب الضباب الكثيف، حيث لم يلاحظ المبنى الشاهق واصطدم به".
ووفقًا للمصدر، فإن الطيار اختار هذا الطريق بسبب مخاوف من ضرب الطائرة من بيلاروسيا، لذلك قرر الطيار التحليق عبر ضواحي كييف في منطقة بروفاري.
وأضاف المصدر: "كان هناك ضباب ولم يكن هناك ضوء وبناءً على ذلك تم إطفاء الأضواء الحمراء للمباني الشاهقة وفي لحظة حرجة اصطدمت المروحية ولم يكن لديه خيارات لمنع الكارثة.
وكانت الشرطة الأوكرانية قد أعلنت
مقتل 18 شخصا بينهم وزير الداخلية الأوكراني دينيس موناستيرسكي ونائبه الأول يفغيني إينين، و3 أطفال وإصابة 26 شخصًا بينهم 12 طفلاً، وذلك إثر تحطم مروحية بالقرب من العاصمة الأوكرانية كييف.
وذكرت الشرطة الأوكرانية على صفحتها الخاصة على منصة "تلغرام"، أنه "في صباح يوم 18 يناير الجاري، تحطمت مروحية تابعة لوزارة الطوارئ الأوكرانية في بروفاري. ونتيجة لتحطمها قتل على متنها وزير الداخلية الأوكراني دينيس موناستيرسكي ونائبه الأول يفغيني إينين".